La gara termina con la vittoria dell'Atalanta per 3-2 al termine di una gara emozionante. Dopo la rete del vantaggio iniziale firmata da Colombo, i bergamaschi ribaltano il risultato entro la fine del primo tempo. Nella ripresa i toscani pareggiano con un calcio di rigore trasformato da Esposito, dopodiche i nerazzurri premono e trovano il meritato successo a pochi minuti dalla fine grazie ad una prodezza di De Ketelaere.19:57

90'+6' Fischio finale dell'incontro. Atalanta-Empoli 3-219:54

90'+5' La conclusione di Gyasi dal limite viene deviata in angolo.19:52

90'+4' Sul corner la difesa dell'Atalanta spazza via.19:52

90'+4' L'Empoli si guadagna un corner di speranza.19:52

90'+1' Sei minuti di recupero.19:48

89' Fazzini entra in area, servito da un colpo di tacco di Gyasi, ma viene contrastato regolarmente da Kolasinac.19:47

86' GOL! ATALANTA-Empoli 3-2. Rete di Charles De Ketelaere, che si libera di tre avversari e da dentro l’area fa partire un sinistro rasoterra imprendibile per Vazquez.



84' Cambio per l'Empoli. Esce il centrocampista Liam Henderson ed entra l'esterno Junior Sambia.19:42

84' Samardzic entra in area e prova il sinistro, ma viene murato da Maleh.19:41

83' Samardzic mette un pallone in mezzo ma grande intervento di Ismajli ad anticipare Zaniolo.19:41

80' Cambio di esterni per l'Atalanta. Esce Raoul Bellanova ed entra Juan Cuadrado.19:38

80' Cambio in difesa per l'Empoli. Esce Seba Gogichidze ed entra Luca Marianucci.19:38

79' Goglichidze è a terra dopo uno scontro con Ismajli, dopo una spinta di Zaniolo e non è in grado di terminare l'incontro.19:37

77' Maleh blocca abilmente De Ketelaere che stava avanzando in area di rigore. 19:35

75' Henderson prova il pallonetto da meta campo e il pallone termina alto di non molto, con Carnesecchi chiamato a controllare.19:33

73' Cross di Bellanova e Vazquez anticipa Zaniolo in uscita in presa alta.19:31

71' Cambio per l'Empoli. Esce il trequartista Sebastiano Esposito ed entra il centrocampista Jacopo Fazzini.19:29

70' Cambio in attacco per l'Atalanta. Esce Ademola Lookman ed entra Lazar Samardzic.19:30

70' Cambio per l'Empoli. Esce il centrocampista Alberto Grassi ed entra il trequartista Youssef Maleh.19:29

70' Cambio in difesa per l'Atalanta. Esce Berat Djimsiti ed entra Isak Hien.19:28

70' Cambio di esterni per l'Atalanta. Esce Davide Zappacosta ed entra Matteo Ruggeri.19:27

69' Ederson crossa per De Ketelaere, il cui colpo di testa termina alto.19:26

68' Kossounou resiste a una carica, ma il sbaglia il passaggio per Lookman.19:26

67' Contropiede dell'Empoli, con Colombo che viene anticpato da Djmisiti prima dell'ultimo passaggio ad Anjorin, che si sarebbe trovato solo davanti al portiere.19:25

66' Gyasi, liberato in velocità, sbaglia il passaggio per Colombo, ma il giocatore è in fuorigioco.19:24

65' Cross di Ederson verso Zanilo, che di testa colpisce centralmente.19:23

64' Giallo per l'Empoli. Ammonito Giuseppe Pezzella per aver trattenuto platealmente Bellanova.19:22

62' Corner di Zappacosta colpo di testa di Djimsiti che termina alto.19:19

60' Corner di Zappacosta e De Ketelaere colpisce di testa centralemente. Vazquez blocca.19:18

60' Serpentina di Lookman che entra in area ma la sua conclusione viene deviata in corner.19:18

59' Feliciani ammonisce l'allenatore dell'Empoli D'Aversa per proteste.19:17

57' Gol! Atalanta-EMPOLI 2-2. Rete di Sebestiano Esposito, che realizza il calcio di rigore con una botta centrale.



