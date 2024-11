Grazie per aver seguito la diretta di Genoa-Cagliari 1-1 valida per la 13a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.14:33

90'+7' Finisce qui! Genoa-Cagliari 2-2.14:26

90'+5' Il numero 10 del Cagliari interviene con un intervento in scivolata con la gamba alta travolgendo Thorsby: Sozza prima estrae il rosso diretto, poi rivede l'episodio al monitor e ammonisce il centrocampista ospite.14:24

90'+4' 2o ammonito Cagliari: cartellino giallo per Nicolas Viola.14:24

90'+3' Sozza viene richiamato al VAR per rivedere l'episodio.14:23

90'+1' Grande stop di Vitinha all'interno dell'area, con la palla che scivola verso destra: l'attaccante del Genoa decide comunque di calciare, mettendo alto sopra la traversa.14:21

90'+1' Segnalati quattro minuti di recupero.14:20

89' 5a sostituzione Genoa: esce Andrea Pinamonti, entra Mario Balotelli.14:19

89' 4a sostituzione Genoa: esce Aarón Martín, entra Vitinha.14:19

88' GOL! Genoa-CAGLIARI 2-2! Rete di Piccoli! Il numero 91 realizza il rigore a mezza alterzza verso destra, con Leali che si è invece tuffato dalla parte opposta.



87' Il difensore rossoblù ammonito per proteste.14:17

86' 2o ammonito Genoa: cartellino giallo per Mattia Bani.14:17

86' Calcio di rigore per il Cagliari! Contatto in area tra Martin e Piccoli, con Sozza che non ha dubbi e indica il dischetto.14:16

85' Giro palla del Genoa che arriva da Martin sulla trequarti di sinistra: il difensore del Genoa crossa al centro dove Pinamonti di testa mette alto sopra la traversa.14:15

83' Cross dalla trequarti di sinistra da parte di Viola, con Pavoletti che in area colpisce di testa in tuffo: blocca centralmente Leali.14:13

82' Prova a spingere il Cagliari in questo finale, alla ricerca del gol che significherebbe almeno un pareggio.14:12

80' Intervento in scivolata ed in ritardo dell'esterno mancino del Genoa ai danni di Luvumbo, sulla corsia destra del Cagliari: primo ammonito anche per i padroni di casa.14:11

79' 1o ammonito Genoa: cartellino giallo per Aarón Martín.14:10

77' 3a sostituzione Genoa: esce Alessandro Zanoli, entra Alessandro Vogliacco.14:09

77' 2a sostituzione Genoa: esce Fabio Miretti, entra Johan Vásquez.14:09

76' 5a sostituzione Cagliari: esce Gianluca Gaetano, entra Nicolas Viola.14:08

76' 4a sostituzione Cagliari: esce Michel Adopo, entra Alessandro Deiola.14:08

76' Luvumbo prova a farsi vivo sulla destra, sterzando rapidamente sul sinistro e crossando al centro: la traiettoria del suo passaggio è però imprecisa e termina direttamente sul fondo alla destra del palo.14:06

71' Conclusione a giro dal limite dell'area di Gaetano, con Matturro che in traiettoria devia con il tacco: la palla si impenna e termina sopra la traversa.14:01

69' Sherri dice no a Pinamonti! Il numero 19 del Genoa viene servito in area sulla destra, poi conclude con un destro potente ad incrociare: Sherri respinge corto lateralmente, con Zappa che poi tocca in angolo per evitare ulteriori rischi.13:59

68' 3a sostituzione Cagliari: esce Razvan Marin, entra Antoine Makoumbou.14:08

68' 1a sostituzione Genoa: esce Stefano Sabelli, entra Junior Messias.14:00

68' Thorsby vicino al 3-1! Tacco sulla destra di Miretti che libera Martin in zona trequarti: il numero 3 del Genoa serve poi Thorsby al limite dell'area sulla destra, con quest'ultimo che conclude con il mancino, mettendo fuori di poco rispetto all'incrocio di destra.13:58

