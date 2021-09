Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:23

Il Napoli torna a comandare la classifica a punteggio pieno e nel prossimo turno se la vedrà in casa con il Cagliari, mentre la Sampdoria andrà a Torino a giocare contro la Juventus.20:23

Roboante vittoria del Napoli che vince in scioltezza a Marassi per 4-0. Due gol per tempo con Oshimen e Fabian Ruiz nel primo, nella ripresa ancora il nigeriano e Zielinski chiudono la pratica. La Sampdoria si rende pericolosa in più occasioni ma non riesce mai a trovare la via del gol.20:21

90' Fine partita: SAMPDORIA - NAPOLI 0-4.20:20

87' Cartellino giallo per Manolas dopo uno spintone a Damsgaard.20:17

85' Petagna spizza di testa per Ounas che parte in velocità, solo davanti ad Audero calcia di potenza ma il portiere si fa trovare pronto.20:17

84' Finisce la partita di Caputo, dentro Ciervo.20:14

81' Esce Osimhen, spazio per Ounas.01:01

81' Altri due cambi per Spalletti, entra Petagna per Lozano.20:12

80' Ci prova ancora la Sampdoria con traversoni in mezzo, ma Ospina è sempre attento.20:11

76' Cartellino giallo per Depaoli, fallo su Anguissa.20:06

75' ANCORA CANDREVA! Botta dell'esterno da fuori area, si distende Ospina.20:06

73' GOL ANNULLATO A CANDREVA! Azione in velocità della Sampdoria, palla a Caputo che però si trova in fuorigioco, il suo tiro viene salvato sulla linea da Koulibaly e depositato in rete da Candreva, ma viene poi annullato.20:04

71' Dentro Askildsen per Thorsby.20:01

71' Due sostituzioni anche nella Sampdoria, dentro Depaoli per Bereszynski.20:01

68' Entra anche Elmas per Zielinski.20:00

68' Doppio cambio nel Napoli, dentro Politano per Insigne.19:58

67' PILLOLA STATISTICA: Piotr Zielinski è diventato il 10º marcatore differente per il Napoli in questa Serie A: solamente l'Inter ne conta di più (11) nei maggiori cinque campionati europei in corso.19:58

64' SFIORA LA TRIPLETTA OSHIMEN! Lancio di Insigne, il nigeriano solo davanti ad Audero prova a piazzarla ma manda a lato.19:55

63' Ci prova Candreva che ruba il tempo a Mario Rui e prova la conclusione, palla non di molto alta.19:54

59' GOL! Sampdoria - NAPOLI 0-4! Rete di Zielinski. Anguissa serve Lozano, il messicano, come nella rete precedente, serve in area Zielinski, arrivato a rimorchio, il polacco calcia di controbalzo e manda in rete.



58' Insigne prova la conclusione dalla sua zolla preferita, ma il suo tiro a giro va alto sopra la traversa.19:51

55' Dentro anche Ekdal per Silva.19:46

55' Doppio cambio nella Sampdoria, entra Torregrossa per Quagliarella.19:46

54' Napoli ora in totale controllo, la Sampdoria ha perso un po' la fiducia.19:45

50' GOL! Sampdoria - NAPOLI 0-3! Rete di Oshimen. Zielinski apre per Lozano che dall'esterno alza la testa e mette un pallone teso in mezzo, dove Oshimen arriva preciso all'appuntamento e di prima deposita in rete.



48' Esce quindi Rrahmani, al suo posto Manolas.19:40

48' Sembra non farcela a continuare Rrahmani, che chiede il cambio.19:38

46' Inizia il secondo tempo di SAMPDORIA - NAPOLI. Si riparte senza sostituzioni.19:35

Un Napoli bene impostato si trova in avanti per due reti grazie al gol dopo dieci minuti di Oshimen e quello nel finale di Fabian Ruiz, in mezzo molta sofferenza con la Sampdoria che sfiora la rete in almeno tre occasioni, ma si trova davanti un muro chiamato Ospina.19:19

45'+1' Fine primo tempo: NAPOLI - SAMPDORIA 0-2.19:18

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.19:18

42' Spinge la Sampdoria che prova a riaprire la gara in questo finale.19:14

39' GOL! Sampdoria - NAPOLI 0-2! Rete di Fabian Ruiz. Insigne riceve palla in area da Lozano, stoppa e serve dietro per l'arrivo di Fabian Ruiz che dal limite apre il sinistro e piazza la palla a fil di palo.



