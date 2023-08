Il Frosinone ha inaugurato le danze in casa contro il Napoli, perdendo la sfida per 1-3. Nonostante la sconfitta, però, la squadra di Di Francesco ha dimostrato ottime potenzialità, mettendo fortemente in difficoltà la squadra partenopea. Dopo pochi minuti, infatti, i padroni di casa erano passati in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Harroui e nel corso del primo tempo hanno più volte messo in difficoltà la formazione allenata da Rudi Garcia.17:55