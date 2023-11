Da Roma - Udinese é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!19:59

Udinese che ha provato a chiudersi e ripartire, faticando dopo il gol del vantaggio di Mancini: nell'inizio secondo tempo pareggio di Thauvin, ma la squadra di Mourinho trova la vittoria nel finale.19:59

Roma vittoriosa all'Olimpico, 3-1 il finale con Dybala protagonista: gol ed assist per la Joya, di Mancini e El Shaarawy le altre due reti.19:58

90'+6' FINISCE ROMA - UDINESE! 3-1 il finale, giallorossi che si portano al quinto posto in classifica!19:57

90'+4' Ci prova anche Lovric, palla decisamente distante dalla porta di Rui Patricio.19:55

90'+3' Friulani che ci provano di orgoglio, Camara crossa al centro, Llorente anticipa anche Rui Patricio mandando una angolo.19:54

90'+1' Roma che chiude la partita, due gol di vantaggio con l'Udinese che non sembra in grado di riaprire il match.19:52

90' GOL! ROMA - Udinese 3-1! Rete di Stephan El Shaarawy. Ripartenza Roma, palla a Lukaku che difende bene la sfera: scarico per Bove che tocca per il Faraone, tiro a giro che batte Silvestri.



90' Cinque i minuti di recupero.19:50

89' Angolo per la Roma, ancora Cristante di testa: palla alta sopra la traversa.19:50

87' Luca difende il pallone e riparte, fallo in attacco su Ndicka dell'ex Pisa.19:48

86' Cartellino rosso per proteste per Foti, il vice di Mourinho.19:47

85' Festeggia l'Olimpico, giallorossi ora che provano a mantenere il possesso palla.19:46

83' Sostituzione ROMA: esce Paulo Dybala, entra Rasmus Nissen Kristensen.19:44

83' Sostituzione UDINESE: esce Jordan Zemura, entra Hassane Kamara.19:43

82' Roma che ritrova il vantaggio, tredicesimo gol di Dybala contro l'Udinese.19:43

81' GOL! ROMA - Udinese 2-1! Rete di Paulo Dybala. Verticale di Bove per Lukaku, tocco perfetto di prima per la Joya che, davanti a Silvestri, non sbaglia il sinistro.



79' Sostituzione UDINESE: esce Florian Thauvin, entra Lorenzo Lucca.19:40

79' Sostituzione UDINESE: esce João Ferreira, entra Christian Kabasele.19:40

78' El Shaarawy anche in fase difensiva, chiusura del Faraone che anticipa il veloce Ebosele.19:40

77' Sostituzione ROMA: esce Leandro Paredes, entra Edoardo Bove.19:38

77' Sostituzione ROMA: esce Rick Karsdorp, entra Nicola Zalewski.19:38

76' CRISTANTE! Punizione di Paredes, colpo di testa del mediano che, in tuffo, manda di poco a lato.19:38

75' Proteste veementi di Payero, Massimi gli chiede calma ma non estrae il cartellino.19:36

73' Crampi per Joao Ferreira, da capire se il difensore possa concludere il match.19:34

72' OCCASIONE ROMA! Tocco sotto di Azmoun che Silvestri tocca leggermente, Bijol salva ma il gioco é fermo per fuorigioco.19:34

71' El Shaarawy prova il tocco per Azmoun, la punta non intuisce e si ferma fuori dall'area.19:34

70' Grandissimo cambio di fascia di Mancini per El Shaarawy, controllo e tiro del Faraone che trova la chiusura di Festy.19:31

69' Sostituzione UDINESE: esce Lazar Samardžić, entra Sandi Lovrić.19:30

68' Problemi per Samardzic, Zemura mette in out.19:29

67' Success trova Thauvin in area, Llorente lo ferma: proteste del francese che chiede penalty, Massimi dice che si puó continuare.19:28

66' Bijol anticipa Lukaku e Silvestri, ancora peró in fuorigioco il belga.19:26

65' Lancio per Lukaku, Silvestri blocca in uscita, il belga era comunque in fuorigioco.19:25

64' Mourinho con Azmoun cambia al 3-4-1-2, Dybala che dovrebbe agire tra le linee dietro alle due punte.19:25