67' Miretti ha la meglio in un contrasto con Mina, poi viene travolto da un intervento in netto ritardo di Marin, che diventa così il primo ammonito del match.13:57

66' 1o ammonito Cagliari: cartellino giallo per Razvan Marin.13:56

64' 2a sostituzione Cagliari: esce Nadir Zortea, entra Leonardo Pavoletti.13:54

64' 1a sostituzione Cagliari: esce Tommaso Augello, entra Adam Obert.13:54

62' Gaetano trova spazio all'interno dell'area di rigore sulla destra, provando un cross teso al centro: la palla attraversa tutta l'area senza trovare alcuna deviazione.13:52

59' GOL! GENOA-Cagliari 2-1! Rete di Miretti! Thorsby vince un duello fisico con Luperto sulla destra, attacca l'area di rigore palla al piede e crossa basso al centro dove Miretti realizza un rigore in movimento verso sinistra: resta immobile Sherri, che non può nulla.



58' Leali salva il Genoa! Cross al bacio di Marin per Gaetano, il quale si trova tutto solo dentro l'area piccola e con il mancino conclude a botta sicura: Leali riesce a respingere corto, poi blocca in un secondo momento.13:48

57' Azione offensiva per il Cagliari con Augello che pesca Adopo al limite dell'area, con quest'ultimo che con una finta riesce a liberarsi di un diretto avversario: il numero 8 in maglia bianca prova a riservire Augello che si era inserito sulla sinistra, ma la palla termina sul fondo.13:47

54' Thorsby porta palla centralmente, poi serve in verticale Miretti che aveva tagliato bene al centro della trequarti: il centrocampista rossoblù arriva in area e conclude con il destro verso l'angolino basso di destra, trovando la respinta in angolo di Sherri.13:44

52' Lancio profondo di Badelj con Pinamonti che scatta alle spalle della difesa: si alza la bandierina e Sozza fischia fuorigioco.13:43

49' Grande controllo al volo di Gaetano in zona trequarti, che con lo stop riesce a smarcarsi direttamente per la conclusione mancina dal limite dell'area: tiro smorzato e parata facile per Leali.13:40

48' Miretti tiene un pallone in campo vicino alla bandierina di sinistra, rientra e prova un colpo di tacco per la sovrapposizione di Martin: l'esterno mancino non aveva capito le intenzioni del compagno e la sfera termina sul fondo.13:38

46' Nessun cambio in questo avvio di ripresa. Vieira e Nicola confermano i loro XI iniziali.13:36

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per il Cagliari.13:35

Approccio molto diverso quello delle formazioni di Vieira e Nicola: i padroni di casa provano a colpire con fraseggi e con cross dalle corsie laterali, in particolare dalla destra con Zanoli, mentre gli ospiti si sono rivelati pericolosi principalmente grazie ai calci piazzati.13:29

Primo tempo frenetico con entrambe le squadre che giocano su buoni ritmi. La sblocca il Cagliari, con Marin che - all'ottavo minuto - realizza centralmente un calcio di rigore assegnato per un mani in area di Thorsby. Passano poco meno di quattro minuti e il Genoa trova il pareggio: rimessa laterale in zona offensiva sulla destra battuta da Zanoli direttamente verso il centro dell'area, con Mina che respinge corto di testa, favorendo la conclusione vincente di Frendrup, che con il mancino che realizza verso destra. Nella seconda metà della prima frazione occasioni ambo le parti, con Leali e Sherri impegnati in diverse occasioni.13:23

45'+3' Termina qui il primo tempo. Genoa-Cagliari 1-1.13:19

45'+2' Grande parata di Leali su Gaetano! Il trequartista del Cagliari viene servito dentro l'area e conclude ad incrociare con il destro, indirizzando verso l'angolino basso di sinistra: Leali si allunga e respinge in angolo con la punta delle dita.13:18

