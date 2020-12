LIVE NAPOLI - TORINO 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il Napoli non è in un buon momento, viene da due sconfitte consecutive, prima contro l'Inter e poi contro la Lazio. L'unica notizia positiva è che il collegio di garanzia del CONI ha accolto il ricorso su Juventus-Napoli: la partita sarà giocata e il punto di penalizzazione è stato tolto. Momentaneamente, quindi, è quarto posto a 24 punti, con la possibilità di staccare la Juve in caso di vittoria questa sera. Il Torino è in una situazione pessima, ultimo a 7 punti col Genoa e non vince dal 4 novembre, quando riuscì a imporsi proprio sul Genoa. Giampaolo sembra arrivato all'ultima chance: deve vincere e convincere per evitare l'esonero.20:24