63' Sostituzione ROMA: esce Lorenzo Pellegrini, entra Sardar Azmoun.19:24

63' Sostituzione ROMA: esce Leonardo Spinazzola, entra Stephan El Shaarawy.19:24

62' Pellegrini se ne va palla al piede, pallone leggermente lungo per Lukaku.19:23

60' Roma che torna a gestire il pallone, Mourinho che prepara i primi cambi.19:22

58' Il gol del pareggio corona un ottimo inizio di secondo tempo dell'Udinese, Roma che si é abbassata troppo lasciando spazio agli avversari.19:19

57' GOL! Roma - UDINESE 1-1! Rete di Florian Thauvin. Cross di Payero sul secondo palo, il francese ex Tigre anticipa tutti e batte Rui Patricio con un preciso colpo di testa.



Guarda la scheda del giocatore Florian Thauvin19:19

55' Udinese con altro piglio in questo secondo tempo, friulani molto piú propositivi.19:16

54' WALACE! Altra conclusione dalla distanza per l'Udinese, attento Rui Patricio in due tempi.19:15

53' Tacco di Ebosele per Ferreira, Spinazzola é attento e chiude.19:14

52' THAUVIN! Sinistro potente dalla distanza, palla che termina di poco a lato!19:12

50' LUKAKU! Angolo di Pellegrini, colpo di testa a botta sicura del belga che manda peró a lato!19:10

49' Dybala imbuca per Spinazzola, Bijol chiude in angolo.19:10

48' Pellegrini ci prova dalla distanza, attento Silvestri dopo il rimbalzo della sfera.19:09

47' Angolo Roma, altro colpo di testa di Mancini che manda alto.19:08

47' Nessun cambio per i due allenatori nell'intervallo, stessi 22 della prima frazione.19:07

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:06

La squadra di Cioffi non é riuscita a produrre praticamente nessuna occasione da rete, unica conclusione un tiro di Success terminato ampiamente a lato.18:51

Roma negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Mancini di testa, dopo la punizione perfetta di Dybala. Roma che ha gestito il primo tempo senza mai soffrire una Udinese parsa in difficoltá sia in fase difensiva che, soprattutto, in base offensiva.18:50

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI ROMA - UDINESE! 1-0 il risultato parziale, decide Mancini.18:49

45'+1' Ci prova Success dalla distanza, palla che termina ampiamente a lato.18:48

45' Saranno due i minuti di recupero.18:45

43' Punizione bassa di Dybala, Ebosele mette in angolo.18:45

42' Numero di Dybala che riesce ad andarsene via dalla marcatura di tre avversari, subendo infine il fallo di Ferreira.18:44

41' Cross di Spinazzola, respinge la difesa friulana: Roma che trova spesso il fondo, poco la conclusione.18:42

39' Molto nervoso Success, che ora se la prende anche con Mourinho: Massimi chiede al tecnico e al giocatore calma.18:41

38' Spinazzola crossa basso in area, Cristante controlla male e, invece di tirare, prova a toccare per Karsdorp: spazza Walace.18:40

36' Massimi sta fermando spesso il gioco, il fischietto non vuole perdere il controllo di una partita non cattiva ma sicuramente fisica.18:38

35' Sponda di Lukaku per Dybala, palla immediata per Pellegrini: attento Perez in anticipo.18:37

34' Rui Patricio attento sul tiro cross di Samardzic.18:36

33' AMMONITO Lorenzo Pellegrini. intervento in riatardo su Festy Ebusele. 18:35

32' Cross morbido di Spinazzola, pallone che supera Sial Lukaku che Cristante.18:33

30' Llorente perde l'equilibrio al momento di un retropassaggio, l'ex Real Sociedad riesce comunque nel tocco.18:32

29' Possesso palla della Roma, che non ha fretta: Udinese che non alza il pressing.18:31

27' AMMONITO Isaac Success.Proteste vistose della punta che chiedeva un fallo di Mancini. 18:29

26' AMMONITO Lazar Samardžić. Intervento su Dybala, Massimi non concede il vantaggio ed estrae il cartellino. 18:28

25' Roma che continua a spingere, Udinese in difficoltá.18:29

23' Angolo per la Roma: Paredes mette sul secondo palo, Mancini non ci arriva.18:27

22' PELLEGRINI! Cross di Spinazzola, conclusione di prima intenzione del capitano che trova pronto Silvestri.18:24

21' Roma che riesce a rompere l'equilibrio del match grazie al colpo di testa di Mancini su punizione di Dybala: check del VAR per valutare la posizione del nazionale italiano, tutto ok per Massimi.18:23

20' GOL! ROMA - Udinese 1-0! Rete di Gianluca Mancini. Punizione tagliata di Dybala, sul secondo palo compare il difensore che, di testa, batte Silvestri.



