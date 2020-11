LIVE CROTONE - LAZIO 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ezio Scida

Città: Crotone

Capienza: 16547 spettatori12:40

Il Crotone ospita la Lazio allo Scida in questa sfida valida per l'ottava giornata di Serie A: i Pitagorici arrivano al match con soli due punti e nessuna vittoria in campionato, Aquile none con solo tre vittorie in sette partite.12:40

Il Crotone è imbattuto in gare casalinghe contro la Lazio in Serie A (1 vittoria ed un pareggio): oltre ai biancocelesti, solo tre squadre hanno giocato almeno due volte sul campo dei calabresi senza trovare il successo nel torneo (Chievo, Sassuolo e Sampdoria).12:40

Nella notte un nubifragio ha colpito la città calabrese, situazione molto complicata con gran parte di Crotone che si é ritrovata sotto almeno mezzo metro di acqua. La partita, dopo i vari sopralluoghi allo Scida in mattinata e nel primo pomeriggio, si giocherà.12:44

Sono ufficiali le formazioni del match: CROTONE che si schiera con il 3-5-2, Cordaz - Magallan, Marrone, Cuomo - Rispoli, Benali, Petriccione, Vulic, Reca - Simy, Messias.14:29

A disposizione del CROTONE: Rojas, Dragus, Festa, Rivière, Zanellato, Crespi, Henrique, Siligardi, Pedro Pereira, Djidji, Crociata, Cigarini.14:28

La formazione della LAZIO: 3-5-1-1 per Inzaghi che si affida a Reina - Patric, Acerbi, Radu - Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares - Correa - Immobile.12:47

A disposizione della LAZIO: Hoedt, Akpa Akpro, Marusic, Anderson, Caicedo, Cataldi, Furlanetto, Muriqi, Pereira, Armini; Gabriel Pereira. 14:47

Stroppa schiera il suo classico 3-5-2 con la coppia Simy - Messias in avanti, unica novità rispetto alle previsioni l'inserimento di Reca dal primo minuto, con Pedro Pereira che si accomoda in panchina, e Cuomo in difesa.14:32

Torna Immobile nella Lazio con la punta che farà coppia in attacco con Correa. In difesa Patric e Radu ai fianchi di Acerbi, Parolo per sostituire l'assente Milenkovic - Savic. Luis Alberto dal primo minuto.14:33

Dirige il match l'arbitro Juan Luca Sacchi.14:33

Continua comunque a piovere allo Scida, forte vento che renderà difficile lo svolgersi normale della partita.14:41

1' INIZIA CROTONE - LAZIO! Pioggia battente allo Scida, primo pallone per gli ospiti.15:02

2' Crotone con la classica divisa rossoblu, Lazio con maglia azzurra e pantaloni bianchi.15:03

3' Pallone che rimbalza molto male sul campo e che giá in un paio di occasione si é fermato per le pozze sul manto erboso: si sta facendo fatica a giocare.15:04

4' Lancio di Patric per Immobile, lo sovrasta Marrone che allontana di testa: tanti palloni alzati in questi primi minuti.15:06

5' Doppio passo e cross di Correa, allontana Magallan: Lazio che spinge.15:07

6' Cross di Rispoli, colpo di testa di Reca che manda altissimo sopra la traversa.15:07

7' Benali porta palla e cerca la verticale per Simy: Radu senza complimenti spazza lontano.15:08

8' IMMOBILE! Lancio lungo di Patric con Cordaz che controlla male, si avventa la punta che calcia di prima intenzione: palla di poco a lato.15:09

9' CORREA! Stop e conclusione dal limite dell'argentino, Cordaz blocca al petto: si lamenta Luis Alberto che era libero in area.15:12

10' AMMONITO Andrea Rispoli. Il difensore ferma con una trattenuta Correa che si era lanciato palla al piede verso l'area del Crotone. 15:13

11' Ci prova Luis Alberto con una conclusione a giro, palla che termina alta sopra la traversa.15:13

12' Messias con un dribbling si libera di Radu e cerca la verticale per Rispoli, attento Fares in chiusura.15:15