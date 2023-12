Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Olimpico Grande Torino

Città: Torino

Capienza: 27958 spettatori13:33 Fonte: Gettyimages

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Torino-Udinese, gara valida per la 17esima giornata di Serie A.13:33

Torino e Udinese si sono affrontate 76 volte in Serie A; il bilancio è favorevole ai granata con 28 vittorie contro le 26 dei friulani, 22 pareggi completano il parziale.14:31

Da inizio novembre, il Torino ha raccolto 11 punti in sei gare di Serie A (3V, 2N, 1P): meno solo di Inter, Juventus e Bologna nel periodo. Contro l’Udinese potrebbe arrivare il sesto risultato utile nelle ultime sette partite giocate. 14:32

L’Udinese è la squadra che ha pareggiato più gare nella Serie A 2023/24: 10 in totale – almeno due più di ogni altra squadra -, tra cui sette delle ultime 10 partite (1V, 2P) disputate in Serie A. I friulani cercano una vittoria che manca dallo scorso 4 novembre per allontanarsi dalla zona caldissima della classifica.14:35

FORMAZIONE TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic - Tameze, Buongiorno, Rodriguez - Soppy, Ricci, Ilic, Lazaro - Vlasic - Sanabria, Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Radonjic, Pellegri, Sazonov, Seck, Djidji, Vojvoda, Gineitis.14:41

FORMAZIONE UDINESE (3-5-1-1): Silvestri - Joao Ferreira, Perez, Kristensen - Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara - Pereyra - Lucca. A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Zarraga, Success, Quina, Tikvic, Ehizibue, Camara, Thauvin, Kabasele, Pafundi.14:40

Torna Ricci dal primo minuto per i granata, a sorpresa Soppy e Lazaro mandati in campo titolari da Juric.14:42

Cioffi ritrova Joao Ferreira in difesa e conferma Perez centrale. Rientra Samardzic che rileva lo squalificato Pajero. 14:46

Sarà il signor Michael Fabbri di Ravenna a dirigere Torino-Udinese. Per Fabbri si tratterà della sesta direzione stagionale in Serie A. Lo coadiuveranno gli assistenti Carbone e Giallatini; Di Marco il quarto ufficiale. Al Var ci saranno Paterna e Di Vuolo.14:48

Gli ex della sfida sono Lorenzo Lucca (ha militato nelle giovanili Torino) e Duvan Zapata, che ha segnato 18 gol in 63 presenze con l’Udinese. Oltre a Brandon Soppy: per il laterale 29 presenze in bianconero tra il 2021 e il 2022.14:54

1' È cominciata TORINO-UDINESE. Primo possesso per i friulani.15:01

2' Prima iniziativa del Torino con Zapata che si decentra a sinistra e cerca Vlasic in area. Il croato controlla però con un braccio: fallo in attacco. 15:03

4' Recupero alto dell'Udinese dopo il rinvio corto di Milinkovic. Contratto in corner il cross da destra di Ebosele.15:05

4' Buona opportuinità per l'Udinese con Lucca! Angolo battuto sul primo palo da Samardzic e stacco perentorio del centravanti che però non inquadra la porta.15:06

5' Risponde subito il Torino! Lancio in profondità per Vlasic che controlla e calcia in porta con il mancino. Buona la parata in uscita di Silvestri, che poi ingloba anche il tentativo di ribattuta di Zapata.15:12

7' Toco di mano di Ebosele in area Udinese dopo un cross deviato di Lazaro. Protesta il Torino ma per Fabbri è tutto buono, lascia correre anche il Var dopo il classico silent check.15:09

10' Break dell'Udinese con Ferreira che supera di slancio un paio di avversari, alla fine è Buongiorno a metterci una pezza nei pressi dell'area.15:11

12' OCCASIONE UDINESE COL COLPO DI TESTA DI LUCCA! Cross interessante di Ebosele dalla destra sul secondo palo, Lucca sfila alle spalle di Tameze e schiaccia verso la porta con angolo ridotto da pochi metri. Pallone sull'esterno della rete.15:15

13' Va anche al tiro Ebosele (Udinese), molto attivo in questa prima fase. Mancino arrotato, sempre dalla destra, che Milinkovic blocca.15:14

15' Ci prova dai 28 metri su punizione il Torino. Muove Ilic per Vlasic che calcia di potenza con un mezzo esterno che si alza di molto sulla porta di Silvestri.15:17

17' Tanto equilibrio in questa prima parte di gara, ma non sono mancate le occasioni.15:18

19' Gran botta dalla distanza di Ilic per il Torino! Conclusione mancina potente che rimbalza davanti a Silvestri, bravo a distendersi e a respingere lateralmente alla sua destra. Poi si tiene il corner Zapata.15:21