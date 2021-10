LIVE TORINO - GENOA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta del match tra Torino e Genoa, valido per la nona giornata del campionato di Serie A. 18:10

Le due squadre non godono di una classifica tranquilla: il Torino è a quota otto punti, il Genoa a sei. 18:12

3-4-2-1 per il Torino: Milinkovic Savic - Djidji, Bremer, Buongiorno - Singo, Lukic, Pobega, Ansaldi - Linetty, Brekalo - Sanabria. 18:14

3-5-2 per il Genoa: Sirigu - Ghiglione, Vasquez, Criscito - Cambiaso, Touré, Rovella, Sturaro, Fares - Ekuban, Destro.18:15

Nel Torino ancora panchina per Belotti, con l'assenza di Mandragora spazio alla coppia Lukic-Pobega a centrocampo. Ansaldi la spunta su Aina, Linetty su Praet. Nel Genoa Ekuban titolare dopo quasi due mesi e turno di riposo per Badelj in cabina di regia. Sturaro ha la meglio su Pandev, probabilmente nell'ottica di garantire maggiore copertura. 18:21