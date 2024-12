Grazie per aver seguito la diretta di Inter-Como e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:52

90'+5' FISCHIO FINALE: INTER-COMO 2-0. I nerazzurri si riavvicinano ad Atalanta e Napoli.22:39

90'+2' AMMONITO Marcus Thuram per eccesso di esultanza.22:38

90'+2' GOL! INTER-Como 2-0! Rete di Marcus Thuram! Zielinski allarga per il francese, che controlla, si porta il pallone sul destro e dall'interno dell'area calcia fortissimo sotto la traversa, battendo Reina sul proprio palo.



90' Segnalati quattro minuti di recupero.22:35

90' Quinta sostituzione per l'Inter. Richiamato in panchina Lautaro Martínez, minuti per Mehdi Taremi.22:35

89' Quarta sostituzione per l'Inter. Finisce la partita di Henrikh Mkhitaryan, al suo posto Davide Frattesi.22:34

88' Quinta sostituzione per il Como. Alieu Fadera lascia spazio ad Alberto Cerri.22:32

87' AMMONITO Luca Mazzitelli per una trattenuta su Carlos Augusto.22:32

86' Fadera punta De Vrij e crossa sul primo palo per Cutrone, che anticipa Bastoni, ma non trova la porta.22:31

83' Giropalla prolungato del Como, che cerca spazi nella difesa dell'Inter.22:28

80' Terza sostituzione per l'Inter. Esce Federico Dimarco, entra Tajon Buchanan.22:24

77' Dimarco accelera sulla sinistra, prende il fondo e cerca il cross lento sul secondo palo per Mkhitarya. Reina esce e blocca il pallone.22:22

74' Quarta sostituzione per il Como. Fuori Andrea Belotti, dentro Luca Mazzitelli.22:20

74' Terza sostituzione per il Como. Non ne ha più Marc Oliver Kempf, minuti per Federico Barba.22:19

74' Seconda sostituzione per l'Inter. Yann Bisseck lascia spazio a Stefan de Vrij.22:19

74' Prima sostituzione per l'Inter. Finisce la partita di Nicolò Barella, al suo posto Piotr Zieliński.22:18

71' Occasione sprecata da Dimarco, che poteva servire Dumfries tutto solo sul secondo palo, ma sbaglia il cross e consente a Dossena di intervenire.22:16

68' GOL ANNULLATO ALL'INTER! Conclusione dal limite dell'area di Dimarco deviata da Lautaro, che beffa Reina e finisce in porta. Giua, però, annulla per fuorigioco dell'argentino.22:12

66' Prima sostituzione per il Como. Fuori Sergi Roberto, dentro Benjamin Lhassine Kone.22:10

65' Seconda sostituzione per il Como. Esce Gabriel Strefezza, entra Patrick Cutrone.22:10

64' AMMONITO Lucas da Cunha per una spinta ai danni di Mkhitaryan.22:08

63' AMMONITO Cesc Fabregas per proteste.22:07

62' OCCASIONE PER NICO PAZ! Corner a uscire sul secondo palo che arriva nella zona dell'argentino, il quale controlla e calcia rasoterra. Sommer è attento e respinge.22:07

61' GRANDISSIMO SALVATAGGIO DI CARLOS AUGUSTO! Belotti riceve sulla sinistra da Strefezza e crossa basso sul secondo palo, dove Goldaniga viene anticipato dallo splendido intervento difensico dell'ex Monza.22:06

60' Fallo di Bastoni su Belotti. Calcio di punizione per il Como.22:04

57' Bastoni cerca la verticalizzazione per Thuram, ma sbaglia la misura del lancio, che finisce in fallo laterale.22:01

54' Dumfries riceve sulla destra da Thuram e cerca il cross di prima al centro dell'area. Reina esce e blocca.21:58

51' Inter molto aggressiva in questo avvio di ripresa. Il Como non riesce a uscire.21:55

48' GOL! INTER-Como 1-0! Rete di Carlos Augusto! Corner a uscire di Calhanoglu e stacco perfetto dell'ex Monza, che prende il tempo a tutti e di testa batte Reina.



46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Inter-Como. Nessun cambio all'intervallo.21:50

Se Fabregas può essere soddisfatto del primo tempo dei suoi, diversi sono sicuramente i pensieri di Inzaghi. L'Inter, infatti, ha faticato molto a condurre il suo consueto gioco sulle fasce, visto che Dumfries e Dimarco sono stati ben controllati da Van Der Brempt e Fadera. Poche combinazioni anche tra Lautaro e Thuram, controllati e limitati dalla fisicità dei tre centrali del Como.21:37

Nessun gol e poche occasioni nei primi 45 minuti di Inter-Como, nei quali la squadra di Fabregas si è difesa con ordine, lasciando pochi spazi ai nerazzurri. La prima opportunità per la squadra di Inzaghi arriva al 12' con la conclusione a incrociare di Mkhitaryan, che non trova la porta così come Dumfries, che al 33' spreca la più grande occasione capitata all'Inter calciando alto da ottima posizione. Nel finale ci prova anche Dimarco, il cui tiro è però debole e viene bloccato a terra da Reina.21:35

