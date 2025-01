Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!16:58

90'+4' Fine partita: UDINESE - ROMA 1-2.16:56

90'+3' ROMA AD UN PASSO DAL GOL! Punizione di Dybala crossata in area, prima Shomurodov, poi Mancini sotto porta provano a buttarla dentro ma l'Udinese in qualche modo si salva.16:56

90'+2' Punizione per l'Udinese, Thauvin crossa in area, Zalewski spazza via di testa.16:54

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.16:52

87' Prova a concludere con il mancino da posizione defilata Shomurodov, blocca Sava.16:49

84' Dribbling e conclusione di Zalewski dalla distanza, palla di poco alla destra di Sava.16:46

81' Dentro Cristante per Pellegrini.16:43

81' Nella Roma entra Dybala per Dovbyk.16:43

80' Cartellino giallo per Atta, fallo su Pellegrini.16:42

78' Dentro Sanchez per Rui Modesto.16:39

77' Due cambi nell'Udinese, entra Pafundi per Payero.16:39

75' Prova a mettere pressione l'Udinese, ma la Roma si chiude bene e non lascia spazi.16:37

70' Nella Roma entra Zalewski per Rensch.16:32

69' Cross insidioso di Thauvin sul primo palo, è attenta la difesa della Roma.16:31

66' Dentro Ekkelenkamp per Lovric.16:27

65' Due cambi nell'Udinese, Atta per Karlstrom.16:27

64' GOL! Udinese - ROMA 1-2! Rete di Dovbyk. Rigore perfetto, Sava spiazzato.



63' CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Palla si esterno si Shomurodov in area, Sava tocca El Shaarawy prima del pallone e per Sozza è rigore.16:27

61' Serie di finte di Dovbyk e conclusione strozzata, nessun problema per Sava.16:23

58' Nella Roma dentro El Shaarawy per Baldanzi.16:20

58' Cambio campo e Pellegrini dal limite calcia di potenza verso la porta. Sava è reattivo.16:20

57' Ripartenza veloce dell'Udinese con Payero che sguscia via sulla sinistra, entra in area ma invece di servire in mezzo prova la conclusione, blocca Svilar.16:19

52' Cartellino giallo per Karlstrom che ferma una ripartenza di Dovbyk.16:14

50' GOL! Udinese - ROMA 1-1! Rete di Pellegrini. Rigore centrale, Sava battuto.



49' CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Tentativo di pallonetto di Pellegrini, Kabasele la tocca con la mano. Sozza non ha dubbi e indica il dischetto.16:11

46' Inizia il secondo tempo di UDINESE - ROMA.16:07

46' Dentro Shomurodov nella Roma, prende il posto di Celik.16:07

Primo tempo molto spezzettato tra infortuni e VAR, l'Udinese passa nel finale con un gol di Lucca. La Roma si vede poco in avanti ma si rende pericolosa con il neo acquisto Rensch.15:52

45'+6' Fine primo tempo: UDINESE - ROMA 1-0.15:51

45'+5' Va in rete Dovbyk su cross di Celik, ma è tutto fermo per posizione di fuorigioco dell'attaccante.15:51

45'+4' Lovric si coordina dalla distanza e ci prova, Svilar blocca sicuro.15:50

45' Ci saranno 6 minuti di recupero.15:46

42' Controllo lungo, ma alla fine il gol è buono. Udinese in vantaggio.15:43

41' Momenti di attesa. Si sta controllando al VAR la posizione di Lucca.15:41

38' GOL! UDINESE - Roma 1-0! Rete di Lucca. Punizione per l'Udinese dalla trequarti, Lovric mette un pallone a mezza altezza in area, Lucca controlla e calcia di potenza sotto la traversa.



37' Cartellino giallo per Pellegrini, fallo su Lovric.15:38

34' Punizione dalla trequarti per la Roma, Pellegrini crossa in area, Ndicka stacca di testa, palla a lato.15:34

32' Problemi anche per Bijol per un fastidio alla caviglia.15:33

31' Cross di Angelino dalla sinistra, Pisilli sbuca da dietro e impatta di testa, palla alla sinistra di Sava.15:31

30' Calcio d'angolo per l'Udinese, Kristensen anticipa Kone, ma Svilar è attento.15:30

26' RENSCH! Il neo arrivato riceve palla al limite e prova il tiro a giro con il mancino, Sava di distende e riesce a metterci una pezza.15:27

22' Punizione di Thauvin, Kabasele fa da sponda per Bijol che ci prova al volo ma non impatta bene la sfera.15:22

21' Cartellino giallo per Celik, fallo sulla trequarti.15:23

18' Buona palla di Angelino per Dovbyk, l'attaccante viene però pescato in posizione di fuorigioco.15:20

14' Punizione dalla trequarti per la Roma, Pellegrini crossa in area, pallone interessante ma Sava è attento.15:14

12' Prova a creare l'Udinese, ma la difesa della Roma non lascia spazi.15:12

7' Toure esce in barella, al suo posto entra Kabasele.15:08

6' Problemi per Toure che non sembra poter continuare.15:06

3' Inizio di gara molto duro, diversi scontri in mezzo al campo.15:03

1' FISCHIO D’INIZIO DI UDINESE - ROMA. Arbitra Sozza.15:00

Nell'Udinese davanti a Sava difesa a tre con Kristensen, Bijol e Toure. In attacco torna titolare Lucca in coppia con Thauvin. Nella Roma subito in campo il neo arrivato Rensch. Dybala parte dalla panchina, gioca Balzanzi sulla trequarti con Pellegrini alle spalle di Dovbyk.14:40

Formazione ROMA (3-4-2-1): Svilar - Rensch, Mancini, N'Dicka - Celik, Kone, Pisilli, Angelino - Baldanzi, Pellegrini - Dovbyk. A disposizione: De Marzi, Gollini, Cristante, Abdulhamid, Shomourodov, Hummels, Paredes, Soule, Dybala, Dahl, Saelemaekers, Zalewski, El Shaarawy.14:38

Formazione UDINESE (3-5-2): Sava - Kristensen, Bijol, Toure - Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura - Thauvin, Lucca. A disposizione: Selvik, Padelli, Sanchez, Kamara, Atta, Pafundi, Bravo, Kabasele, Ekkelenkamp, Pejicic.14:36

L'Udinese dopo un buon filotto di risultati, è caduta a Como nello scorso turno per 4-1. La Roma è invece reduce dalla sconfitta contro il AZ Alkmaar, che ha complicato il percorso in Europa League, in campionato però non perde da sei turni, quattro vittorie e due pareggi.13:24

Distanziate da un solo punto in classifica, Udinese e Roma vanno alla ricerca di un successo per avvicinare la zona europea.13:21

