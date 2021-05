LIVE CAGLIARI - GENOA 0-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Sardegna Arena

Città: Cagliari

Capienza: 16233 spettatori19:44

Partita conclusiva del campionato per Cagliari e Genoa, protagoniste della lotta salvezza che hanno raggiunto senza dover passare per l'ultima giornata. Oggi si sfidano in un incontro che sarà più che altro un saluto ad una stagione complicata, ma terminata bene per entrambe.19:44

Dovesse il Cagliari stasera portare a casa i tre punti supererebbe proprio il Genoa di una lunghezza piazzandosi così a quota 40. All'andata terminò 1-0 per i Grifoni.19:47

Formazione CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno - Klavan, Rugani, Carboni - Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis - Nainggolan, Joao Pedro - Cerri. A disposizione: Godin, Zappa, Asamoah, Ceppitelli, Gaston Pereiro, Tramoni, Duncan, Pavoletti, Sottil, Simeone, Aresti, Vicario.20:08

Formazione GENOA (4-3-3): Paleari - Goldaniga, Masiello, Zapata, Zappacosta- Strootman, Rovella, Melegoni- Pjaca - Pandev, Shomurodov. A disposizione: Ghiglione, Criscito, Badelj, Portanova, Behrami, Zajc, Radovanovic, Kallon, Destro, Caso, Marchetti, Perin.20:12

Nel Cagliari difesa a tre con Rugani, Klavan e Carboni, a centrocampo Marin con Deiola. In avanti dietro al tandem Joao Pedro, Cerri ci sarà Nainggolan. Partono quindi dalla panchina gli altri due attaccanti Simeone e Pavoletti. Genoa in campo con Paleari in porta, Zapata e Masiello centrali in difesa mentre Pjaca giocherà sulla trequarti alle spalle di Pandev e Shomorudov..20:19

1' FISCHIO D’INIZIO Di CAGLIARI - GENOA. Arbitra Meraviglia.20:45

4' Ritmi blandi in questo avvio di gara.20:48

5' JOAO PEDRO VICINO AL GOL! Cross di Lykogiannis e stacco di Joao Pedro di testa, la palla colpisce il legno alla destra del portiere.20:50

6' Nainggolan dalla distanza! Paleari blocca sicuro.20:51

9' Nandez in mezzo per Cerri, l'invito è ottimo ma l'attaccante non ci arriva e va invece ad impattare contro Paleari.20:55

10' Subito un cambio per un problema fisico nel Cagliari, finisce la partita e la stagione di Nainggolan, entra Duncan.20:56

14' Partita piacevole fino ad ora, con il Cagliari che si è reso più pericoloso in questo avvio.21:01

15' GOL! Cagliari - GENOA 0-1! Rete di Shomurodov. Rovella prende palla a metà campo e lancia Shomurodov che scatta in velocità e solo davanti a Cragno lo batte con uno scavetto.



18' OCCASIONE PER IL CAGLIARI Cerri per Marin che a tu per tu con Paleari calcia di prima intenzione, ma manda a lato.21:03

23' Manovra bene il Genoa che quando può affonda e prova a far male.21:08

27' Pjaca recupera palla al limite, prova a liberarsi e a far partire un destro rasoterra. Debole, blocca Cragno.21:13

30' ZAPPACOSTA! Conclusione di potenza dell'ala, che entra in area e conclude di sinistro, palla di poco a lato.21:16

32' Ci prova Cerri con un tiro di destro dal limite, palla alta sopra la traversa.21:18

37' Genoa che gestisce palla in questi ultimi minuti, il Cagliari si difende bene.21:22

40' Qualche errore di troppo nel Cagliari nella fase difensiva, in più di un'occasione Shomurodov prova ad approfittarne.21:26

42' Contropiede Cagliari con Duncan che serve Cerri, l'attaccante rientra sul destro e calcia. Palla deviata in angolo.21:29

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.21:30

45'+2' Fine primo tempo: CAGLIARI - GENOA 1-0.21:32

Un buon primo tempo con diverse occasioni da entrambe le parti, è il Genoa però a trovare la via del gol grazie ad un imbucata di Shomurodov. Per il Cagliari un palo in apertura con Joao Pedro.21:32

46' Inizia il secondo tempo di CAGLIARI - GENOA.21:48

46' Cambio nel Genoa, esordio assoluto per Kallon che prende il posto di Pjaca.21:49

46' Behrami invece prende il posto di Masiello.21:49

46' Nel Cagliari dentro Zappa per Nandez.21:50

50' Avvio di ripresa con le due squadre che giocano principalmente a metà campo.21:53

51' Cartellino giallo per Behrami che entra male per recuperare un pallone a Joao Pedro.21:54

53' Cross teso e forte di Lykogiannis, Paleari smanaccia prima dell'arrivo di Cerri.22:00

57' Sostituzione nel Genoa, entra Zajc per Pandev.22:00

59' Punizione Cagliari, Marin serve in area per Cerri che stacca di testa senza però impensierire Paleari.22:02

61' CERRI! Ci arriva questa volta in spaccata l'attaccante del Cagliari ma ancora una volta Paleari lo ferma con il corpo.22:05

63' KALLON AD UN PASSO DALLA RETE ALL'ESORDIO! Kallon prende palla sulla trequarti si mette il pallone sul sinistro e fa partire un rasoterra indirizzato a fil di palo, Cragno si supera e manda in angolo.22:07

64' Cartellino giallo per Melegoni, fallo su Joao Pedro.22:12

69' Doppio cambio nel Cagliari, dentro Simeone per Cerri.22:12

69' Fuori anche Deiola per Gaston Pereiro.22:12