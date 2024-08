Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:44

90'+4' TRIPLICE FISCHIO! Altra vittoria convincente della nuova Juve targata Thiago Motta!22:40

90' Quattro minuti di recupero22:36

87' Pasticcio della Juve a centrocampo, il Verona prova ad approfittarne ma il lancio per Tengstedt è mal calibrato22:35

85' Nel Verona invece Dani Silva prende il posto di Duda22:33

85' Entra anche il giovane Anghelè, fuori Cambiaso22:31

85' Ultimi cambi in casa Juve: entra Danilo ed esce Gatti22:31

83' OCCASIONE VERONA! Imbucata laterale per Tchatchoua che approfitta dello scivolone di Rouhi, cross basso per Tengstedt e Di Gregorio provvidenziale nella respinta!22:29

80' Non demorde il Verona che continua a pressare in avanti, la squadra di Zanetti non riesce tuttavia a rendersi pericolosa22:26

77' Entra anche Rouhi al posto dell'ex Cabal22:23

77' Due cambi nella Juve: entra Kalulu per Savona22:23

72' Riprende il gioco22:17

70' Cooling break anche in questo secondo tempo22:15

69' Arriva il primo cambio anche per la Juve: in campo Douglas Luiz al posto di Mbangula22:14

66' SUSLOV! Punizione laterale battuta sul primo palo, si salva la Juve!22:12

64' Quarto cambio nel Verona: Harroui prende il posto di Lazovic22:10

63' Cross tagliato di Suslov verso il centro, attento Di Gregorio22:09

61' YILDIZ! Lancio per il fantasista turco che sgasa sulla sinistra, il suo tiro viene neutralizzato da Montipò22:07

59' Prova la magia Fagioli liberandosi sul vertice dell'area, il suo tiro viene però respinto dal muro gialloblù22:05

56' Fa il suo ingresso anche il nuovo arrivato Alidou, fuori Livramento22:03

56' Fuori Mosquera e dentro Tengstedt22:03

56' Tre cambi nel Verona: il primo è Frese al posto di Magnani22:02

55' Dopo un inizio difficile, la Juve ha preso il largo. Prestazione maiuscola fin qui dei bianconeri22:01

53' GOL! Verona-JUVENTUS 0-3! Gol di Vlahovic! Implacabile il serbo dagli undici metri: mancino a incrociare e Montipò spiazzato!



52' Arriva anche il cartellino giallo per Tchatchoua22:00

52' RIGORE PER LA JUVE! Mbangula steso in area da Tchatchoua, Giua indica il dischetto!21:58

46' INIZIA LA RIPRESA! Nessun cambio, in campo gli stessi 22 del primo tempo!21:51

Bel primo tempo al Bentegodi! Parte molto meglio il Verona ma poi la Juve prende le misure ai gialloblù. Su un recupero palla sulla trequarti, Yildiz imbuca per Vlahovic che non lascia scampo a Montipò. Al 39' su una ripartenza gestita da Cambiaso e rifinita da Mbangula, Savona trova il suo primo gol in Serie A con un bel colpo di testa che trafigge Montipò.21:35

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! Doppio vantaggio Juve all'intervallo!21:34

45' Tre minuti di recupero21:31

43' Reclama un rigore il Verona! Mosquera si incunea in area e viene chiuso da due difensori! Protesta il Bentegodi, ma per Giua è tutto regolare21:29

39' GOL! Verona-JUVENTUS 0-2! Gol di Savona! Ripartenza fulminea dei bianconeri, Cambiaso serve a sinistra Mbaingula che effettua un cross teso sul secondo palo dove arriva a gran velocità Savona. Il giovane terzino impatta di testa con la sfera che si insacca alle spalle di Montipò!



36' Punizione sprecata dal Verona, dopo una deviazione la palla termina sul fondo. Rimessa per Di Gregorio21:23

35' Ingenuità di Fagioli che regala una punizione dal limite dell'area al Verona. Occasione invitante per i gialloblù21:21

30' Qualche istante di attesa per Giua prima di convalidare la rete, il check del Var ha confermato l'assenza di infrazioni21:16

28' GOL! Verona-JUVENTUS 0-1! Gol di Vlahovic! Recupera palla in avanti la Juve, Yildiz serve nello spazio Vlahovic che nonostante il disturbo di tre avversari fulmina Montipò!



