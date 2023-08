Stadio Via Del Mare di Lecce 20 Agosto 2023 ore 20:45

(77) MOHAMED KABA (C)

Si vede anche Kamada, lancio leggermente lungo per Luis Alberto che viene anticipato da Falcone.21:02

BANDA! Gran lancio per l'esterno che stoppa bene, rientra sul destro e impegna Provedel.21:01

STREFEZZA! Gran controllo in area di Rafia, scarico sulla punta che calcia di prima intenzione: palla di poco a lato!21:00

Possesso ora del Lecce, ancora attento in fase di copertura Zaccagni che recupera su Rafia.20:59

Felipe Anderson riesce nel tunnel su Gonzalez ma poi commette fallo, svanisce la possibilità per la Lazio.20:56

Gran chiusura di Dorgu su un Lazzari lanciato in velocità sulla fascia.20:55

Luis Alberto inventa per Immobile, non controlla la punta ex Pescara.20:54

Intercetto di Zaccagni che si lancia in contropiede: nulla da fare per le Aquile che ripartono da Patric.20:52

Lecce con la classica divisa giallorossa, Lazio in completo bianco.20:49

INIZIA LECCE - LAZIO! Primo pallone per gli ospiti.20:48

Grande applauso per Carlo Mazzone, il mister che ha lasciato il segno anche a Lecce dove ha allenato per piú di tre stagioni.20:47

Sarri schiera Kamada dal primo minuto, mezzala con Cataldi e Luis Alberto a centrocampo. In attacco, con Immobile, Anderson e Zaccagni ai suoi fianchi. Patric e non Casale in coppia con Romagnoli.20:19

D'Aversa opta per Pongracic in coppia con Baschirotto, Strefezza da prima punta con Almqvist e Banda al suo fianco. Ramadani davanti alla difesa.20:18

Benvenuti e benvenuti a questa sfida di Serie A: esordio in campionato per il Lecce che ospita al Via del Mare la Lazio di Sarri, una delle grandi di questo campionato, seconda in classifica nella scorsa stagione.20:12

Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori20:12

PREPARTITA

Lecce - Lazio è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 20 agosto alle ore 20:45 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Lazio sarà Federico Dionisi coadiuvato da Giorgio Peretti e Christian Rossi. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Lo scorso anno il Lecce si è piazzata 16° con 36 punti in Serie A mentre la Lazio si è piazzata 2° con 74 punti in Serie A qualificandosi per la Champions League 2023/2024 .

Lecce-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce è una delle sole due squadre (l’altra è il Torino) contro cui la Lazio non ha vinto nemmeno una partita di campionato nella passata stagione: vittoria dei salentini per 2-1 all’andata al Via del Mare, pareggio 2-2 al ritorno all’Olimpico.

Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide contro la Lazio in Serie A (2V, 1N), i salentini non hanno mai registrato una striscia più lunga senza sconfitte contro i biancocelesti nel torneo.

Il Lecce ha vinto le ultime due gare al Via Del Mare contro la Lazio in campionato (entrambe per 2-1), l’ultimo avversario contro cui i salentini hanno ottenuto tre successi casalinghi di fila in Serie A è stato il Brescia (tra il 2004 e il 2020).

Tra le squadre che non hanno ottenuto nemmeno un successo alla partita d’esordio in Serie A, il Lecce è quella che ne ha disputate di più (6N, 11P).

La Lazio è la squadra che ha pareggiato più volte alla partita di esordio in Serie A: 29 segni X per i biancocelesti, ma solo uno negli ultimi 11 campionati (8V, 2P).

La Lazio ha vinto gli ultimi quattro match all’esordio in campionato, già striscia record per i biancocelesti nel loro primo match stagionale di Serie A.

La Lazio ha guadagnato 74 punti nello scorso campionato, solo nel 2019/20 (78) ha fatto meglio in una stagione nella sua storia in Serie A.

La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in 21 match nello scorso campionato; solo due squadre hanno registrato più clean sheet in una singola stagione nella storia della Serie A: la Juventus (tre volte – 2013/14, 2015/16 e 2017/18) e il Milan (1993/94) - tutte a quota 22.

Federico Baschirotto è il calciatore di movimento che ha giocato più minuti nella Serie A 2022/23 (3330); il classe ’96 è anche il giocatore che ha effettuato più respinte difensive nello scorso campionato (186).

Ciro Immobile ha sempre segnato nei suoi ultimi cinque match d’esordio stagionale in Serie A - il classe ‘90 potrebbe diventare solo il secondo giocatore a trovare la rete in sei gare di fila all’esordio stagionale nel torneo nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Luis Muriel (tra il 2015/16 e il 2021/22).

La classifica completa della Serie A.

