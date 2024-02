Da Genoa - Udinese é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:41

Genoa che vola a 33 punti, 13 sopra la quota salvezza, 8 dalla zona Europa; Udinese a soli 3 punti dal Verona e dalla zona retrocessione.22:41

Genoa che chiude la partita nel primo tempo con i gol di Retegui e Bani, nella seconda frazione Udinese che si ritrova in 10 dopo tre minuti e con poche possiblitá di imbastire una rimonta.22:39

90'+4' FINISCE GENOA - UDINESE! 2-0 il finale, successo meritato per i locali.22:38

90'+3' Udinese che non ha mollato totalmente ma che che ormai si trova senza forze.22:37

90'+1' ANCORA GENOA! Gudmundsson con il tiro a giro, palla che sfiora il palo!22:34

90' Quattro i minuti di recupero.22:34

89' Udinese che prova ad alzare il pressing, Kamara tra i piú attivi.22:32

87' Sostituzione GENOA: esce Milan Badelj, entra Kevin Strootman.22:30

86' SostituzioneUDINESE: esce Sandi Lovrić, entra Oier Zarraga.22:30

86' AMMONITO Festy Ebosele. L'esterno colpisce De Winter in uno scontro aereo. 22:30

84' Malinovskyi guadagna un angolo: locali che continuano a spingere.22:28

83' EKUBAN! Tiro cross che Okoye respinge in tuffo, Frendrup non arriva per il tap in vincente.22:27

81' Possesso palla del Genoa, Udinese che aspetta.22:25

79' Sostituzione GENOA: esce Mateo Retegui, entra Caleb Ekuban.22:22

78' Sostituzione UDINESE: esce Florian Thauvin, entra Keinan Davis.22:22

78' Sostituzione GENOA: esce Stefano Sabelli, entra Diop Spence.22:22

78' Sostituzione GENOA: esce Junior Messias, entra Ruslan Malinovskyi.22:22

77' Retegui cerca una difficile girata con il mancino, palla ampiamente sul fondo.22:21

76' Una fiammata di Kamara sembra aver messo in allarme il Genoa, ora meno arrembante e piú conservativo.22:20

74' Check del VAR, confermato il fallo in attacco di Lucca.22:17

73' ANNULLATO IL GOL A LUCCA! La punta trova la zampata vincente sul cross di Kamara, fallo in attacco su De Winter.22:20

73' Udinese che cerca di limitare i danni, sotto di due gol ed un uomo; Genoa che vuole aumentare il divario di reti e mettere in ritmo i suoi avanti.22:16

71' OCCASIONE GENOA! Gudmundsson servito da Retegui calcia a lato.22:15

68' Gudmundsson cade in area, ma il fischio é precedente, per un fallo in attacco di Retegui.22:12

67' Genoa che continua a spingere, Sabelli prova il cross al volo, spazza la difesa dell'Udinese.22:12

65' FRENDRUP! Altra conclusione dal limite, palla di poco a lato. Genoa vicino al 3-0.22:09

63' OCCASIONE GENOA! Gudmundsson calcia una punizione forte sul secondo palo, palla di poco a lato.22:08

62' Udinese che sta reggendo anche con l'uomo in meno, senza peró trovare alcun spunto offensivo.22:07

60' BADELJ! Conclusione al volo del capitano del Genoa, Okoye con un riflesso mette ancora in angolo.22:05

59' Martin guadagna l'angolo, salgono le torri del Genoa.22:04

57' Genoa che continua a spingere, Sabelli fermato da Perez.22:02

55' Thauvin per Lucca, il neo entrato Vogliacco sporca il pallone evitando la conclusione dell'ex Pisa.21:59

54' Sostituzione GENOA: esce Johan Vázquez, entra Alessandro Vogliacco.21:59

54' Sostituzione UDINESE: esce Jordan Zemura, entra Hassane Kamara.21:58

54' Sostituzione UDINESE: esce Lazar Samardžić, entra João Ferreira.21:58

53' Samardzic porta palla e prova lo scarico per Lovric, palla che termina in out dopo una deviazione.21:58

52' Udinese che per ora si posiziona a quattro, Cioffi pronto per i cambi.21:56

50' Punizione Genoa: ci prova Martin, palla alta sopra la traversa.21:54

49' Udinese sotto di due reti e con l'uomo in meno: partita che decisamente in salita per i bianconeri.21:53

48' ESPULSO Thomas Kristensen. Intervento su Messias al limite dell'area: secondo giallo, Udinese in dieci. 21:53

47' SUBITO MESSIAS! Diagonale dell'esterno, palla di poco a lato.21:51

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:50

46' Sostituzione UDINESE: esce Kingsley Ehizibue, entra Festy Ebosele.21:50

Ospiti che hanno sofferto molto nella seconda metá del primo tempo, quando il Genoa ha trovato i giusti spazi e le due reti.21:35

Parte forte l'Udinese, che sfiora anche la rete, ma poi esce il Genoa che prima trova il palo con Vazquez, poi trova il gol con la rovesciata di Retegui e il raddoppio con l'incornata di Bani.21:34

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI GENOA - UDINESE! 2-0 il parziale, in gol Retegui e Bani.21:33

45'+1' Un minuto di recupero.21:32

45' Gudmundsson ha la girata per il 3-0, lo chiude Giannetti.21:32

44' Genoa che continua a spingere, Udinese in grande difficoltá.21:31

42' In quattro minuti l'Udinese si trova sotto di due reti, con il Genoa che continua a gestire il match.21:28

41' AMMONITO Thomas Kristensen. Giallo al difensore che ferma la ripartenza di Sabelli. 21:28

40' GOL! GENOA - Udinese 2-0! Rete di Mattia Bani. Gudmundsson si libera il destro e pennella un pallone per il difensore che, di testa, realizza il raddoppio.



