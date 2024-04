(13) ÉDERSON (C)

Giua espelle un componente dello staff bergamasco per proteste.21:05

De Keteleare cade in area trattenuto da Bondo, Giua fa proseguire, Lookman aggira Di Gregorio ma si allunga la sfera senza riuscire a concludere.21:03

Errore di Bakker che rimedia in recupero su Colpani.20:58

Holm pesca il taglio in area di El Bilal che piazza il colpo di testa, a lato.20:55

Djuric prolunga di testa per Pessina, Toloi è in vantaggio.20:53

AMMONITO Birindelli per simulazione, si era tuffato in area senza trovare il contatto con Pasalic.20:50

Gasperini opta per il tandem d'attacco Lookman-El Bilal con De Keteleare a supporto. Holm e Bakker sulle fasce, Kolasinac preferito a Djimsiti in difesa.20:02

Palladino si affida a Colpani-Pessina-Zerbin dietro a Djuric. L'ex Gagliardini al posto di Akpa-Akpro in mediana, Kyriakopoulos sull'out di sinistra.20:01

3-4-1-2 per l'Atalanta: Carnesecchi - Toloi, Hien, Kolasinac - Holm, Pasalic, Ederson, Bakker - De Keteleare - Lookman, El Bilal. A disp.: Musso, Rossi, Djimsiti, Adopo, Bonfanti, Hateboer, Zappacosta, Ruggeri, de Roon, Koopmeiners, Miranchuk, Scamacca.20:03

Al Brianteo U-Power Stadium tutto pronto per Monza-Atalanta, trentatresima giornata di Serie A.18:37

PREPARTITA

Monza - Atalanta è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 21 aprile alle ore 20:45 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Atalanta sarà Antonio Giua. Al VAR invece ci sarà Maurizio Mariani.

Attualmente il Monza si trova 11° in classifica con 44 punti (frutto di 11 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 6° in classifica con 52 punti (frutto di 15 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte).

Il Monza ha segnato 34 gol e ne ha subiti 41; l'Atalanta ha segnato 57 gol e ne ha subiti 36.

La partita di andata Atalanta - Monza si è giocata il 2 settembre 2023 e si è conclusa 3-0.

In casa il Monza ha fatto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte).

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Napoli e il Bologna ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Cagliari e il Verona ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Bologna pareggiando 0-0 mentre L'Atalanta ha incontrato il Verona pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Andrea Colpani con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Teun Koopmeiners con 11 gol.

Monza e Atalanta si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza non ha mai vinto, l'Atalanta ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Monza-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’Atalanta è l’unica squadra ad aver registrato il 100% di vittorie contro il Monza in Serie A: tre successi su tre sfide fin qui, con uno score complessivo di 10-2.

Tra Serie A e Serie B, il Monza ha vinto solo una delle ultime 10 sfide contro l’Atalanta (2N, 7P): 1-0 in un match casalingo il 31 ottobre 1999.

Dopo aver perso cinque partite di fila contro avversarie lombarde in Serie A, il Monza ha vinto quella più recente contro il Milan lo scorso 18 febbraio (4-2 all’U-Power Stadium); i brianzoli non hanno mai ottenuto due successi di fila contro formazioni lombarde nel torneo.

Il Monza ha guadagnato un solo punto nelle ultime tre gare di campionato, solo una volta in questa stagione di Serie A i brianzoli hanno registrato quattro match consecutivi senza vittoria: lo scorso settembre (la prima partita di quella striscia era contro l’Atalanta).

Dopo cinque successi di fila in campionato, l’Atalanta ha vinto solo una delle ultime sette partite di Serie A: 3-0 contro il Napoli il 30 marzo (3N, 3P), subendo 13 gol nel periodo (1.9 di media a match).

Considerando solo l’andamento in trasferta, l’Atalanta sarebbe nona in classifica in questo campionato, con 19 punti in 16 gare (5V, 4N, 7P), con una differenza reti pari a zero: 24 gol fatti e 24 reti subite.

Solo l’Atalanta e il Verona (nove) hanno segnato più gol da fuori area del Monza (otto) in questa stagione di Serie A; nell’intero scorso campionato i brianzoli si erano fermati a quota sei gol dalla distanza, mentre i bergamaschi si classificarono primi con 13.

Solo la Roma (+13.9) ha registrato una differenza maggiore a favore tra gol segnati ed Expected Goals dell’Atalanta (+12.3) in questa stagione di Serie A: la Dea infatti ha realizzato 57 gol a fronte di un valore di xG di 44.7.

Matteo Pessina, che con l’Atalanta ha fatto il suo esordio in Serie A e ha disputato 67 partite (segnando tre gol) nel massimo campionato, ha realizzato cinque reti in questo torneo, solo nel 2019/20 ha fatto meglio in una stagione di Serie A (sette gol con la maglia dell’Hellas Verona).

Il Monza è una delle tre avversarie contro cui Teun Koopmeiners ha realizzato tre reti nel massimo campionato italiano; la squadra lombarda è inoltre l’unica contro cui è riuscito a fornire due passaggi vincenti – tre gol e un assist sono arrivati in una singola sfida, quella del 4 giugno 2023.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Monza Atalanta Partite giocate 32 31 Numero di partite vinte 11 15 Numero di partite perse 11 10 Numero di partite pareggiate 10 6 Gol totali segnati 34 57 Gol totali subiti 41 36 Media gol subiti per partita 1.3 1.2 Percentuale possesso palla 52.7 50.6 Numero totale di passaggi 15322 14729 Numero totale di passaggi riusciti 13105 12040 Numero di tiri nello specchio per partita 112 166 Percentuale di tiri in porta 41.3 51.6 Numero totale di cross 485 592 Numero medio di cross riusciti 149 182 Duelli per partita vinti 1336 1555 Duelli per partita persi 1326 1539 Corner subiti 168 131 Corner guadagnati 152 170 Numero di punizioni a favore 337 302 Numero di punizioni concesse 383 390 Tackle totali 489 518 Percentuale di successo nei tackle 57.9 60.4 Fuorigiochi totali 37 50 Numero totale di cartellini gialli 70 64 Numero totale di cartellini rossi 4 1

