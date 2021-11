Appaiate in classifica a 14 lunghezze, Torino e Udinese sono alla ricerca di punti per lasciarsi definitivamente alle spalle la zona calda.19:47

Torino reduce dalla sconfitta in trasferta a Spezia per 1-0, mentre l'Udinese dalla vittoria casalinga contro il Sassuolo per 3-2.19:49