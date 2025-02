Grazie per aver seguito con noi la diretta di Bologna-Milan, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:44

90'+5' Fine partita: BOLOGNA-MILAN 2-1 (43' Leao, 48' Castro, 82' Ndoye)22:40

90'+3' Tiro da posizione defilata di Dallinga, ma la palla termina fuori.22:38

90' Sono stati concessi 5 minuti di recupero!22:35

85' Sostituzione Bologna: esce Lorenzo De Silvestri, entra Davide Calabria.22:29

84' Sostituzione Milan: esce Alejandro Jiménez, entra Tammy Abraham.22:29

82' GOL! BOLOGNA-Milan 2-1! Rete di Dan NDOYE! Rimessa laterale veloce di Miranda per Cambiaghi che è bravo a superare Jimenez e a servire Ndoye, perfetto nel taglio e nella conclusione che batte Maignan.



Guarda la scheda del giocatore Dan Ndoye22:28

81' Occasione enorme per il Bologna con Casale che anticipa tutti di testa e colpisce il palo.22:26

80' Sostituzione Bologna: esce Benjamín Domínguez, entra Nicolò Cambiaghi.22:24

80' Sostituzione Bologna: esce Santiago Castro, entra Thijs Dallinga.22:24

78' Ci prova Jovic di testa, blocca centralmente Skorupski senza problemi.22:23

76' Sostituzione Milan: esce Santiago Giménez, entra Luka Jović.22:21

72' Sostituzione Bologna: esce Giovanni Fabbian, entra Jens Odgaard.22:18

72' Sostituzione Bologna: esce Lewis Ferguson, entra Tommaso Pobega.22:17

70' Gioco molto spezzettato, diversi falli non permettono al gioco di essere fluido.22:16

67' Conclusione dalla lunga distanza di Miranda, la palla termina parecchio alta sopra la traversa.22:12

65' Azione insistita di Musah, decisivo l'intervento di Skorupski.22:10

63' Ci prova Theo con il mancino incrociato, ribatte Beukema.22:07

61' Sostituzione Milan: esce João Félix, entra Christian Pulišić.22:06

58' Dominguez si presenta al limite dell'area pronto a concludere, determinante la chiusura di Thiaw.22:04

54' Cartellino giallo per Malick Thiaw.22:01

52' Cartellino giallo per Nicolò Casale.21:57

48' GOL! BOLOGNA-Milan 1-1! Rete di Santiago CASTRO! Sponda di Fabbian per Castro che anticipa il diretto avversario e batte Maignan.



Guarda la scheda del giocatore Santiago Castro21:55

47' Cartellino giallo per Theo Hernández.21:54

46' Inizia il secondo tempo di BOLOGNA-MILAN!21:50

Occhio a Orsolini e Cambiaghi che potrebbero tornare utili nel secondo tempo in casa Bologna, scalpita invece Pulisic nel Milan.21:35

Prima frazione molto divertente al Dall'Ara tra Bologna e Milan. I padroni di casa gestiscono il possesso e fanno la partita, il Milan si difende con ordine e riparte in maniera veloce. Tanti duelli in un match molto fisico che viene sbloccato nel finale di primo tempo: rinvio di Maignan, spizzata di Gimenez e giocata di Leao che supera prima De Silvestri e poi Skorupski con freddezza e cinismo.21:35

45'+1' Finisce il primo tempo di BOLOGNA-MILAN!21:33

45' E' stato concesso 1 minuto di recupero!21:33

43' GOL! Bologna-MILAN 0-1! Rete di Rafael LEAO! Rinvio lungo di Maignan su cui Gimenez riesce a spizzare per Leao, bravo a bruciare De Silvestri nello scatto e a superare Skorupski in dribbling prima di depositare in rete.



