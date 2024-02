Il Lecce ha registrato una sola vittoria nelle ultime 15 sfide contro l’Inter in Serie A (3N, 11P), restando otto volte a secco di reti nel parziale, inclusi gli ultimi due incontri, entrambi terminati 2-0 per i nerazzurri.16:18

Nel Lecce c'è Piccoli in attacco ad agire da terminale offensivo, parte fuori Krstovic. Sulla trequarti agiranno Almqvist e Sansone. In mezzo al campo spazio a Ramadani con Blin e Rafia. Turnover nell'Inter in vista delle molte partite ravvicinare, gioca Sanchez in avanti dal primo minuto ed affiancherà Lautaro Martinez. Sulla corsie Dumfries e Dimarco, mentre in difesa inedito terzetto composto da Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto. Partono dalla panchina Pavard, Barella, Calhanoglu e Arnautovic.17:11