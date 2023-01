Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:02

Nel prossimo turno di campionato per la Salernitana impegno in trasferta sul campo del Lecce, il Napoli giocherà in casa contro la Roma.20:02

Il Napoli con un gol per tempo supera 2-0 la Salernitana e consolida la vetta della classifica. Il risultato si sblocca nei minuti di recupero della prima frazione, segna Di Lorenzo su assist di Anguissa. Raddoppio di Osimhen nella ripresa. Palo di Piatek, infortunio per Gyomber.20:01

90'+6' Fine partita: SALERNITANA-NAPOLI 0-2 (48' p.t Di Lorenzo, 48' Osimhen).19:58

90'+4' Ammonito NDOMBELE per comportamento non regolamentare.19:56

90'+2' Calcio da fermo battuto da Bradaric, Kim di testa anticipa tutti.19:55

90' L'arbitro concede cinque minuti di recupero.19:52

89' Sostituzione NAPOLI: entra Simeone esce Osimhen.19:50

88' Di Lorenzo a terra dopo un contrasto con Valencia, staff medico in campo.19:50

86' Sostituzione NAPOLI: entra Politano esce Lozano.19:48

86' Sostituzione NAPOLI: entra Ndombele esce Zielinski.19:48

85' Sostituzione SALERNITANA: entra Sambia esce Daniliuc.19:47

85' Sostituzione SALERNITANA: entra Bonazzoli esce Dia.19:47

83' PALO SALERNITANA! Piatek conclude a botta sicura dopo un rimpallo favorevole, Meret in tuffo devia il pallone sul palo interno.19:47

80' Calcio di punizione di Zielinski da posizione invitante, pallone altissimo.20:02

78' Ammonito PIROLA per gioco scorretto su Osimhen.19:40

77' Valencia largo a sinistra, 4-4-2 per la Salernitana.20:03

75' Ammonito BRADARIC per gioco scorretto su Lozano.19:37

73' Sostituzione SALERNITANA: entra Valencia esce Vilenha.19:35

71' Fraseggio del Napoli, Osimhen però non riesce ad arrivare sul pallone.20:03

68' Fallo in attacco di Osimhen, riparte la Salernitana.19:31

66' Il Napoli resta in attacco, doppio vantaggio da amministrare.19:30

64' Ci prova Mario Rui di sinistro da fuori area, pallone largo.19:27

63' Azione prolungata del Napoli, tiro di Lozano respinto dalla difesa.20:04

61' Piatek pescato in fuorigioco, sfuma l'azione dei padroni di casa.19:24

59' OCCASIONE NAPOLI! Zielinski mette al centro, colpo di testa di Osimhen, Ochoa in tuffo devia in corner.19:22

58' Lozano salta due avversari, Nicolussi Caviglia lo ferma in modo irregolare.19:21

56' OCCASIONE SALERNITANA! Candreva scodella in area, colpo di testa di Pirola, pallone di poco fuori.19:19

55' Cross di Candreva, svetta Piatek, pallone lontano dalla porta ma c'è una deviazione.19:18

53' Anguissa strappa il pallone a Piatek, il Napoli si riporta in avanti.19:16

51' Calcio da fermo battuto da Mario Rui, tocca Rrahmani, il pallone rotola sul fondo.19:13

48' GOL! Salernitana-NAPOLI 0-2! Rete di Osimhen. Conclusione a giro di Elmas, palla sul palo, Osimhen deposita in rete a porta sguarnita.



Guarda la scheda del giocatore Victor Osimhen19:12

46' Inizio secondo tempo di SALERNITANA-NAPOLI!19:09

Possesso palla nettamente a favore del Napoli nel corso del primo tempo: 75,2%.18:55

Napoli avanti di misura a fine primo tempo. Il risultato si sblocca nei minuti di recupero, in gol Di Lorenzo su assist di Anguissa. In precedenza occasioni per Osimhen e Piatek. Infortunio per Gyomber.18:55

45'+3' Fine primo tempo: SALERNITANA-NAPOLI 0-1! In gol Di Lorenzo.18:53

45'+3' GOL! Salernitana-NAPOLI 0-1! Rete di Di Lorenzo. Cross rasoterra di Anguissa, Di Lorenzo in area di destro non lascia scampo a Ochoa (traversa-rete).



