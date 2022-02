LIVE CAGLIARI - NAPOLI 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Unipol Domus

Città: Cagliari

Capienza: 16233 spettatori18:15

Lunedì di Serie A, il Cagliari ospita alla Sardegna Arena il Napoli di Spalletti: con una vittoria i partenopei potrebbero raggiungere la vetta della classifica del Milan.18:15

Tre punti fondamentali anche per i sardi, in zona retrocessione ma un solo punto dal Venezia: una possibile boccata d'aria per i sardi dopo un inizio di campionato decisamente difficile.18:16

Il Napoli è rimasto imbattuto in 22 delle ultime 23 sfide contro il Cagliari in Serie A (16V, 6N), mantenendo 12 volte la porta inviolata – l’unico successo sardo è arrivato nel settembre 2019 (1-0 in casa dei partenopei grazie al gol di Lucas Castro).18:16

Sono ufficiali le formazioni del match: CAGLIARI con il 3-5-2, Cragno - Goldaniga, Lovato, Altare - Bellanova, Deiola, Grassi, Baselli, Dalbert - Joao Pedro, Pereiro.18:18

A disposizione del CAGLIARI: Ceppitelli, Radunovic, Carboni, Pavoletti, Marin, Gagliano, Aresti, Zappa, Lykogiannis, Obert, Keita.18:19

La formazione del NAPOLI:3-4-2-1 per Spalletti, Ospina - Rrhamani, Koulibaly, Juan Jesus - Di Lorenzo, Demme, Zielinski, Mario Rui - Mertens, Elmas - Petagna.18:20

A disposizione del NAPOLI: Fabián Ruiz, Osimhen, Malcuit, Meret, Ounas, Ghoulam, Zanoli, Marfella.18:21

Mazzarri sceglie Pereiro in coppia con Joao Pedro, solo panchina per Pavoletti e Keita. Deiola e non Marin a centrocampo, Goldaniga preferito a Carboni in difesa.18:22

Spalletti schiera Mario Rui a centrocampo, da capire se da quinto o esterno alto. In difesa Juan Jesus a sinistra come contro il Barcellona, Petagna in avanti con Osimhen che parte dalla panchina.18:23

Dirige il match l'arbitro Maurizio Mariani.18:23

1' INIZIA CAGLIARI - NAPOLI! Primo pallone per i partenopei.19:01

2' Difesa a tre del Napoli, chiare le posizioni di Mario Rui e Di Lorenzo da quinti di centrocampo.19:01

3' Joao Pedro al limite dell'area, Demme con i tempi giusti blocca la percussione della punta dei sardi.19:03

4' Partito forte il Cagliari, sardi che provano a tenere un ritmo alto per evitare il classico palleggio dei partenopei.19:05

5' Gran chiusura di Deiola che riesce nel tunnel a Mertens, dopo che la punta si era staccato in pressione.19:06

6' Cross di Mario Rui, pallone troppo alto per Di Lorenzo che si era lanciato sul secondo palo.19:07

7' Vento molto forte, difficile alzare il pallone e lanciare lungo.19:08