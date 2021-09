Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match. Arrivederci alle prossime partite del campionato di Serie A.22:44

Torna al successo la squadra di Mourinho, ora quarta in solitaria, mentre secondo ko consecutivo per l'Udinese, nona in classifica in compagnia del Torino. Nel prossimo turno i giallorossi saranno impegnati nel derby contro la Lazio mentre i friulani ospiteranno la Fiorentina.22:44

Vittoria della Roma che porta a casa i tre punti grazie alla rete di Abraham. Ottimo avvio dei giallorossi che colpiscono due pali e comandano il gioco fino alla rete del vantaggio siglata poco dopo la mezz'ora; nella ripresa l'Udinese cresce, alza il ritmo e seppure senza creare grandi occasioni costringe i giallorossi sulla difensiva per gran parte della frazione.22:46

90'+4' Finisce qui! Roma-Udinese 1-0.22:37

90'+3' Forcing dell'Udinese che attacca ormai a pieno organico.22:36

90'+1' Calcio di punizione dalla distanza di Deulofeu che supera la barriera. Rui Patricio è attento e prolunga la traiettoria sopra la traversa.22:34

90' Quattro minuti di recupero.22:34

89' Secondo cartellino giallo e conseguente rosso per Pellegrini, autore di un intervento falloso in gioco aereo su Samardzic.22:33

89' Ultimi minuti di gioco con l'Udinese che continua a spingere nella metà campo giallorossa.22:32

87' Karsdorp accompagna l'azione sulla destra e serve al limite El Shaarawy. Destro di prima intenzione dell'ex Milan e Genoa che non inquadra lo specchio della porta.22:30

86' Cambio per la Roma, dentro Shomurodov al posto di Abraham.22:29

85' Sostituzione per l'Udinese, entra Arslan ed esce Makengo.22:28

85' Makengo per Walace che controlla e libera il destro dalla distanza. Conclusione potente ma lontana dalla porta di Rui Patricio.22:28

83' Corner di Pereyra allontanato in gioco aereo da Abraham. Udinese che però torna subito in possesso palla.22:26

81' Ripartenza di Abraham che arriva sulla trequarti e sventaglia per l'accorrente El Shaarawy. Becao è però ben piazzato e allontana in fallo laterale.22:24

79' Cambio per l'Udinese, dentro Samardzic al posto di Nuytinck.22:23

79' Sostituzione per l'Udinese, entra Stryger Larsen ed esce Udogie.22:22

78' Malinteso tra Becao e Soppy. Si riparte con una rimessa laterale in favore della Roma.22:22

76' Crampi per Udogie. Rapuano arresta momentaneamente il gioco.22:19

75' Traversone di Becao e colpo di testa di Beto che termina sul fondo. Buon momento per l'Udinese che preme a caccia del pareggio.22:18

74' Sostituzione per la Roma, dentro El Shaarawy al posto di Zaniolo.22:17

73' Occasione Udinese! Soppy imbuca per Deulofeu che entra in area dalla destra e lascia partire un tiro-cross forte e teso. Rui Patricio si distende e devia la sfera. 22:17

71' Soppy ancora pericoloso sulla fascia destra. Roma che appare un po' stanca in questa fase del match.22:15

69' Sostituzione per la Roma, entra Smalling ed esce Calafiori.22:12

68' Deulofeu pesca Soppy in area di rigore. Stop orientato e destro del neo entrato che termina largo.22:12

66' Cartellino giallo a Calafiori per un intervento falloso ai danni di Soppy.22:10

65' Cartellino giallo a Cristante per un intervento falloso ai danni di Makengo.22:09

65' Udogie ruba palla a Karsdorp ma Deulofeu pasticcia palla al piede e sciupa una potenziale ripartenza.22:08

62' Cambio per l'Udinese, dentro Beto al posto di Pussetto.22:06

62' Sostituzione per l'Udinese, entra Soppy ed esce Molina.22:05

61' Occasione Udinese! Makengo lavora palla al limite e imbuca per Udogie. Sinistro di prima intenzione dell'esterno che termina di poco a lato.22:05