39' Messias steso da Perez sulla sinistra, punizione per il Genoa: Udinese che sta soffrendo i tagli dell'ex Crotone.21:25

38' Genoa che rompe l'equilibrio della partita con una splendida giocata di Retegui, la punta con una rovesciata muove il tabellino.21:25

36' GOL! GENOA - Udinese 1-0! Rete di Mateo Retegui. Giannetti devia un cross, la punta argentina con una spledinda rovesciata insacca! Che chilena!



33' PALO DI VAZQUEZ! Angolo di Aaron Martin, colpo di testa del messicano che trova l'esterno del legno!21:19

31' Contropiede Genoa, Retegui prova il cross, una deviazione manda la sfera in corner.21:18

30' AMMONITO Koni De Winter. intervento in ritardo a centrocampo, giallo per il difensore. 21:16

29' Angolo per il Genoa che non porta frutti, ma forcing ora per il Genoa.21:15

28' MESSIAS! Punizione dal limite per il Genoa, una deviazione manda la palla di poco alta!21:15

27' MIRACOLO DI OKOYE! Sponda di Retegui per Vazqzuez, conclusione a botta sicura dell'esterno che trova la grande risposta del portiere.21:13

25' TRAVERSA DI LUCCA! Colpo di testa della punta, strana traiettoria che colpisce il montante della porta.21:11

24' Palla velenosa di Lovric, Bani allontana.21:11

23' Salgono le torri dalla difesa, Udinese che prova a sfruttare le palle alte.21:10

22' Thauvin steso da Martin, punizione da posizione pericolosa per l'Udinese.21:10

20' Squadre che ci provano, ma decisamente poco incisive in questi primi 20 minuti.21:07

17' Lovric steso da Frendrup: solo richiamo per il centrocampista ligure.21:04

15' Thauvin prova il cross per Lucca, allontana Bani: fino ad ora nessuna vera occasione.21:02

13' Schema su punizione del Genoa che non funziona, Udinese che peró non riesce a ripartire con Lovric.21:00

12' Partita fisica ed equilibrata, con le due squadre che non vogliono concedere campo all'avversaria.20:59

10' Cioffi inverte Perez e Giannetti, con l'ex Atletico ora in marcatura su Retegui.20:56

9' WALACE! Contropiede dei bianconeri, Thauvin scarica per il brasiliano che calcia di prima intenzione: blocca Martinez.20:56

7' Angolo per l'Udinese: Lovric al centro, allontana di pugni Martinez.20:53

5' OCCASIONE UDINESE! Lovric con una magia serve Ehizibue, conclusione deviata in angolo.21:02

3' Palla di Badelj per Messias, attento Okoye in uscita bassa.20:50

2' Punizione per il Genoa, nulla da fare per il traversone di Gudmundsson.20:49

1' AMMONITO Lautaro Giannetti. Scatta Retegui, intervento in ritardo del difensore. 20:48

1' Genoa con la classica maglia rossoblu, Udinese in bianconero.20:47

1' INIZIA GENOA - UDINESE!20:46

Dirige il match l'arbitro Francesco Fourneau.20:24

Solo il Torino ha trascorso più minuti rispetto a Genoa e Udinese in situazioni di parità di punteggio in questa Serie A (rispettivamente 1461 e 1315 minuti di gioco, recupero incluso).20:24

Cioffi con Lucca da prima punta, Thauvin a supporto con l'ex Tigre ad unire la punta con il centrocampo. Lovric da mezzala, Giannetti al centro della difesa.20:23

Gilardino schiera Retegui con Gudmundsson in avanti, Messias da mezzala, Sabelli e Aaron Martin quinti di centrocampo.20:22

Il Genoa non ha vinto nessuna delle ultime 13 sfide di Serie A contro l’Udinese (7N, 6P), pareggiando tutte le quattro più recenti; l’ultima serie più lunga di incontri consecutivi per il Grifone senza trovare il successo è stata contro la Roma, tra il 2014 e il 2022 (16), mentre non impatta cinque gare di fila contro una singola avversaria nella competizione dal 1990, contro la Fiorentina.20:21

La formazione dell'UDINESE (3-5-2), Okoye - Perez, Giannetti, Kristensen - Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura - Thauvin, Lucca.20:21

Sono ufficiali le formazioni del match: GENOA (3-5-2), Martinez - De Winter, Bani, Vasquez - Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin - Gudmundsson, Retegui.20:20

Sabato che si chiude con la sfida a Marassi tra Genoa e Udinese, due formazioni che hanno come obbiettivo la salvezza e che hanno bisogno di punti per allontanare il Verona, diciottesimo.20:19