Nella ventitresima giornata, Ranieri è atteso alla sfida da ex contro la Roma mentre la squadra di Juric ospiterà la Salernitana.22:56

Non basta Viola e l'assalto finale dei rossoblu, i granata ritrovano il successo esterno grazie alle reti nel primo tempo di Zapata e Ricci. Il VAR annulla un gol a Pellegri nel recupero.22:48

Da corner, spizzata di Dossena, destro di Lapadula, Sazonov decisivo in anticipo su Wieteska.22:46

Augello in area per Lapadula, sinistro contrato da Sazonov.22:44

Colombo ammonisce Juric per proteste.22:42

GOL ANNULLATO TORINO! Geinitis apre per Vojvoda, cross basso dalla destra, zampata vincente di Pellegri.22:41

Punizione tagliata di Viola, Wieteska non ci arriva, Milinkovic-Savic s'accartoccia sulla sfera.22:38

SOSTITUZIONE TORINO. Staffetta in attacco tra Pellegri e Zapata.22:35

Punizione di Viola, Milinkovic-Savic agguanta in presa sicura.22:32

GOL! CAGLIARI-Torino 1-2! Rete di Viola. Da fallo laterale, giocata di Viola che in arretramento piazza un perfetto sinistro a giro, Milinkovic-Savic non può nulla. Guarda la scheda del giocatore Nicolas Viola 22:26

Torre di Petagna, Pavoletti non riesce a girarsi in area.22:24

AMMONITO Viola per proteste.22:21

ULTIMO CAMBIO CAGLIARI. All-in di Ranieri, Lapadula per Nandez.22:19

SOSTITUZIONE CAGLIARI. Energie fresche sulla fascia: Augello per Azzi.22:19

Da corner, Dossena schiaccia di testa, Milinkovic-Savic alza in sicurezza.22:15

Viola si sposta sulla sinistra, Rodriguez lo chiude in angolo.22:15

OCCASIONE TORINO! Bellanova imprendibile sulla destra, Sanabria liscia un rigore in movimento, Scuffet respinge con il piede il tiro di Lazaro.22:13

OCCASIONE CAGLIARI! Nandez libera in area Petagna, destro da posizione angolata, Milinkovic-Savic non si fa sorprendere.22:12

SOSTITUZIONE TORINO. Problemi alla caviglia per Ricci, spezzone per Gineitis.22:10

AMMONITO Ricci per perdita di tempo.22:10

Viola dal limite, destro alzato in angolo da Buongiorno.22:09

Cross di Azzi, Tameze si rifugia in angolo.21:58

OCCASIONE TORINO! Zapata sfonda in area e incrocia il sinistro, Scuffet si distende e respinge.21:56

SOSTITUZIONE CAGLIARI. Ranieri passa al 4-3-1-2, Viola per Hatzidiakos.21:57

Ranieri ha bisogno di trovare maggiore sostanza in attacco, Lapadula e Pavoletti possibili innesti; Juric deve evitare cali di baricentro e concentrazione.21:42

Avvio tattico poi la gara si apre: Zapata sblocca dopo una cavalcata di Bellanova, Scuffet evita il raddoppio su colpo di testa di Sanabria e sul rischio di autogol di Wieteska. I granata sprecano tre occasioni nitide con Jankto che non riesce a sfruttare nemmeno un'uscita a vuoto di Milinkovic-Savic, Ricci firma lo 0-2 in pieno recupero.21:41

Punizione di Jankto, Linetty svirgola il rinvio, palla in angolo.21:33

OCCASIONE CAGLIARI! Petagna in profondità per Jankto, destro di prima intenzione, Milinkovic-Savic ci mette i pugni.21:31

OCCASIONE TORINO! Punizione di Rodriguez, torre di Buongiorno, Wieteska in anticipo su Zapata rischia l'autorete, Scuffet salva sulla linea.21:31

OCCASIONE TORINO! Zapata lascia sul posto Wieteska, Scuffet in uscita riesce a chiudergli lo specchio.21:29

36'

OCCASIONE CAGLIARI! Hatiziakos in verticale per Petagna che smarca in area Jankto, piattone respinto da Milinkovic-Savic, tap-in di sinistro dello stesso Jankto oltre il palo lontano.21:24