60' Corner di Pellegrini che spiove pericolosamente in area di rigore. Silvestri abbandona i pali e allontana coi pugni.22:03

58' Calafiori riceve sulla trequarti e opera un traversone sul secondo palo. Zaniolo rincorre la sfera ma non riesce ad evitarne l'uscita dal campo.22:02

56' Cartellino giallo a Pellegrini per un intervento falloso ai danni di Pussetto.21:59

54' Buon recupero palla dell'Udinese che però tergiversa troppo a centrocampo e manca la possibilità della ripartenza veloce.21:59

52' Inizio di ripresa più equilibrato con le squadre che però si affrontano soprattutto in zona mediana.21:55

50' Manovra avvolgente dell'Udinese che si concretizza col colpo di testa di Becao in area di rigore. Conclusione imprecisa che termina sopra la traversa.21:54

48' Scambio in velocità tra Molina e Pussetto sull'out di destra. Sugli sviluppi cross in area di quest'ultimo che termina sull'esterno della rete.21:51

46' Inizia il secondo tempo! Primo pallone giocato dall'Udinese.21:48

Nella ripresa la Roma avrà probabilmente più spazi per agire in ripartenza e liberare la fantasia del suo reparto d'attacco mentre Gotti potrebbe ricorrere alla panchina per aumentare il peso offensivo dei suoi.21:40

Termina con la Roma in vantaggio il primo tempo dell'Olimpico. I giallorossi comandano il gioco fin dalle prime battute, colpiscono due pali con Mkhitaryan e Zaniolo e poi sbloccano il punteggio con Abraham; per l'Udinese un'attenta fase di non possesso ma poche occasioni create dalle parti di Rui Patricio.21:35

45'+2' Finisce il primo tempo! Roma-Udinese 1-0.21:32

45' Due minuti di recupero.21:30

43' Deulofeu ancora attivo sull'out di destra. Questa volta è Ibanez ad evitare pericoli e allontanare in fallo laterale.21:28

41' Occasione Udinese! Deulofeu sfida Calafiori sulla destra e crossa a centro area. Rui Patricio è battuto ma è provvidenziale Mancini nell'anticipare Pussetto a pochi passi dalla porta.21:27

39' Traversone di Molina allontanato in fallo laterale da Veretout. Alza il baricentro l'Udinese.21:24

36' GOL! ROMA-Udinese 1-0! Rete di Abraham. Calafiori sfonda sulla sinistra, si libera di Molina e crossa al centro per Abraham. Deviazione di prima intenzione della punta che supera Silvestri e vale il vantaggio giallorosso.



Guarda la scheda del giocatore Tammy Abraham21:23

35' Molina manda Pereyra sul fondo. Cross forte e teso al centro su cui si difende la difesa giallorossa.21:21

34' Mancini subisce un colpo al volto ed è costretto a ricorrere alle cure dello staff medico. Roma momentaneamente in dieci uomini.21:20

32' Cartellino giallo per Walace che allontana la sfera dopo il fallo commesso su Mkhitaryan.21:18

31' Calcio di punizione guadagnato da Mkhitaryan. Buona posizione per i tiratori della Roma.21:17

29' Lancio di Nuytinck per Pussetto che si presenza davanti a Rui Patricio ma spedisce sopra la traversa. Gioco fermo però per la posizione di fuorigioco dell'attaccante ospite.21:15

27' Corner di Deulofeu allontanato dalla difesa di casa; lo stesso Deulofeu ingaggia poi un duello con Mkhitaryan e commette fallo.21:13

25' Prova ad alzare il baricentro la squadra di Gotti. Il fallo in attacco di Pussetto però regala un nuovo possesso ai giallorossi.21:10

23' Superata la metà del primo tempo. Roma più manovriera e pericolosa ma risultato sempre fermo sullo zero a zero.21:08