Guarda la scheda del giocatore Rafael Leão21:30

39' Ancora vicino al gol il Bologna, sempre con Dominguez che non arriva però per centimetri sul cross alto di Fabbian.21:24

38' Grandissima occasione per il Bologna con Dominguez che viene però stoppato da un ottimo intervento di Maignan.21:23

35' Tentativo di Joao Felix che prova a servire d'esterno Leao, decisivo l'intervento di De Silvestri.21:21

32' Ci prova Dominguez dalla lunga distanza, blocca Maignan in presa bassa senza troppi problemi.21:18

28' Il Milan prova a colpire in contropiede con Fofana, bravo Ndoye a sventare il pericolo.21:15

25' Ferguson trova un varco per Ndoye, bravo ad inserirsi: lo svizzero a tu per tu con Maignan, disturbato anche da Pavlovic, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.21:12

21' Prova a scappare in contropiede Leao, perfetto il raddoppio di Castro che riesce a recuperare la sfera.21:07

17' Ci prova Musah da posizione molto defilata, bravo Skorupski a respingere in calcio d'angolo.21:02

14' Il Milan prova a sfondare a destra con Jimenez, il suo cross viene però contenuto senza problemi dalla difesa del Bologna.21:02

10' Ci prova ancora Dominguez, spina nel fianco costante sulla fascia sinistra del Bologna. Bravo Thiaw a chiudere in angolo.20:56

7' Manovra avvolgente del Bologna che non riesce però a concludere. Milan molto schiacciato.20:53

3' Arriva nell'immediato la reazione del Bologna con Dominguez che supera il diretto avversario e crossa di sinistro: Thiaw devia e rischia l'autorete. Si salva il Milan.20:50

2' Grandissima occasione per il Milan dopo pochi secondi. Contropiede fulmineo di Musah che serve Gimenez: il messicano però di mancino conclude alto sopra la traversa.20:47

1' Inizia il primo tempo di BOLOGNA-MILAN!20:46

Il Bologna è rimasto imbattuto nell’ultima sfida contro il Milan in Serie A (2-2, il 27 gennaio 2024) e non evita la sconfitta per due match di fila contro i rossoneri nella competizione dal periodo tra il 2011 e il 2012: due pareggi di fila sotto la guida di Stefano Pioli.19:56

Il Milan è imbattuto da 17 gare consecutive contro il Bologna in Serie A (13V, 4N) - l’ultimo successo dei rossoblù risale al 6 gennaio 2016 (1-0 al Meazza con gol di Emanuele Giaccherini) - e solo contro tre squadre i rossoneri hanno una serie di imbattibilità in corso più lunga nella massima serie: Catania (26), Chievo (25) e SPAL (26).19:56

Le scelte di Conceicao: panchina iniziale per Pulisic, ci sono Joao Felix, Reijnders e Leao a sostegno di Gimenez, in mediana gioca Musah al fianco di Fofana. Ancora Jimenez titolare nel ruolo di terzino destro.19:55

Le scelte di Italiano: ancora panchina per Orsolini, gioca Dominguez con Ndoye e Fabbian alle spalle di Castro. In difesa riecco De Silvestri, in panchina Calabria così come Moro, gioca Ferguson a centrocampo.19:54

Panchina Milan: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Tomori; Bondo, Pulisic; Abraham, Camarda, Chukwueze, Jović, Sottil. 19:53

Panchina Bologna: Bagnolini, Ravaglia; Calabria, Erlić, Lucumí, Lykogiannīs; Aebischer, El Azzouzi, Moro, Pobega; Cambiaghi, Dallinga, Odgaard, Orsolini.19:53

Formazione MILAN (4-2-3-1): Maignan - Jiménez, Thiaw, Pavlović, Hernández - Musah, Fofana - João Félix, Reijnders, Leão - Gimenez. 19:53

Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - De Silvestri, Beukema, Casale, Miranda - Freuler, Ferguson - Ndoye, Fabbian, Domínguez - Castro.19:52

Il Bologna arriva da una sconfitta con il Parma per 2-0, così come il Milan che però si è arreso al Torino per 2-1.19:51

Benvenuti alla diretta di Bologna-Milan, match valevole per il recupero della 9a giornata di Serie A!19:50