38' Tiro a giro di Insigne dai 25 metri, Audero si distende e manda a lato.19:13

35' ANCORA SAMPDORIA! Augello serve in area Caputo che prova a concludere ma non ci riesce, la palla finisce al limite a Candreva che ci prova di prima ma spedisce alto sopra la traversa.19:08

33' Di Lorenzo per Lozano che entra in area e prova a servire Oshimen in mezzo, Colley è attento e ferma il pericolo.19:05

28' Cartellino giallo per Damsgaard che atterra Lozano da dietro.19:00

26' Sampdoria molto aggressiva in questa fase, Napoli sulle difensive.19:00

22' CANDREVA! Caputo in area per Candreva che da posizione defilata calcia di potenza con il destro, Ospina salva come può.18:54

20' ANCORA OSPINA! Dal calcio d'angolo stacca Yoshida di testa da pochi passi, ma Ospina si stende e salva.18:52

19' MIRACOLO DI OSPINA! Caputo lotta in area e serve dietro Silva che prova il tiro sotto la traversa, ma il portiere colombiano salva tutto.18:51

18' PILLOLA STATISTICA: Quarto gol stagionale in tutte le competizioni per Victor Osimhen - nella scorsa stagione il quarto gol del nigeriano era arrivato nel mese di aprile.18:49

13' Reazione Sampdoria con Candreva! L'esterno entra in area si mette il pallone sul sinistro e calcia dal limite, Koulibaly sulla traiettoria interviene e manda in angolo.18:46

10' GOL! Sampdoria - NAPOLI 0-1! Rete di Oshimen. Recupero palla del nigeriano che serve Insigne sulla trequarti, il nazionale italiano alza la testa e serve in area il compagno che al volo di destro calcia a rete, Audero prova a salvare ma la palla supera la linea.



7' OSHIMHEN! Contropiede fulmineo del Napoli con l'attaccante che parte in velocità, brucia Yoshida, ma solo davanti ad Audero si fa ipnotizzare.18:43

6' Scambio tra Quagliarella ed Augello, il terzino prova a metterla in mezzo ma Rrahmani è attento.18:39

3' Giro palla del Napoli che prova sin da subito a controllare il gioco.18:34

1' FISCHIO D’INIZIO DI SAMPDORIA - NAPOLI. Arbitra Valeri.18:32

Nel Napoli spazio al tridente composto da Lozano, Osimhen e Insigne, in mezzo al campo conferma per Anguissa, che avrà al suo fianco Fabian Ruiz. Dietro assieme a Koulibaly ci sarà Rrahmani. Partono dalla panchina Petagna e Politano.18:46

D'Averso non cambia nulla rispetto alla vittoria di Empoli, confermata dunque la coppia Caputo, Quagliarella, mentre sugli esterni agiranno Candreva e Damsgaard. Davanti ad Audero, Colley e Yoshida centrali, mentre i terzini son o Bereszynski e Augello.17:49

Formazione NAPOLI (4-2-3-1): Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui - Anguissa, Fabian Ruiz - Lozano, Zielinski, Insigne - Osimhen. A disposizione: Zanoli, Juan Jesus, Manolas, Malcuit, Elmas, Ounas, Petagna, Politano, Marfella, Meret.17:46

Formazione SAMPDORIA: (4-4-2): Audero - Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello - Candreva, Silva, Thorsby, Damsgaard - Caputo, Quagliarella. A disposizione: Murru, Dragusin, Depaoli, Chabot, Ferrari, Trimboli, Ciervo, Ekdal, Askildsen, Terragrossa, Falcone, Ravaglia.17:45

Nelle ultime 20 sfide in Serie A tra queste due squadre sono state ben 16 le vittorie del Napoli, contro solo una della Sampdoria, il 3-0 del settembre 2018.17:30

Al Ferraris va in scena un classico e una sfida importante per l'alta classifica, tra l'unica squadra ancora a punteggio pieno, il Napoli, e i padroni di casa della Sampdoria, reduci da un imponente vittoria in trasferta ad Empoli per 3-0.17:29