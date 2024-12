Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:59

Contropiede Napoli, Spinazzola per Kvara che controlla in area ma calcia male.19:56

Nel Napoli entra Spinazzola per Politano.19:47

SFIORA IL GOL BALOTELLI! Cross dalla destra in area, Pinamonti ci arriva di testa, la sfiora Balotelli, ma ancora una volta è Meret a dire di no.19:46

Cartellino giallo per Frendrup che ferma una ripartenza di Kvara.19:45

Cambio offensivo nel Genoa, entra Balotelli per Miretti.19:44

Sostituzione nel Genoa, entra Norton Cuffy per Sabelli.19:39

Anguissa perde palla sulla trequarti, palla a Pinaminto che prova un tiro cross ma non ci arriva nessuno.19:39

Kvara prova a seminare il panico sulla corsia sinistra, cross teso in area dal fondo e palla deviata in angolo.19:37

Entra anche Simeone per Lukaku.19:34

Kvaratskhelia per Neres nel Napoli.19:33

Dentro Ekuban per Vitinha.19:31

Doppio cambio per il Genoa, entra Thorsby per Badelj.19:31

Cross di Vitinha dalla sinistra, Pinamonti prova ad impattare la sfera ma viene deviata in angolo.19:30

MERET! Colpo di testa angolato di Badelj, Maret si stende e manda in angolo.19:25

Cartellino giallo per Sabelli, fallo su Lobotka.19:23

Genoa ora in fiducia e che ci crede, il Napoli prova a riprendere in mano la partita.19:19

Prova a reagire il Napoli, calcio d'angolo corto calciato da Politano, ma la difesa del Genoa non si fa sorprendere.19:14

GOL! GENOA - Napoli 1-2! Rete di Pinamonti. La riapre il Genoa, Vitinha sguscia tra le linee e entra in area dalla sinistra servendo Pinamonti che controlla e calcia angolato. Guarda la scheda del giocatore Andrea Pinamonti 19:12

PINAMONTI! Conclusione a giro dal limite, Meret di deve stendere e compiere un miracolo a mano aperta smanacciando la palla in angolo.19:07

Primo tempo che ha visto un ottimo Napoli andare a segno con Anguissa e Rrahmani. Partenopei che sfiorano il gol anche con Lukaku, ma la sfera si infrange sulla traversa, il Genoa si fa vedere con una punizione di Pinamonti non di molto alta.18:49

Giro palla del Napoli che non forza la giocata ma tiene il pallone incollato ai piedi.18:43

Va in rete McTominay, ma La Penna ferma tutto per posizione di fuorigioco di Politano al momento del passaggio al centro.18:38

Cartellino giallo per Juan Jesus, strattonata a Miretti in mezzo al campo.18:34

Punizione per il Genoa dal limite dell'area, Pinamonti prova la conclusione ma la palla non si abbassa abbastanza.18:30

GOL! Genoa - NAPOLI 0-2! Rete di Rrahmani. Punizione dalla trequarti per il Napoli, Lobotka crossa in area, Rrahmani colpisce di testa nel mucchio e la palla finisce sotto la traversa. Guarda la scheda del giocatore Amir Rrahmani 18:26

Il Genoa prova ad alzare il proprio baricentro, ma il Napoli non lascia molti spazi.18:22

Si fa vedere il Genoa, ottimo stop di Vitinha in area che si libera di Di Lorenzo e prova la conclusione, Rrahmani interviene al momento giusto.18:14

Preme il Napoli in questi primi dieci minuti, il Genoa pensa più a difendersi.18:11

LUKAKU! Colpo di testa sotto porta del belga, la palla impatta in pieno la traversa. Sul prosieguo dell'azione è ancora l'attaccante del Napoli a calciare a lato da buona posizione.18:08

Molto possesso e giro palla in questi primi minuti di gara.18:05

Nel Genoa difesa a quattro con Sabelli, Bani, Vasquez e Martin a protezione di Leali. In avanti spazio a Vitinha con al suo fianco Pinamonti e Zanoli. Nel Napoli sarà Juan Jesus a prendere il posto dell’infortunato Buongiorno, affiancando Rrahmani al centro della difesa. In attacco con Politano e Lukaku ci sarà ancora Neres. Parte dalla panchina Kvara.17:14

Nella scorsa stagione entrambe le sfide sono terminate in pareggio. Dal 2010 in avanti il Genoa ha vinto solamente due partite su 27 contro il Napoli in Serie A (8N, 17P).15:48