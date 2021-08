Al Diego Armando Maradona tutto pronto per Napoli-Venezia, prima giornata di Serie A.18:09

I partenopei del nuovo tecnico Spalletti, con il desiderio di ritornare in pianta stabile nelle prime quattro in classifica, dopo la mancata qualificazione Champions per un solo punto della passata stagione, affrontano gli arancioneroverdi che ritrovano la Serie A a 20 anni di distanza dall'ultima volta grazie ad una sorprendente cavalcata coronata dalla meritata vittoria dei play-off di B.18:18