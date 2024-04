Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Bluenergy Stadium

Città: Udine

Tra il derby di Roma e quello europeo contro il Milan, entrambi vinti di misura per 1-0, i giallorossi fanno visita all'Udinese. I friulani dopo l'ottima prova contro l'Inter, dove sono stati sconfitti allo scadere, proveranno a rialzarsi per trovare i punti salvezza.12:49

Si tratta del centesimo incrocio tra le due compagini in Serie A. Sono 53 le vittorie dei giallorossi, a fronte delle 23 dei friulani e dei 23 pareggi.13:08

Formazione UDINESE (3-5-1-1): Okoye - Perez, Bijol, Kristensen - Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara - Pereyra - Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Festy, Zarraga, Success, Ferreira, Tikvic, Kabasele, Giannetti, Zemura. 17:11

Formazione ROMA (3-5-2): Svilar - Huijsen, Llorente, Ndicka - Zalewski, Cristante, Paredes, Aouar, Angelino - Lukaku, Baldanzi. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Smalling, Pellegrini, Abraham, Celik, Sanches, Dybala, Mancini, Spinazzola, Kristensen, Bove, Costa, El Shaarawy. 17:11

L'Udinese conferma Lucca in avanti, dietro a lui gioca Pereyra. C'è Samardzic in mezzo al campo, con lui ci sono Walace e Payero. Turnover ragionato nella Roma, in avanti gioca Lukaku, ma al suo fianco c'è Baldanzi con Dybala che parte fuori. Conferma per Cristante in mezzo al campo vista la squalifica in Europa League, mentre dietro, davanti a Svilar giocano Huijsen, Llorente e Ndicka. Partono in panchina Smalling, Pellegrini ed El Shaarawy.17:17

1' FISCHIO D’INIZIO DI UDINESE - ROMA. Arbitra Pairetto.18:01

3' Buon ritmo in questo avvio di gara, le due squadre si studiano.18:04

6' Pereyra recupera un pallone in mezzo al campo e pesca Lucca in profondità, l'attaccante non riesce ad arrivarci e Llorente controlla bene.18:07

9' Samardzic scucchiaia in area per Lucca, l'attaccante colpisce male di testa, nessun problema per Svilar.18:10

15' Finta e conclusione di Ehizibue dal limite, palla sfiorata da Angelillo e che finisce sul fondo.18:16

16' Calcio d'angolo di Samardzic, Bijol spizza di testa, palla alla destra di uno Svilar che sembrava battuto.18:17

17' Si fa vedere la Roma, cross di Zalewski dalla destra, Aouar ci priva di prima ma la sua conclusione rasoterra si spegne alla sinistra di Okoye.18:19

21' BALDANZI! Kamara libera l'area di rigore con un colpo di testa, Badanzi ci prova dal limite al volo, Okoye si stende e smanaccia.18:22

23' GOL! UDINESE - Roma 1-0! Rete di Pereyra. Pereyra strappa un pallore su un errore di Huijsen, il trequartista parte in velocità, arriva davanti a Svilar e lo batte con uno scavetto.



Guarda la scheda del giocatore Roberto Pereyra

28' Prova a ricompattarsi la Roma che sembra però far fatica a rientrare in partita.18:29

31' Cartellino giallo per Kamara, pestone a Llorente.18:32

32' Ci prova Paredes dalla distanza ma la palla si spegne alla destra di Okoye.18:33

37' Prova a creare pressione la Roma ma si infrange contro il muro eretto dalla difesa dei friulani.18:38

39' LUKAKU! Spiovente sul secondo palo di Angelillo, Lukaku prende il tempo a Kristensen e schiaccia di testa. Palla sull'esterno della rete.18:40

44' Possesso palla dei giallorossi che provano a chiudere in avanti questa prima parte di gara.18:44

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.18:46

45'+1' Fine primo tempo: UDINESE - ROMA 1-0.18:47

Una partita con un buon ritmo vede l'Udinese chiudere il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Pereyra, abile a rubare un pallone sulla trequarti a Huijsen e a trafiggere a tu per tu Svilar. La Roma tiene molto il pallone, ma ad accezione di una conclusione dal limite di Baldanzi e un colpo di testa di Lukaku, non riesce a concludere a rete.18:48

46' Inizia il secondo tempo di UDINESE - ROMA. Si riparte senza sostituzioni.19:03

49' Gran conclusione di Cristante dalla distanza, Okoye smanaccia alla sua destra.19:07

53' Doppio cambio nella Roma, fuori Aouar per Dybala.19:10

56' Tiro a giro di Samardzic da fuori area, la conclusione finisce non di molto alla destra di Svilar.19:14

58' Cartellino giallo per Bijol che strattona Lukaku dopo aver perso il controllo del pallone.19:16

63' Serie di conclusioni della Roma verso la porta di Okoye, prima Badanzi, poi Dybala ma il muro friulano regge.19:21

64' GOL! Udinese - ROMA 1-1! Rete di Lukaku. Cristante dalla trequarti alza la testa e crossa in area, Lukaku prende il tempo ai centrali e incorna di testa depositandola sotto la traversa.