22' Possesso ragionato dei giallorossi che muovono palla in ampiezza alla ricerca del pertugio per arrivare dalle parti di Silvestri.21:07

20' Destro di Pellegrini ribattuto dalla difesa. Zaniolo si avventa sul pallone vagante e calcia al volo senza però trovare la porta di Silvestri.21:06

18' Veretout verticalizza in area per Abraham che porta palla sul destro ma poi subisce la pronta risposta del muro difensivo friulano.21:05

17' Mkhitaryan combina al limite con Abraham e poi serve Pellegrini. Destro in girata del capitano che non preoccupa Silvestri.21:02

14' Alza il pressing l'Udinese che ora rende più complicata la prima uscita palla al piede dei giallorossi.21:00

12' Prima sortita offensiva dell'Udinese che guadagna un corner con Deulofeu ma poi sciupa l'occasione per un fallo in attacco.20:59

10' Continua a spingere la squadra di Mourinho che gestisce ritmo e possesso della sfera.20:56

8' Palo della Roma! Corner di Pellegrini battuto sul primo palo. Cristante prolunga la traiettoria verso il secondo palo ma Zaniolo devia di testa sul montante a pochi passi dalla porta di Silvestri.20:55

6' Buon avvio da parte dei giallorossi che chiudono l'Udinese nella propria metà campo.20:51

4' Palo della Roma! Sugli sviluppi del corner, Mkhitaryan si avventa sulla ribattuta e calcia dal limite. Pallone che scheggia il palo e termina sul fondo.20:50

4' A terra Becao dopo la pallonata subita da Abraham. Staff medico bianconero chiamato sul terreno di gioco.20:49

3' Zaniolo combina con Pellegrini e imbuca per Abraham. Cross al centro dell'ex Chelsea rimpallato in corner da Becao.20:48

Primo squillo di Mkhitaryan che arriva su un pallone vagante e libera il destro dal limite. Pallone molto lontano dalla porta di Silvestri.20:47

Inizia il match! Primo pallone giocato dalla Roma.20:45

Le squadre terminano le fasi di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Pochi minuti al fischio d'inizio del signor Rapuano.20:37

Gotti conferma il tandem offensivo Deulofeu-Pussetto e il terzetto di difesa guidato da Nuytinck a protezione di Silvestri; rispetto alla gara col Napoli le novità sono tutte in mediana con Makengo e Udogie che prendono il posto di Arslan e Stryger Larsen.20:00

Mourinho lascia in panchina Smalling, schiera Ibanez al centro della difesa e conferma il giovane Calafiori sull'out di sinistra; in mediana solita coppia formata da Cristante e Veretout mentre alle spalle di Abraham spazio per Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan.19:51

L'Udinese si schiera con un 3-5-2: Silvestri - Becao, Nuytinck, Samir - Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie - Deulofeu, Pussetto. A disposizione: Padelli, Piana, Perez, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Stryger Larsen, Beto, Samardzic, De Maio, Soppy, Forestieri.19:58

Formazioni ufficiali e Roma in campo col 4-2-3-1: Rui Patricio - Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori - Veretout, Cristante - Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan - Abraham. A disposizione: Fuzato, Boer, Kumbulla, Reynolds, Smalling, Darboe, Zalewski, Perez, Diawara, Shomurodov, El Shaarawy, Mayoral.20:29

Storia recente favorevole ai giallorossi che hanno vinto quattro degli ultimi cinque precedenti giocati in Serie A; completa il parziale la vittoria esterna dell'Udinese del luglio 2020.19:28

Allo Stadio Olimpico si affrontano due squadre a caccia di rivalsa dopo le sconfitte rimediate nell'ultimo turno. La Roma è reduce dal ko di Verona che ha chiuso la striscia di tre vittorie raccolte nelle prime tre giornate di campionato; i friulani invece hanno solo due punti in meno dei giallorossi ma arrivano nella capitale dopo il pesante 0-4 interno contro il Napoli.19:36

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Roma e Udinese, gara che chiude la quinta giornata del campionato di Serie A.16:42