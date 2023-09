Cerca ancora il primo successo nella stagione del ritorno in Serie A, invece, il Cagliari di Claudio Ranieri, finora a secco di successi, a fronte di due sconfitte e altrettanti pareggi. Un solo gol segnato in campionato per i rossoblù, che devono migliorare dal punto di vista offensivo se vogliono uscire dalla zona retrocessione.14:46

Due assenze importanti per Gasperini, che deve rinunciare a Scamacca ed El Bilal Touré, oltre a Bakker, non convocato per scelta tecnica. Pochissimo turnover per i nerazzurri, con Musso che si riprende la titolarità in porta in luogo di Carnesecchi e Djimsiti che prende il posto di Toloi in difesa, con Scalvini pronto a scalare sul centrodestra. Scelte quasi obbligate in attacco, dove l'unico possibile cambio è rappresentato da Muriel.14:53