Guarda la scheda del giocatore Gianluca Mancini18:22

19' AMMONITO João Ferreira. Intervento duro e in ritardo su Pellegrini, primo giallo del match. 18:21

18' Udinese decisamente compatta, lasciando il pallino del gioco alla Roma e concedendo pochissimi spazi.18:20

16' Pellegrini chiede il triangolo in area a Lukaku, ottima ancora la chiusura di Perez.18:18

15' MANCINI! Angolo di Pellegrini, colpo di testa del difensore che manda a lato!18:16

14' Ottima la chiusura di Zemura su un attivo Dybala: altro angolo per la Roma.18:16

13' Ancora la Joya al limite dell'area, l'argentino si lascia cadere: Massimi vede tutto e lascia continuare, proteste giallorosse.18:14

12' Dybala prova il tocco a seguire per lanciarsi in contropiede, ottima la chiusura di Perez.18:14

11' Angolo calciato da Dybala sul primo palo, non arrivano compagni, allontana Bijol.18:12

10' Punizione di Paredes, Ferreira non si fida e, di testa, manda in angolo.18:12

9' Dybala trattenuto da Payero al limite dell'area: punizione dalla destra per la Roam.18:11

8' Schema dell'Udinese su punizione, Payero si libera in area ma fallo di Ferreira nel momento del blocco.18:10

7' Dybala si é posizionato sul centrodestra, con Pellegrini sulla sinistra.18:09

6' Dybala prova a partire palla al piede, lo ferma fallosamente Walace.18:08

4' Samardzic prova con un numero a superare Paredes, attento il nazionale argentino.18:06

3' Roma che inizia con il 3-4-2-1, Pellegrini e Dybala alle spalle di Lukaku.18:05

2' Lancio per Lukaku, attento Silvestri in uscita con Bijol a limitare con il fisico il belga.18:04

1' Rimessa lunga di Ebosele, Bijol di testa incorna ma manda alto.18:03

1' INIZIA ROMA - UDINESE! Primo pallone per gli ospiti.18:02

Dirige il match l'arbitro Luca Massimi.17:31

La Roma ha trovato il successo in sei delle ultime nove gare contro l’Udinese in Serie A (1N, 2P), vincendo tuttavia solo una volta nei tre incontri più recenti contro questa avversaria (1N, 1P): 3-0 lo scorso 16 aprile, con le reti di Bove, Pellegrini e Abraham.17:31

Cioffi con Success da prima punta supportato dall'ex Tigre Thauvin, Samardzic dal primo minuto al fianco di Walace (regista) e Payero. Joao Ferreira preferito a Masina in difesa.17:30

Mourinho ripropone Pellegrini sulla trequarti, Paredes in regia con Cristante mezzala. Karsdorp e Spinazzola quinti di centrocampo, coppia di attacco formata da Dybala e Lukaku.17:29

La formazione dell'UDINESE: (3-5-1-1), Silvestri - Ferreira, Bijol, Perez - Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura - Thauvin - Success. A disiposzione: Okoye, Padelli, Masina, Kamara, Tikvic, Kabasele, Kristensen, Lovric, Oier Zarraga, Akè, Camara, Pafundi, Lucca.17:27

Sono ufficiali le formazioni del match: ROMA (3-5-2): Rui Patricio - Mancini, Llorente, Ndicka - Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola - Dybala, Lukaku. A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Celik, Zalewski, Bove, Aouar, Pagano, Belotti, Azmoun, El Shaarawy.17:25

La Roma di Mourinho ospita all'Olimpico l'Udinese di Cioffi per questa sfida valevole per la tredicesima giornata di Serie A: i giallorossi con una vittoria riprenderebbero la zona Europa, i bianconeri allontanerebbero la zona retrocessione ora a un solo punto.17:23