Netta vittoria dei giallorossi che conquistano la prima vittoria in campionato. La squadra risponde bene dopo una settimana che definire intensa è estremamente riduttivo e liquida la pratica Udinese senza troppe preoccupazioni. La Roma passa in vantaggio al 19' con il potente diagonale di Dovbyk su assist di El Shaarawy. Non riesce a reagire la squadra di Runjaic, messa costantemente sotto dagli uomini di Juric. Nel secondo tempo ancora Dovbyk protagonista: ruba palla ad un difensore e serve Dybala, che entra in area e viene atterrato da Bijol. Rigore netto, che l'argentino trasforma: 2-0 al 49'. Timida reazione per l'Udinese, che però impenserisce Svilar solo con un potente sinistro di Thauvin, che il portiere giallorosso devia in corner. Al 70' arriva il gol che fa calare il sipario sul match: Baldanzi, appena entrato, dialoga con Dovbyk (ancora lui) e firma il 3-0. C'è tempo anche per un'altra rete di un incontenibile Dovbyk, annullata per fuorigioco. All'Olimpico finisce 3-0, con i tifosi che intonano cori a Daniele De Rossi e coprono di fischi Pellegrini e Cristante al momento dei rispettivi cambi.

Primi tre punti per la squadra di Ivan Juric che arriva a quota sei punti e balza al nono posto in classifica. Nel prossimo turno i giallorossi affronteranno il Venezia all'Olimpico, mentre il giovedì precedente saranno impegnati nel primo turno di Europa League contro l'Atletico Bilbao.

Brutta prestazione per l'Udinese, che non è mai riuscita ad arginare gli avversari e a creare situazioni pericolose. I friulani si trovano ora al terzo posto in classifica (Napoli secondo per differenza reti) con dieci punti e, dopo la parentesi di Coppa Italia (mercoledì si gioca il secondo turno contro la Salernitana), il prossimo turno la squadra di Runjaic ospiterà l'Inter al Bluenergy Stadium di Udine.