56' Dopo una rapida revisione Feliciani concede il calcio di rigore all'Empoli.19:14

55' L'arbitro viene richiamato al Var per un contatto tra Djmisiti e Grassi in area bergamasca nell'azione precedente.19:19

53' Bellanova il sinistro, ma il tiro viene ribattuto. Il pallone giunge a Ederson che prova il destro, che termina a lato di poco19:11

50' Esposito tenta di servire Colombo in area, ma sbaglia la misura del passaggio.19:08

49' De Ketelaere mette un pallone in mezzo e Lookman sbuca all'improvviso, ma non riesce a deviare in porta. Il pallone sfiora il palo.19:07

48' Ismajli è a terra per un colpo subito da Zaniolo.19:05

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dall'Atalanta.19:03

Il primo tempo termina con l'Atalanta in vantaggio per 2-1. Nonostante una partenza in salita, con la rete del vantaggio dei toscani fimata da Colombo grazie ad una disattenzione collettiva della difesa nerazzurra, gli uomini di Gasperini tornano ad attaccare e, oltre ad aver colpito due pali, ribaltano il risultato prima del riposo con le reti di De Ketelaere e Lookman.18:49

45'+3' Fischio finale del primo tempo. Atalanta-Empoli 2-118:47

45'+1' GOL! ATALANTA-Empoli 2-1. Rete di Ademola Lookman. Cross di De Ketelaere, sponda di testa di Zaniolo e Lookman controlla e da pochi passi batte Vazquez.



45' Due minuti di recupero.18:45

45' Pasalic ruba un pallone e prova la conclusione dal limite, che viene stoppata ds Ismajli.18:45

44' Vazquez blocca in presa alta un corner di Lookman.18:44

44' Contropiede dell'Atalanta. Lookman serve Pasalic, che entra in area ma viene recuperato da Ismajli.18:44

42' Punizione di De Ketelaere e colpo di testa di Djimsiti che finisce sul palo. Il pallone giunge a Zappacosta che fa partire un tiro violentissimo che finisce alto.18:42

34' GOL! ATALANTA-Empoli 1-1. Rete di Charles De Ketelaere. Cross di Zappacosta e il belga in tuffo di testa la mette dove Vazquez non può arrivare.



33' Cross da sinistra di Pezzella e colpo di testa centrale di Cacace.18:33

31' De Katelaere prova a crossare in mezzo, ma il suo destro è impreciso.18:31

29' Zappacosta prova a mettere in mezzo, ma il pallone termina direttamente sul fondo.18:31

24' Punizione di De Ketelaere e colpo di testa di Kolasinac da pochi passi, che costringe Vazquez ad uno strepitoso intervento, che manda il pallone sul palo. La difesa successivamente libera.18:29

23' Cross di Lookman che non trova nessuna deviazione.18:23

22' Giallo per l'Atalanta. Ammonito Nicolò Zaniolo per un pestone ai danni di Esposito.18:22

21' Cambio in attacco per l'Atalanta. Esce Mateo Retegui ed entra Nicolò Zaniolo.18:21

20' Retegui è nuovamente a terra e non è in grado di proseguire l'incontro.18:20

19' Esposito prova dal limite, ma il suo destro termina a lato.18:19

18' Retegui è a terra dolorant e viene soccorso dai sanitari.18:18

13' GOL! Atalanta-EMPOLI 0-1! Rete di Lorenzo Colombo. Su azione di rimessa laterale Henderson si trova tutto solo in area, appoggia dietro a Colombo, il cui sinistro non lascia scampo a Carnesecchi.



12' Carnesecchi esce in scivolata per anticipare Colombo, che stava cercando di sfruttare un'indecisione della difesa atalantina.18:14

11' Scambio tra Ederson e Lookman, col centrocampista che entra in area e fa partire un sinistro che termina fuori.18:11

7' Colombo si libera di due difensori ma non riesce a calciare.18:08

5' Corner di Lookman, testa di Djimsiti il pallone carambola su un difensore dell'Empoli, prima di essere bloccato dal Vazquez.18:06

4' Inizio partita con l'Atalanta che fa girare la palla e l'Empoli allo stesso tempo molto aggressivo.18:04

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dall'Empoli.18:00

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Ermanno Feliciani di Teramo.17:56

EMPOLI(3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Pezzella; Gyasi, Anjorin, Grassi, Cacace; Henderson, Esposito; Colombo Allenatore: Roberto D’Aversa17:46

ATALANTA(3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui Allenatore: Gian Piero Gasperini17:54

La sfida della scorsa stagione giocata a Bergamo, lo scorso 28 aprile, è terminata 2-0 per i nerazzurri.13:10

Gli ospiti si trovano a metà classifica, con 19 punti all’attivo e nella giornata precedente hanno perso in casa per 1-0 contro il Torino.13:10

L’Atalanta, che in settimana in Coppa Italia ha liquidato con un netto 6-1 il Cesena, è reduce da dieci vittorie consecutive che hanno portato la squadra al comando provvisorio della classifica, e nella giornata di oggi cercano di rispondere al Napoli per riprendersi il primato, in attesa del recupero di Fiorentina-Inter.13:09

Benvenuti allo Stadio Gewiss Stadium di Bergamo per la sfida tra Atalanta e Empoli, gara valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A.13:09

