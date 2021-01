LIVE BENEVENTO - TORINO 2-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ciro Vigorito

Città: Benevento

Capienza: 16867 spettatori19:53

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Benevento e Torino, anticipo del diciannovesimo turno di Serie A.19:53

L'ultima del girone d'andata si apre con l'anticipo del venerdì tra Benevento e Torino. Granata freschi di cambio tecnico, con Davide Nicola che ha rilevato Marco Giampaolo e che nel Sannio inizia la propria rincorsa alla salvezza. Streghe ferme a quota 21 punti dopo le due pesanti sconfitte consecutive contro Atalanta e Crotone.19:56

Il Benevento si schiera con la seguente formazione (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Ionita, Viola; Tello, Caprari; Lapadula. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Caldirola, Abdallah, Maggio, Dabo, R. Insigne, Di Serio, Masella, Falque, Pastina. All. F. Inzaghi.20:06

Il Torino si schiera con la seguente formazione (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Bremer, Segre, Baselli, Gojak, Edera, Verdi, Bonazzoli, Murru, Buongiorno. All. Nicola.20:07

Benevento col rebus legato alle condizioni di Roberto Insigne (comunque in panchina): al suo posto Tello sulla trequarti con Ionita nel ruolo di regista. Caprari a sostegno di Lapadula, con Improta che arretra nel ruolo di terzino destro. A centrocampo, Viola ritorna dal primo minuto come mezzala insieme ad Hetemaj.20:07

Torino con Simone Zaza spalla di Belotti in attacco. Ansaldi torna dall'inizio largo a sinistra nel 3-5-2, in mezzo al campo Linetty vince il ballottaggio con Segre ed è titolare insieme a Lukic e Rincon. Ricardo Rodriguez confermato nel terzetto difensivo al posto di Bremer.20:08

Squadre in campo al Vigorito: tutti pronti agli ordini dell'arbitro Giacomelli. Pochi istanti al calcio d'inizio.20:45

1' Inizia il match! Primo pallone giocato dal Torino.20:48

3' Subito aggressivo il Torino che ha cominciato a ritmi alti, mettendo sulla difensiva il Benevento.20:51

5' Prima palla gol per il Toro. Ottima finta sulla sinistra di Ansaldi che, dopo essersi spostato il pallone sul destro, mette un cross perfetto per Zaza sul secondo palo. L'attaccante granata, però, non riesce ad impattare al meglio la sfera.20:54

7' Ripartenza veloce del Benevento condotta da Caprari, messo giù dall'intervento di Singo.20:55

9' GOL ANNULLATO AL BENEVENTO! Glik era andato a segno su azione da calcio d'angolo, ma sull'uscita di Sirigu l'ex centrale del Torino ha toccato il pallone con la mano. Grazie all'intervento del VAR, Giacomelli cambia la decisione iniziale.21:00

10' Gioco fermo a causa di un infortunio subito da Izzo. Scontro al centro dell'area con Tuia e sanitari in campo.21:01

13' Izzo si rialza dopo qualche minuto di apprensione. Il centrale granata, visibilmente fasciato sulla testa, torna in campo nel terzetto difensivo.21:01

16' Primi minuti decisamente gradevoli al Vigorito. Torino e Benevento si stanno affrontando a viso aperto, nonostante il momento negativo di entrambe le formazioni in campo.21:04

19' Benevento che fa fatica a passare dai piedi di Nicolas Viola. Alla sua prima da titolare, con la fascia di capitano, il centrocampista giallorosso non è riuscito a trovare i giusti meccanismi di gioco.21:08

23' Torino al comando delle operazioni in questo primo tempo. La squadra di Nicola, nonostante il pericolo corso per il gol annullato a Glik, è padrona del campo.21:12

25' Cross dalla trequarti di Singo a cercare le punte del Torino. Arriva Zaza in anticipo con il destro, ma non riesce ad impensierire Montipò.21:13

26' ZAZA VICINO AL VANTAGGIO! L'attaccante granata approfitta del cattivo controllo di Barba al limite dell'area, arrivando alla conclusione ravvicinata contro Montipò. Risponde presente il portiere campano, sventando il pericolo.21:15

27' Dal calcio d'angolo seguente, il pallone arriva buono per la conclusione di Rincon: destro fuori misura del centrocampista venezuelano.21:16

30' RIGORE PER IL BENEVENTO! Viola trova col tocco morbido Lapadula dentro l'area di rigore, ma l'attaccante italo-peruviano viene messo giù dall'uscita di Sirigu. Nessun dubbio per Giacomelli: Viola pronto sul dischetto.21:19

32' GOL! BENEVENTO-Torino 1-0! Gol di Viola. Non sbaglia dagli 11 metri il centrocampista giallorosso: spiazzato Sirigu. Questa volta è tutto buono, vantaggio di rigore da parte del Benevento. Freddezza e lucidità nella trasformazione per Viola.



