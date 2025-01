Sfida fondamentale in chiave salvezza per il Lecce, che ha l'occasione di fare un balzo in avanti in classifica e lasciare la sedicesima posizione, viste le sconfitte di Como, Cagliari e Parma e il pareggio dell'Empoli. La squadra di Marco Giampaolo, però, non vive un ottimo momento di forma, dal momento che ha vinto una sola partita nelle ultime cinque, a fronte di un pareggio e tre sconfitte, l'ultima la scorsa settimana per 4-1 a Cagliari.17:33