45' Ci saranno due minuti di recupero.13:16

42' Cross teso dalla destra di Zortea, con Bani che al centro dell'area colpisce direttamente il pallone con la faccia, prima della presa di Leali. Piccola interruzione di gioco per permettere al difensore di essere medicato dallo staff medico.13:14

40' Il corner battuto dalla sinistra da Martin viene respinto di testa da Mina prima e da Zappa con un rinvio dopo: in zona trequarti Zanoli decide di chiudere l'azione con una conclusione altissima. Si ripartirà con un rinvio dal fondo per Sherri.13:12

39' Altro cross dalla destra di Zanoli, con Thorsby che stacca di testa dentro l'area di rigore, trovando una leggera deviazione di Zappa che respinge in calcio d'angolo.13:10

37' Il Genoa riparte velocemente, con Miretti che riesce a saltare in dribbling Adopo, attaccando l'area del Cagliari con un 3 vs 3. Il centrocampista rossoblù allarga all'ultimo per Zanoli, che dalla zona destra dell'area conclude di potenza verso la porta: Sherri ci mette i guantoni e la palla termina in corner.13:10

36' Contromovimento di Luvumbo che trova spazio al centro della difesa avversaria, con Marin che prova un'imbucata per il compagno: passaggio impreciso che termina direttamente in zona Leali.13:07

34' Sugli sviluppi del corner in favore degli ospiti, la palla viene respinta al limite dell'area dove Zortea prova una conclusione al volo con il destro: il numero 19 in maglia bianca è sbilanciato e conclude svirgolando, mettendo fuori, lontano rispetto al palo di destra.13:06

34' Augello guadagna il fondo sulla sinistra, poi crossa al centro trovando una deviazione e un nuovo corner per il Cagliari.13:05

32' Piccoli di testa! Il Cagliari conquista palla sulla corsia destra in zona trequarti, con Zappa che crossa direttamente verso il limite dell'area piccola: Piccoli anticipa Leali con un colpo di testa, mettendo di poco alto sopra la traversa. Brivido per il Genoa.13:03

28' La squadra di Vieira continua ad impostare l'azione con un fraseggio basso, per poi attaccare la linea difensiva del Cagliari con passaggi verticali e con degli uno contro uno sulle fasce, prevalentemente con Zanoli sulla corsia di destra.13:01

25' Punizione dalla trequarti mancina per il Cagliari, con Augello che crossa direttamente verso l'area di rigore: Thorsby è il più reattivo ad arrivare sul pallone, respingendolo fuori con un colpo di testa.12:56

21' Miretti a centimetri dal 2-1! Azione di altissimo livello del Genoa, con Badelj che inventa uno scavetto dal limite dell'area con il quale trova Miretti tutto solo davanti a Sherri: il numero 23 rossoblù decide di non servire Thorsby per la rete a porta vuota, preferendo stoppare e colpire di controbalzo, sfiorando così il palo di sinistra.12:53

19' Mina prova di testa! Corner dalla destra battuto da Marin, con Mina che stacca bene di testa sopra Thorsby, concludendo però di poco alto sopra l'incrocio dei pali di sinistra.12:51

15' Il corner del Genoa attraversa tutta l'area di rigore, per poi essere rimesso al centro da Frendrup: al limite dell'area Pinamonti la spizza per un compagno, ma la palla prende velocità e si perde sul fondo. Si ripartirà da un rinvio dal fondo per Sherri.12:46

13' Ora spinge nuovamente il Genoa: Zanoli punta nell'uno contro uno Augello sulla destra, con quest'ultimo che devia il pallone in calcio d'angolo.12:44

12' GOL! GENOA-Cagliari 1-1! Rete di Frendrup! Rimessa laterale lunga battuta da Zanoli sulla destra, con Pinamonti che non riesce a concludere di testa al centro dell'area: Mina respinge corto per Frendrup, che dal dischetto del rigore conclude con il mancino, infilando in rete verso destra.