45' FINE PRIMO TEMPO: INTER-COMO 0-0. Non si sblocca il match di San Siro.21:33

45' Non ci sarà recupero.21:32

42' OCCASIONE PER DIMARCO! Barella allarga per Carlos Augusto, che scarica in orizzontale per Dimarco il quale, piazzato al centro dell'area, si gira e calcia con il destro sul primo palo. Reina si distende e blocca.21:30

39' Sergi Roberto cerca il tocco filtrante per Nico Paz, ma sbaglia la misura del passaggio, che finisce tra le braccia di Sommer.21:26

36' Tutto ok per Fadera. Riprende il gioco.21:23

36' Fadera resta a terra per un colpo involontario al volto da parte di Dumfries.21:23

33' CHE OCCASIONE PER DUMFRIES! L'olandese allarga sulla destra per Mkhitaryan, che crossa basso all'indietro restituendogli il pallone. Dumfries calcia di prima intenzione dall'interno dell'area, ma alza troppo la conclusione.21:21

30' L'Inter continua a spingere, ma fatica a trovare varchi nella difesa del Como.21:17

27' Nico Paz scambia con Sergi Roberto, arriva al limite dell'area e calcia forte sul secondo palo. Sommer si distende e blocca a terra.21:14

24' AMMONITO Yann Bisseck per un intervento in ritardo su Belotti.21:11

21' Da qualche minuto è l'Inter a fare la partite, con il Como rintanato nella propria metà campo.21:08

18' Dumfries riceve sulla destra da Bastoni, prende il fondo e cerca il cross, respinto bene in corner da Fadera.21:05

15' Giropalla prolungato del Como. L'Inter aspetta.21:02

12' CI PROVA MKHITARYAN! Ottimo recupero palla dell'Inter, con l'armeno che riceve al limite dell'area, controlla e cerca il secondo palo. Conclusione larga.20:59

11' Barella sbaglia il tocco per Dumfries e il pallone finisce sul fondo. Rimessa per Reina.20:58

8' Como molto aggressivo in questo avvio: la squadra di Fabregas pressa l'Inter andando uomo contro uomo.20:55

5' Fadera recupera palla sulla sinistra e crossa sul secondo palo per Van Der Brempt, che salta più in alto di Dimarco, ma non riesce a dare precisione al suo colpo di testa.20:53

4' Rispetto alle previsioni della vigilia, il Como è schierato in campo con il 3-4-2-1: Van Der Brempt e Fadera sono i due esterni, mentre Nico Paz e Strefezza agiscono alle spalle di Belotti.20:51

CALCIO D'INIZIO! Comincia Inter-Como.20:47

Quasi tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Tra pochi minuti l’arbitro Antonio Giua darà il via al match.20:31

Cinque indisponibili, invece, per Fabregas, che deve fare a meno di Perrone, Ali Jasim, Alberto Moreno, Sala e Gabrielloni. L'allenatore spagnolo potrebbe anche decidere di partire con la difesa a 3, stringendo la posizione di Goldaniga e alzando quella di Van Der Brempt sulla linea dei centrocampisti, con Fadera dall'altra parte. In quel caso, Nico Paz e Strefezza agirebbero alle spalle di Belotti. Panchina per Cutrone.20:31

Tre assenze importanti, tutte in difesa, per Inzaghi, che oltre al terzo portiere Di Gennaro, deve rinunciare a Pavard, Acerbi e Darmian, mentre De Vrij recupera, ma solo per la panchina. Scelte obbligate, dunque, nel pacchetto arretrato, con Bastoni dirottato in mezzo, Carlos Augusto sul centrosinistra e Bisseck sul centrodestra. In mezzo al campo c'è regolarmente Barella, che recupera dal problema accusato con la Lazio e vince il ballottaggio con Frattesi. Confermata la coppia d'attacco formata da Lautaro e Thuram.20:29

FORMAZIONI UFFICIALI – Il Como si schiera in campo con il 4-2-3-1: 25 Reina; 77 Van der Brempt, 2 Kempf, 13 Dossena, 5 Goldaniga; 33 Da Cunha, 20 Sergi Roberto; 7 Strefezza, 79 Paz, 16 Fadera; 11 Belotti. A disposizione: 1 Audero, 4 Kone, 6 Iovine, 8 Baselli, 10 Cutrone, 15 Jack, 17 Cerri, 26 Engelhardt, 27 Braunoder, 36 Mazzitelli, 90 Verdi, 93 Barba.20:27

FORMAZIONI UFFICIALI – L’Inter si schiera in campo con il 3-5-2: 1 Sommer; 31 Bisseck, 95 Bastoni, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 42 Palacios, 50 Aidoo, 55 Motta, 99 Taremi.20:26

Cerca continuità, invece, il Como, reduce da tre risultati utili di fila, di cui la vittoria contro la Roma nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Cesc Fabregas è a quota 15 punti in classifica come Parma ed Hellas Verona e ne ha uno in più rispetto alla zona retrocessione.20:25

Rispondere ad Atalanta e Napoli e riavvicinarsi alla vetta della classifica. È questo l’obiettivo dell’Inter, che cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato. Conquistando i tre punti oggi, la squadra di Simone Inzaghi si riporterebbe a un punto dal Napoli secondo e a tre dall’Atalanta prima, con una partita (quella con la Fiorentina) da recuperare.20:25

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Como, gara valida per la 17esima giornata di Serie A.20:24

