LIVE INTER - GENOA 4-0 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Rimane a terra De Vrij dopo uno scontro con Sanabria. Il difensore olandese sembra comunque in grado di proseguire il match.18:10

Calcio di punizione da posizione interessante per l’Inter: Biraghi si incarica della battuta.18:12

Romero stacca più in alto di tutti e allontana il pallone. L’Inter riparte da Handanovic.18:13

GAGLIARDINI! Nessun problema per Radu sul colpo di testa del centrocampista avversario.18:14

Cross dalla destra di Ghiglione, Handanovic blocca il pallone in uscita.18:16

CANDREVA! Tiro potente ma centrale: parata facile per Radu.18:23

GOL DI LUKAKU! INTER IN VANTAGGIO! Statistiche Lukaku Serie A Stagione 2019/2020 : Partite disputate: 17 Gol: 12 Numero cartellini gialli: 0 Numero cartellini rossi: 018:31

Deviazione sfortunata di Romero sul tiro di Gagliardini: nulla da fare per Radu!18:34

Cartellino giallo per Bastoni.18:36

LUKAKU! Doppio passo su Romero e tiro in porta: Radu blocca il pallone.18:39

Cartellino giallo per Romero: intervento in ritardo su Lukaku.18:42

Calcio di punizione dal limite per l’Inter: Biraghi sistema il pallone.18:44

FINE PRIMO TEMPO! L’Inter è in vantaggio grazie alle reti di Lukaku e Gagliardini.18:45

Calcio di punizione per il Genoa: Criscito e Radovanovic sul pallone.19:05

AGUDELO! Tiro che termina fuori non di molto. Il Genoa prova a riaprire la partita!19:08

56'

Biraschi cerca in profondità Pinamonti che non riesce, però, a tenere il pallone in campo. Rimessa dal fondo.19:11