Guarda la scheda del giocatore Romelu Lukaku

66' Cartellino giallo per Payero, fallo su Dybala.19:23

68' Dybala semina il panico in area e serve Baldanzi, tiro cross dell'azzurro che finisce a Lukaku che stacca ancora di testa ma si vede murare la sua conclusione.19:27

69' Cartellino giallo per Baldanzi, fallo tattico.19:27

70' Due cambi nell'Udinese, entra Zemura per Kamara.19:28

70' Dentro anche Ferreira per Ehizibue.19:29

72' Ndicka a terra, partita momentaneamente interrotta.17:41

72' Apprensione per le condizioni di Ndicka, il giocatore esce in barella.17:41

72' Partita ancora non ripresa, i giocatori e lo staff vogliono avere la certezza che Ndicka si sia ripreso. De Rossi nel frattempo decide di andare a vedere nello spogliatoio come sta il giocatore.17:41

72' Tutti i giocatori in campo in attesa del ritorno dallo spogliatoio di De Rossi, Pairetto ha concesso due minuti di tempo.17:41

72' De Rossi è rientrato in campo a colloquio con Pairetto e Cioffi.17:41

72' Continua il colloquio con De Rossi che da la sensazione di non voler proseguire, o perlomeno preferisce attendere.17:42

72' LA PARTITA VIENE SOSPESA! Non ci sono le condizioni per continuare.17:42

72' I giocatori della Roma non se la sono sentita di continuare a giocare, l'Udinese ha accolto la richiesta della Roma e Pairetto ha quindi deciso che la cosa migliore era interrompere la gara.17:42

72' Partita quindi sospesa sul risultato di 1-1 per un problema al petto a Ndicka. Il giocatore, va sottolineato, è uscito dal campo mostrando il pollice e quindi sembrerebbe stare meglio. Per quanto riguarda il recupero di questi ultimi venti minuti di gara, solitamente dovrebbero venire recuperati entro le 24 ore, ma a causa del ritorno dei quarti di finale di Europa League, si potrebbe posticipare a data da destinarsi.17:42

72' Si ripartirà dal 72esimo minuto sul risultato di 1-1, per 18 minuti più recupero che potrebbero essere di fuoco. L'Udinese a caccia di punti salvezza, la Roma di quelli Champions. Novità in panchina per i friulani che vedono l'esordio di Cannavaro, l'ex pallone d'oro proverà a dare una sterzata ad una stagione fin qui negativa.17:42

72' Formazione UDINESE (3-5-1-1): Okoye - Perez, Bijol, Kristensen - Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura - Pereyra - Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Festy, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Brenner, Kabasele.19:06

72' Formazione ROMA (3-4-2-1): Svilar - Mancini, Smalling, Angelino - Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola - Dybala, Azmoun - Abraham. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Paredes, Celik, Sanches, Baldanzi, Kristensen, Bove, Zalewski, El Shaarawy.19:07

72' Si riparte con il pallone in possesso della squadra di casa. L'Udinese con gli stessi interpreti, la Roma con diversi cambi, dentro Abraham, Azmoun, Pellegrini, Spinazzola, Smalling e Mancini.20:01

74' Spinazzola taglia al centro per Abraham, esce sicuro Okoye, ma Pairetto ferma tutto per fuorigioco.20:04

77' Contrasto di gioco tra Smalling e Perez. Entrambi i giocatori a terra vengono medicati per un paio di minuti e si può ora riprendere.20:07

81' Calcio di punizione per l'Udinese dalla trequarti, Pereyra prova il cross in area, Spinazzola spazza.20:10

81' LUCCA! Sul proseguo dell'azione sponda di testa di Pereyra, Lucca prova un tiro a incrociare ma Svilar la sfiora e riesce a mandare la sfera in angolo.20:11

84' Prova a spingere l'Udinese, la Roma sembra in affanno e prova a rallentare il gioco.20:13

85' AZMOUN! Sfiora il vantaggio la Roma! Perde palla Perez al limite dell'area, Azmoun ne approfitta e calcia forte sul primo palo, Okoye è reattivo.20:15