35' La reazione del Toro è affidata al solito indomabile Belotti. Il capitano granata viene messo giù al limite dell'area da Tuia: punizione interessante. Sul punto di battuta lo stesso Belotti, insieme a Rodriguez e Ansaldi.21:24

37' Cartellino giallo per il Torino: ammonito Linetty per il fallo ai danni di Tello.21:24

39' Pallone filtrante per Caprari da parte di Viola, ma l'ex Samp non ci crede e si fa sorprendere in uscita da Sirigu. Era un'ottima occasione in favore del Benevento.21:27

42' Buono lo spunto di Singo, uno dei migliori di questo primo tempo, ma la palla di ritorno di Linetty è troppo lunga. Sugli attaccanti granata è pronto in uscita Montipò.21:31

44' Pennellata dalla trequarti di Viola sul secondo palo. In mezzo a due difensori prova lo stacco Tello, ma il pallone finisce alto sopra la traversa.21:32

45' Quattro minuti di recupero decretati dall'arbitro Giacomelli.21:34

45'+2' Cartellino giallo per il Torino: ammonito Zaza, dopo il fallo commesso su Hetemaj.21:34

45'+3' Calcio d'angolo per il Benevento, spazzato via dal colpo di testa di Lyanco. Il centrale granata, però, sulla caduta finisce sulla spalla destra di Singo che rimane a terra dolorante. Gioco fermo al Vigorito.21:36

45'+4' Finisce il primo tempo, Benevento-Torino 1-0.21:37

Benevento in vantaggio dopo i primi 45 minuti di gioco, grazie al rigore realizzato da Viola dopo il fallo da rigore di Sirigu in uscita su Lapadula. La formazione di Inzaghi, nonostante un inizio balbettante, chiude sull'1-0 il primo tempo contro il Torino. L'11 granata ha tenuto il controllo del gioco, ma ha avuto un'unica chance con Zaza, ipnotizzato da Montipò in area di rigore.21:39

46' Si ricomincia! Pallone giocato dal Benevento.21:53

46' Sostituzione nel Torino: esce Izzo, entra Buongiorno.21:54

47' Punizione battuta a girare da parte di Ansaldi sul secondo palo. Piccola trattenuta di Tello su Buongiorno, ma sia Giacomelli sia il VAR non indicano il dischetto.21:55

49' GOL! BENEVENTO-Torino 2-0! Rete di Lapadula. Finisce il digiugno dell'attaccante giallorosso che, col sinistro sul primo palo, infila Sirigu per il raddoppio del Benevento. Sempre da azione da angolo, il colpo di testa di Hetemaj è toccato da Lukic: stop di petto di Lapadula e mancino perfetto.



51' GOL! Benevento-TORINO 2-1! Rete di Zaza. Reazione immediata del Torino che, nonostante il doppio svantaggio, si fionda in avanti alla disperata. Cross perfetto di Singo dalla destra e colpo di testa chirurgico di Zaza. I granata accorciano immediatamente e rimangono in partita al Vigorito.



54' Partita che si è accesa improvvisamente in questa ripresa. Ora il Toro crede all'immediata rimonta ed aumenta la pressione nei confronti del Benevento.22:02

55' SINGO AL VOLO! Cross col sinistro di Ansaldi che viene respinto di testa da Improta, ma è pronto col mancino al volo Singo: pallone che va vicinissimo a centrare lo specchio della porta. Brivido per la difesa campana.22:04

58' MIRACOLO DI MONTIPO'! Belotti di pura forza fisica supera tre avversari in area di rigore e calcia di potenza col sinistro sotto la traversa. Con la mano di richiamo l'estremo difensore giallorosso mette in calcio d'angolo. Toro vicinissimo alla rete del 2-2.22:07

60' Prova a rispondere il Benevento dopo minuti di assedio granata. Conclusione dal limite dell'area di Viola che finisce distante dalla porta di Sirigu. Torna ad affacciarsi in avanti la formazione di Inzaghi.22:08

65' GOL ANNULLATO AL TORINO! Zaza aveva trovato la rete del pareggio col sinistro da dentro l'area piccola, ma in precedenza Belotti ha toccato il pallone con la mano. Il VAR entra in gioco per la seconda volta in questa partita, annullando la rete dell'attaccante granata.22:13

66' Calcio d'angolo a uscire battuto da Viola. Stacco di Glik da buona posizione, ma che non trova lo specchio della porta.22:14

67' Sostituzione nel Torino: esce Linetty, entra Baselli.22:14

68' Sostituzione nel Benevento: esce Tello, entra Caldirola.22:15

68' Buone notizie per il Torino che, in una serata poco fortunata, ritrova in campo Baselli dopo l'infortunio al ginocchio destro del giugno scorso. Per il Benevento, invece, entra Caldirola che si sistemerà al centro della difesa insieme a Glik.22:16

70' Percussione importante di Lapadula che riesce a superare in velocità sia Rincon che Rodriguez e a mettere in mezzo un pallone invitante per Caprari. L'ex Samp, però, spreca tutto ciccando il pallone col destro.22:18

71' FUORIGIOCO DI BELOTTI! Ottima trama offensiva del Torino che, grazie a Zaza e Baselli, confeziona un assist per Belotti che l'attaccante granata trasforma nella rete del 2-2. Il "Gallo" è pescato, però, in posizione di offside al momento del tiro in porta: gol annullato.22:20

73' Sempre pericoloso sulle palle inattive il Benevento. Pallone tagliato di Viola, sul quale arriva con il tempo giusto Tuia: colpo di testa alto sopra la traversa.22:21