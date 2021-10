LIVE UDINESE - VERONA 1-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Dacia Arena

Città: Udine

Capienza: 25144 spettatori17:37

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Verona, match valido per la decima giornata del campionato di Serie A.17:37

Alla Dacia Arena va in scena il derby del Triveneto tra Udinese e Hellas Verona. I friuliani, reduci dal pareggio esterno con l'Atalanta, arrivano a questa sfida con il terzo peggior attacco del campionato. Sono solo 11 le reti messe a segno dai bianconeri, peggio hanno fatto solo Venezia e Salernitana. Situazione opposta per il Verona che, dopo il 4-1 rifilato alla Lazio, ha il terzo attacco del campionato grazie alle 21 reti realizzate finora, di cui ben 15 nelle ultime cinque gare.17:46

Anche per quanto riguarda l'andamento in campionato, le due formazioni viaggiano su ritmi diametralmente opposti. L'ottimo avvio dell'Udinese, con sette punti nelle prime tre gare, sembra solo un lontano ricordo visto che gli uomini di Gotti hanno saputo raccogliere solo tre punti, frutto di tre pareggi, nelle successive sei gare. L'Hellas, da par suo, dopo le tre sconfitte iniziali e l'inevitabile esonero di Di Francesco, ha invece ingranato la marcia giusta, macinando 11 punti in sei partite.17:53

Atmosfera speciale per Igor Tudor che torna per la prima volta a Udine da avversario dopo aver ceduto la panchina bianconera proprio a Luca Gotti, il suo secondo di quel tempo, nel novembre 2019. Il croato, subentrato a Oddo nel 2018 e a Nicola nel 2019, fu capace di portare l'Udinese alla salvezza in entrambe le occasioni e non verrà di certo accolto in malo modo dal pubblico di casa.18:30

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE: Gotti schiera un 3-4-2-1. Silvestri - Becao, Nuytinck, Samir - Molina, Arlsan, Walace, Udogie - Pereyra, Success - Beto. A disposizione: Padelli, Carnelos, Perez, Zeegelaar, Makengo, Jajalo, Stryger Larsen, Samardzic, Nestorovski, Forestieri, De Maio, Soppy.17:57

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: Tudor conferma il consueto 3-4-2-1. Montipò - Magnani, Veloso, Ceccherini - Faraoni, Tameze, Hongla, Sutalo - Barak, Lasagna - Kalinic. A disposizione: Pandur, Berardi, Lazovic, Caprari, Ilic, Cetin, Cancellieri, Ruegg, Gunter, Bessa, Dawidowicz, Simeone.18:01

Gotti ne cambia tre rispetto al pareggio in extremis ottenuto contro l'Atalanta nell'ultimo turno. Non ci sono Stryger Larsen, Makengo e Pussetto. Al loro posto Arslan, il rientrante Pereyra e Success. L'allenatore dei friulani torna al consueto 3-5-2 con il trio dietro formato da Becao, Nuytinck e Samir. Molina e Udogie agiranno a tutta fascia. In mezzo, con Arslan, c'è sempre Walace. Pereyra e Success agiranno alle spalle del confermatissimo Beto.18:04

Massima espressione di turnover invece per Tudor che, rispetto alla vittoria sulla Lazio, conferma solo Montipò in fascia, Faraoni sulla fascia destra e Barak sulla trequarti. Veloso c'è ma viene arretrato in difesa. Per il resto è un Verona tutto nuovo con la sorpresissima di Simeone in panchina, al suo posto Kalinic. Il trio difensivo sarà formato da Magnani, il già citato Veloso e Ceccherini. Tameze e Hongla saranno la cerniera di centrocampo mentre a Sutalo è affidata la fascia sinistra. Escluso, almeno inizialmente, anche Caprari, sostituito da Lasagna.18:08

Ad arbitrare il match sarà Marchetti con Giallatini e Di Monte ad assisterlo. Quarto uomo: Santoro. Al VAR Doveri con Di Iorio AVAR.18:14

Squadre schierate al centro del campo. Tutto pronto alla Dacia Arena.18:30

Rischia subito il Verona con il passaggio orizzontale di Sutalo per Magnani in area. Beto riesce a toccare la sfera ma non a domarla. Fallo di fondo per gli ospiti.18:33

2' Si parte!18:35

2' E' Sutalo il terzo di difesa e non Veloso come da formazioni annunciate. Il portoghese occupa infatti la propria consueta posizione da regista in mezzo al campo. Sulla sinistra c'è invece Tameze.18:35

3' GOL! UDINESE-Verona 1-0! Rete di Success! Success ruba palla a Ceccherini sulla trequarti e si ritrova la strada spianata verso l'area avversaria. Dopo l'ingresso negli ultimi sedici metri fredda Montipò con un destro preciso all'angolino basso.



7' Serie di cambi di possesso, interrotta dal fallo laterale a favore dell'Udinese in zona offensiva.18:38

7' Il Verona recupera palla e prova a imbastire la prima azione offensiva della propria partita.18:39

8' Lasagna copre il pallone che finisce in corner. Primo calcio dalla bandierina per gli ospiti, oggi in maglia verde.18:39

8' Veloso mette in mezzo dalla bandierina ma la difesa friulana respinge.18:40

9' Beto si destreggia al limite dell'area avversaria ma il Verona riesce a recuperare la sfera.18:41

11' Lasagna prova a girarla in mezzo dal lato corto di sinistra dell'area avversaria dopo il servizio di Tameze. Nuytinck respinge in calcio d'angolo in scivolata.18:43

11' Veloso calcia ad uscire ma la palla esce dal campo nella sua traiettoria ad arco.18:43