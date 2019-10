LIVE LECCE - JUVENTUS 0-0 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Via del Mare

Città: Lecce

Capienza: 29122 spettatori14:30

Bentrovati alla diretta di Lecce-Juventus!14:30

Al Via del Mare la Juventus proverà a rafforzare la testa della classifica, contro un Lecce galvanizzato dal 2-2 ottenuto in extremis contro il Milan14:30

Non ci sarà Cristiano Ronaldo, tenuto a riposo da Maurizio Sarri. In attacco, per i bianconeri, giocheranno Dybala e Higuain14:30

Entrano in campo le due squadre, guidate dai capitani Mancosu e Bonucci14:30

1' LA PARTITA HA INIZIO!15:01

3' PETRICCIONE! Conclusione dal limite, Szczesny non si fa sorprendere e respinge coi pugni15:03

5' Gran lancio di Pjanic per Bernardeschi, quest'ultimo non riesce a controllare e consente ai difensori di spazzare via15:05

7' Buon momento del Lecce, che controlla il possesso nella metà campo avversaria, pur senza riuscire ad affondare pericolosamente15:07

8' SPRECANO TUTTO BERNARDESCHI E DYBALA! Batti e ribatti in area di rigore, entrambi si fanno respingere le rispettive conclusioni da una difesa attenta a ripiegare15:08

9' BABACAR! Contropiede giallorosso finalizzato dal senegalese, che però tira direttamente addosso a Szczesny15:09

10' Qualche protesta della Juve su un presunto contatto in area ai danni di Emre Can, né Valeri né il Var decidono di intervenire15:10

12' HIGUAIN! Tiro dalla distanza dell'argentino, palla deviata in calcio d'angolo15:12

13' BONUCCI! Sul corner di Dybala svetta il centrale bianconero, la palla termina fuori15:13

13' Ancora proteste della Juventus per un contatto in area subito da Danilo, anche in questo caso l'arbitro decide per il nulla di fatto15:13

13' Cartellino giallo per Calderoni, punito per un pestone ai danni di Dybala15:13

15' JUVENTUS IN VANTAGGIO, RETE DI HIGUAIN!15:15

15' GOL ANNULLATO! Valeri consulta il Var e non convalida la rete per una posizione di fuorigioco di Higuain sul cross basso di Alex Sandro15:15

18' Secondo cartellino giallo per il Lecce: è Rossettini a finire sul taccuino dell'arbitro, anche in questo caso per un duro intervento su Dybala15:18

22' HIGUAIN! Gran palla in area da parte di Dybala, Higuain prova un diagonale ma la palla finisce a lato15:22