11' Luvumbo prova a trovare spazio in zona limite dell'area, poi scarica per Adopo che conclude dalla distanza: la palla termina lontana rispetto al palo di destra.12:42

8' GOL! Genoa-CAGLIARI 0-1! Rete di Marin! Il centrocampista rumeno realizza dal dischetto, concludendo centralmente: nulla da fare per Leali, che si era tuffato verso il palo di sinistra.



7' Calcio di rigore per il Cagliari! L'arbitro rivede l'episodio al monitor e assegna un penalty agli ospiti: punito un tocco di braccio in area di Thorsby.12:38

7' Sozza va a rivedere l'episodio al VAR.12:38

6' Mina colpisce di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo, con Thorsby che respinge lungo la traiettoria: si lamentano gli ospiti, che ricriminano un calcio di rigore per un possibile tocco di braccio.12:37

5' Il corner battuto dal Genoa dalla bandierina di destra viene allontanato dalla difesa del Cagliari.12:36

4' Retropassaggio impreciso di Augello verso Sherri, con il portiere del Cagliari che non riesce a tenere in campo il pallone: primo angolo del match.12:35

3' Subito ritmo intenso in questi primi minuti di gioco: il Genoa prova a prendere in mano il pallino del gioco.12:34

Via al match. Primo possesso per il Genoa.12:31

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Simone Sozza, della sezione di Seregno. Gli assistenti saranno Tolfo e Di Monte. Il quarto uomo sarà Feliciani. In sala VAR, infine, ci saranno Marini e Nasca.11:51

Nicola sceglie nuovamente Sherri tra i pali a discapito di Scuffet, con Mina che torna nel ruolo di difensore centrale al fianco di Luperto e con Zappa e Augello ad occuparsi delle corsie laterali. In mediana ci saranno Marin e Adopo, mentre Zortea, Gaetano e Luvumbo avranno il compito di muoversi alle spalle di Piccoli, schierato come unica punta.11:57

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari risponde con un 4-2-3-1: Sherri – Zappa, Mina, Luperto, Augello – Marin, Adopo – Zortea, Gaetano, Luvumbo – Piccoli.11:55

Vieira prova subito a cambiare le carte in tavola, sistemando la sua formazione con un 4-3-3. Tra i pali ci sarà Leali, con Sabelli, Bani, Matturro e Martin a formare il quartetto difensivo. In mediana ci sarà Badelj, affiancato da Thorsby e Frendrup. Le sorprese arrivano in attacco: Pinamonti fungerà da riferimento offensivo, con Zanoli e Miretti schierati come ali ai suoi lati.12:47

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa scende in campo con un 4-3-3: Leali – Sabelli, Bani, Matturro, Martin – Thorsby, Badelj, Frendrup – Zanoli, Pinamonti, Miretti.12:47

Sfida numero 49 tra Genoa e Cagliari in Serie A: 19 vittorie per il Grifone e 17 successi per i sardi, con 12 pareggi a completare il bilancio dei precedenti tra le due formazioni.12:04

Dopo tre sconfitte consecutive, arrivate contro Udinese, Bologna e Lazio, il Cagliari ha rialzato la testa nell’ultima gara di campionato prima della sosta dedicata alle nazionali, fermando il Milan con un rocambolesco 3-3: i sardi ora cercano una vittoria che manca ormai da un mese, ovvero dal 3-2 interno contro il Torino del 20 ottobre scorso.11:49

Nonostante i quattro punti conquistati nelle ultime due giornate, grazie alla vittoria esterna con il Parma e il pareggio interno contro il Como, la società rossoblù ha deciso di esonerare Alberto Gilardino: al suo posto è arrivato Patrick Vieira, il quale fa il suo esordio da allenatore in Serie A. Per il tecnico francese l’obiettivo è quello di guidare la squadra verso la salvezza finale.11:47

Allo stadio Luigi Ferraris, Patrick Vieira fa il suo esordio sulla panchina del Genoa ospitando il Cagliari di Davide Nicola: fischio d’inizio programmato per le ore 12:30.11:44

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Genoa-Cagliari, gara valida per la 13a giornata di Serie A.14:33