26' Si riprende a giocare21:12

25' Cooling break, qualche secondo di pausa per i ventidue in campo21:11

23' SEGNA CAMBIASO! Ma l'assistente annulla per fuorigioco! Su un cross dalla sinistra Vlahovic svetta trovando sul secondo palo Cambiaso che appoggia in rete. Azione vanificata dall'offside dell'esterno bianconero21:09

22' Azione sontuosa du Yildiz che salta due avversari ed entra in area, il suo tiro viene respinto da Magnani21:08

20' Provano a duettare Cambiaso e Vlahovic, il passaggio di ritorno del serbo per l'ex Bologna è però impreciso21:06

18' LOCATELLI! Azione prolungata dalla Juve, Locatelli si sistema il pallone dai 25 metri e lascia partire un tiro a giro! Montipò vola e devia in corner!21:04

14' MOSQUERA! Tiro a botta sicura da dentro l'area, si salva in angolo la Juve!21:00

14' Incursione laterale di Lazovic, il suo cross sporcato viene bloccato da Di Gregorio21:00

12' Confusa la manovra della squadra di Thiago Motta, il Verona riparte con Duda ma viene fermato dalla difesa della Juve20:59

9' Meglio il Verona in questa fase, la Juve fatica a creare iniziative offensive grazie all'intenso pressing dei gialloblù20:56

5' Recupero palla di Livramento che sfugge a Gatti, il difensore bianconero riesce poi a recuperare terreno e a smorzare l'avanzata del numero 14 gialloblù20:52

4' Ritmi subito piuttosto alti in questo avvio, il Verona prova ad avanzare senza timore20:50

Si parte! Inizia Verona-Juventus. Il primo possesso è dei bianconeri, stasera in campo con la seconda maglia!20:46

Prima della gara verrà osservato un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Sven Goran Erickson20:47

Fanno il loro ingresso in campo le squadre, il clima al Bentegodi è incandescente!20:40

Le scelte di Thiago Motta: lieve emergenza per il tecnico bianconero, che deve rinunciare agli infortunati Thuram e Weah. Ancora panchina per Douglas Luiz, in mediana giocano Fagioli e Locatelli con Yildiz ancora nelle vesti di trequartista alle spalle di Vlahovic. Sugli esterni si alza Cambiaso a destra con Savona che giocherà terzino, dalla parte opposta confermato il giovane Mbangula. Gatti e Bremer la coppia centrale davanti a Di Gregorio20:03

Le scelte di Zanetti: cambio di modulo per i gialloblù che si schierano con una difesa a tre composta da Magnani, Coppola e Dawidowicz. A centrocampo assente Serdar, infortunatosi nel corso della gara contro il Napoli, al suo posto in mediana c'è Belahyane accanto a Duda con Lazovic e Tchatchoua sulle fasce. Davanti, dietro a Mosquera, agiranno Suslov e Livramento20:00

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS. i bianconeri rispondono con un 4-2-3-1: Di Gregorio - Savona, Gatti, Bremer, Cabal - Fagioli, Locatelli - Cambiaso, Yilidz, Mbangula - Vlahovic19:59

FORMAZIONE UFFICIALE HELLAS VERONA: i padroni di casa si schierano con un 3-4-2-1: Montipò - Magnani, Coppola, Dawidowicz - Tchatchoua, Duda, Belahyane, Lazovic - Suslov, Livramento - Mosquera19:58

La direzione di gara è affidata ad Antonio Giua della sezione di Olbia, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Rossi M. Il quarto ufficiale sarà Ayroldi, mentre in sala Var opereranno Chiffi e Aureliano14:53

La Juventus è grande protagonista di quest'ultima settimana di mercato. In attesa del via libera definitivo per Koopmeiners, tra ieri e oggi sono arrivate le ufficialità degli acquisti di Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, che però non sono a disposizione per la sfida di questa sera14:52

Anche la Juve di Thiago Motta arriva a Verona con l'obiettivo di chiudere questa seconda giornata a punteggio pieno. I bianconeri hanno battuto il Como al debutto fornendo una prova molto positiva che già fa sognare i tifosi, ma la sfida del Bentegodi presenta molte insidie come affermato dall'ex tecnico del Bologna alla vigilia14:48

Sulle ali dell'entusiasmo il Verona di Zanetti, fresco di rotondo successo contro il Napoli otto giorni fa qui al Bentegodi. I gialloblù sognano un'altra serata memorabile che li manderebbe in vetta solitaria dopo due giornate14:45