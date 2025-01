Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!16:56

90'+4' Fine partita: COMO - ATALANTA 1-2.16:55

90'+3' Cartellino giallo per Cutrone per proteste.16:54

90'+2' Assedio del Como, l'Atalanta tutta dietro.16:53

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.16:51

90' Cartellino giallo per Samardzic, fallo su Engelhardt.16:51

88' Cartellino giallo per Brescianini, fallo su Belotti a metà campo.16:49

85' Prova a chiudere in avanti il Como, l'Atalanta attenta in difesa.16:46

80' Ederson in profondità per De Ketelaere, il belga solo davanti a Butez gli calcia addosso, vince due rimpalli e alla fine calcia in rete. Dopo un check al VAR il gol viene annullato per un tocco di mano dell'attaccante.16:42

78' Nell'Atalanta dentro Toloi per Lookman.16:39

77' Cutrone in gol ma viene fermato per fuorigioco. Tiro cross di Nico Paz, zampata dell'attaccante ma è tutto fermo.16:39

74' Nel Como entra Belotti per Kempf.16:35

72' Spizzata di testa di Nico Paz su un pallone sporco in area, troppo debole, blocca Carnesecchi.16:33

70' GOL! Como - ATALANTA 1-2! Rete di Retegui. Passa in vantaggio l'Atalanta, Brescianini pesca Retegui in area, l'arttaccante controlla e con il destro trova l'angolo.



69' Va in gol Lookman su un'invenzione du Ederson ma Pairetto ferma tutto per fuorigioco.16:32

68' Dentro Cutrone per Strefezza.16:29

68' Doppio cambio nel Como, entra Caqueret per Perrone.16:29

66' Cartellino giallo per Jack, fallo a metà campo.16:28

62' Nico Paz prova ad incrociare il mancino dalla distanza. Palla alla sinistra di Carnesecchi.16:24

60' Il Como prova a far girare palla e a rifiatare.16:21

56' Sostituzione Juan Guillermo Cuadrado Bello Marco Brescianini21:36

56' GOL! Como - ATALANTA 1-1! Rete di Retegui. Cross dalla sinistra di Brescianini, Retegui calcia al volo all'angolo alla sinistra di Butez.



55' Brescianini prende il posto di Scalvini.21:36

51' Cartellino giallo per Lookman, fallo in area di rigore del Como.16:13

49' Copia e incolla dell'azione precedente, Nico Paz ancora dalla sinistra serve al centro Perrone, ma anche lui calcia alto.16:10

48' Jack dalla sinistra mette un pallone in area, Strefezza controlla se l'allunga e calcia con il sinistro. Palla alta di poco.16:10

46' Inizia il secondo tempo di COMO - ATALANTA.16:06

46' Bellanova prende il posto di Zappacosta.16:06

46' Due cambi nell'Atalanta, entra De Ketelaere per De Roon.16:06

Buon ritmo anche se non ci sono state molte occasioni da rete. Il Como trova il gol alla mezz'ora con una conclusione precisa di Nico Paz che si infila sotto la traversa, l'Atalanta prova a reagire ma non riesce a trovare la porta.15:50

45'+4' Fine primo tempo: COMO - ATALANTA 1-0.15:50

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.15:47

40' Da Cunha calcia la punizione vero la porta, Carnesecchi ci mette la mano e devia in angolo.15:41

39' Numero di Nico Paz che prova a saltarne tre, Kolasinac lo ferma con una fallo al limite dell'area.15:40

34' Como aggressivo cerca di non dare spazi all'Atalanta.15:35

30' GOL! COMO - Atalanta 1-0! Rete di Nico Paz. Fadera dalla sinistra mette un pallone teso in mezzo, Nico Paz di prima calcia con il mancino e la piazza sotto la traversa.



26' Non ce la fa Moreno, entra Jack.15:27

24' Moreno a terra per problemi muscolari, sembra non poter continuare.15:26

19' Ci prova Zappacosta che rientra sul destro e calcia dal limite. Palla alta sopra la traversa.15:21

16' Gran palla in profondità di Samardzic per Lookman, l'attaccante non controlla bene e Butez esce sicuro.15:17

14' Palla morbida sul secondo palo di Strefezza, ci prova di testa Engelhardt, blocca Carnesecchi.15:15

9' Prova a salire di ritmo l'Atalanta, il Como si difende bene.15:10

4' Cross di Fadera dalla sinistra, Nico Paz colpisce di testa, blocca Carnesecchi.15:05

3' Buon giro palla del Como in questo avvio, Atalanta attenta.15:06

1' FISCHIO D’INIZIO DI COMO - ATALANTA. Arbitra Pairetto. 15:01

Nel Como in difesa giocano Engelhardt, Kempf e Dossena, mentre Da Cunha e Perrone agiranno in mediana. Sulla trequarti torna dal primo minuto Nico Paz con Strefezza alle spalle di Diao. Solo panchina per Cutrone. Nell'Atalanta davanti a Carnesecchi pronti Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Tandem d'attacco formato da Lookman e Retegui con Samardzic a supporto.14:50

Formazione ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta - Samardzic - Lookman, Retegui. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Sulemana, Pasalic, Zaniolo, Bellanova, De Ketelaere, Ruggeri, Palestra, Brescianini.14:46

Formazione COMO (3-4-2-1): Butez - Engelhardt, Dossena, Kempf - Fadera, Perrone, Da Cunha, Moreno - Nico Paz, Strefezza - Diao. A disposizione: Audero, Reina, Kone, Iovine, Cutrone, Belotti, Jack, Braunoder, Chinetti, Caqueret, Verdi, Lesjak.15:27

All'andata successo dei bergamaschi in uno scoppiettante 3-2. In Serie A bilancio in parità, con sei vittorie e a testa e sette pareggi.11:57

Il Como dopo il successo sull'Udinese va alla ricerca di conferme per allontanare la zona calda della classifica, sul lago arriva a far visita l'Atalanta, ancora a secco di vittorie in campionato nel nuovo anno, ma reduce dai tre punti in Champions League contro lo Sturm Graz per 5-0.11:55

