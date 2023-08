Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Allianz Stadium

Città: Torino

Capienza: 41507 spettatori18:08

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Bologna, gara valida per la seconda giornata di Serie A.18:08

Esordio casalingo in campionato per la squadra di Massimiliano Allegri, che cerca conferme dopo la bella vittoria sul campo dell'Udinese per restare a punteggio pieno e raggiungere il Milan a quota sei punti, in attesa delle partite di Napoli e Inter.18:10

Vuole i primi punti del suo campionato, invece, Thiago Motta, alla seconda sfida consecutiva contro una big, dopo la sconfitta all'esordio al Dall'Ara contro il Milan, vittorioso per 2-0 contro i rossoblù. I felsinei vogliono muovere la classifica per evitare di restare a 0 punti dopo le prime due giornate, come già accaduto all'Empoli a causa del 2-0 rimediato ieri a Monza.18:12

FORMAZIONI UFFICIALI - La Juventus si schiera in campo con un 3-5-2: Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Huijsen, Rugani, Pogba, Kostic, McKennie, Miretti, Nicolussi Caviglia, Milik, Yildiz, Iling Jr., Kean, Soulé.18:15

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Bologna si schiera in campo con un 4-2-3-1: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Orsolini; Zirkzee. A disposizione: Ravaglia, Gasperini, Sosa, Dominguez, Karlsson, Bonifazi, Corazza, El Azzouzi, De Silvestri, Van Hooijdonk, Fabbian, Urbanski.18:16

Due soli cambi rispetto alla formazione della prima giornata per Allegri, che conferma la coppia d'attacco formata da Chiesa e Vlahovic, entrambi protagonisti a Udine. Il tecnico toscano deve, invece, rinunciare a Szczesny in porta, sostituito da Perin, mentre opta per una modifica a centrocampo, preferendo Fagioli a Miretti. Conferme anche sulle fasce, dove giocano Weah e Cambiaso, con Kostic che parte dalla panchina.18:18

Thiago Motta ripropone dieci undicesimi della squadra vista inizialmente contro il Milan, sostituendo soltanto Dominguez con Orsolini. Rientro pesante, quello del numero 7 del Bologna, che ritrova la corsia offensiva di destra, con Ndoye che agirà dall'altra parte e Ferguson piazzato alle spalle di Zirkzee. Al posto del centrocampista argentino agirà Aebischer, che scala al fianco di Moro. Solo panchina, infine, per gli ultimi due acquisti rossoblù: Fabbian e Karlsson.18:22