Guarda la scheda del giocatore Giovanni Di Lorenzo18:52

45' L'arbitro Chiffi concede due minuti di recupero.18:48

44' Ammonito KIM per gioco scorretto su Piatek.18:47

42' Lozano in area non riesce a domare la sfera, allontana Coulibaly.18:45

39' Richiamo verbale dell'arbitro a Pirola dopo un intervento in ritardo su Di Lorenzo.18:42

36' Posizione irregolare di Osimhen confermata anche dalla sala Var.18:42

34' Osimhen in gol, ma l'attaccante viene pizzicato in fuorigioco sul passaggio di Di Lorenzo.18:38

32' Pressione alta del Napoli, Ochoa costretto al rilancio frettoloso.18:35

30' Traversone da destra di Candreva, Kim intercetta la sfera.18:33

29' Piatek protegge il pallone e guadagna una punizione in zona di attacco.18:32

26' Lancio di Di Lorenzo, Pirola anticipa Lozano, poi c'è un fallo su Nicolussi Caviglia.18:29

24' Punizione dalla trequarti per il Napoli, fallo su Zielinski. Piazzato battuto senza esito.18:28

22' OCCASIONE SALERNITANA! Piatek entra in area e conclude di sinistro da posizione defilata, Meret fa buona guardia.18:25

20' OCCASIONE NAPOLI! Corner di Zielinski, Osimhen da centro area calcia di prima intenzione, Ochoa interviene in due tempi.18:24

19' Ripartenza della Salernitana, Anguissa non concede spazio a Dia.18:22

17' Cambio forzato per Nicola, infortunio muscolare per Gyomber.18:20

16' Sostituzione SALERNITANA: entra Lovato esce Gyomber.18:19

14' Problema muscolare per Gyomber, staff medico in campo.18:17

12' Primo squillo del Napoli con Osimhen, tiro da distanza ravvicinata murato da Gyomber.18:16

11' Guizzo di Lozano, Pirola intercetta il cross dalla destra del messicano.18:14

10' Coulibaly resta a terra dolorante alla schiena, gioco fermo.18:13

7' Possesso palla prolungato del Napoli, baricentro basso della Salernitana.18:10

5' Cross di Lozano troppo sul portiere, Ochoa raccoglie il pallone.18:08

4' Mario Rui prolunga per Osimhen, spazza Gyomber.18:07

2' Difesa a quattro per la Salernitana: Daniliuc terzino destro, Dia parte largo a sinistra.18:05

1' Inizio primo tempo di SALERNITANA-NAPOLI! Dirige la gara l'arbitro Chiffi.18:03

Il Napoli ha vinto sei degli ultimi sette derby campani di Serie A giocati in trasferta.17:23

Le scelte di Spalletti: in avanti il tridente con Osimhen, Lozano ed Elmas. Out Kvaratskhelia. Lobotka in cabina di regia, Mario Rui a sinistra. Kim e Rrahmani i centrali in difesa.17:23

Le scelte di Nicola: Piatek e Dia in attacco, Candreva e Bradaric gli esterni. Bonazzoli in panchina. Confermato Nicolussi Caviglia in mediana, rientra Daniliuc in difesa.17:21

Panchina NAPOLI: Marfella, Sirigu, Ostigard, Bereszynski, Olivera, Demme, Zedadka, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Raspadori, Simeone, Politano.17:20

Panchina SALERNITANA: Fiorillo, Sepe, Sambia, Lovato, Bohinen, Capezzi, Kastanos, Iervolino, Botheim, Valencia, Bonazzoli.17:19

Formazione NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Lozano, Osimhen, Elmas.17:18

Formazione SALERNITANA (4-5-1): Ochoa - Daniliuc, Gyomber, Pirola, Bradaric - Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Dia - Piatek.18:04

Manca poco all'inizio di Salernitana-Napoli. Grande attesa per il derby campano.17:16

Benvenuti alla diretta della partita della 19^ giornata di Serie A, si affrontano Salernitana e Napoli.17:16