Grazie per aver seguito la diretta di Lazio-Genoa 0-1 valida per la 2° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.22:53

Nella prossima giornata alla Lazio spetterà la temibile trasferta con il Napoli, mentre il Genoa sarà ospite a Torino contro la squadra granata allenata da Juric.22:52

Match con poche emozioni deciso dal guizzo di Retegui che, al 16esimo minuto, approfitta della respinta corta di Provedel e di testa sigla la prima rete in campionato. Nella ripresa il Genoa piazza tutti in difesa per proteggere il risultato e riesce nel proprio intento, strappando tre punti importantissimi, nonché i primi in questo campionato. Non basta un 70% di possesso palla alla squadra di Sarri per trovare il varco giusto e la conseguente rete del pareggio.22:51

Dopo 100 minuti di gioco, il Genoa batte la Lazio con il risultato di 1-0, grazie alla rete di Retegui.22:49

90'+10' Finisce qui! Il Genoa batte la Lazio 1-0.22:48

90'+9' Castellanos non arriva di testa sul corner battuto da Luis Alberto e la palla si spegne sul fondo.22:48

90'+9' Corner per la Lazio. Dentro anche Provedel.22:47

90'+6' Cross dalla destra Isaksen verso il centro dove Zaccagni allarga troppo il gomito e commette fallo per Dragusin. Ancora un minuto e mezzo dice l'arbitro.22:45

90'+4' Entra Filip Jagiełło, esce Albert Guðmundsson. Quinta e ultima sostituzione per il Genoa.22:43

90'+4' Cartellino giallo per Immobile in seguito a proteste nei confronti dell'arbitro. Quarto ammonito per la Lazio.22:42

90'+3' Cartellino giallo anche per Zaccagni, per aver provato ad alzare di peso Gudmundsson che era rimasto a terra dopo l'intervento di Pellegrini. Terzo ammonito per la Lazio.22:42

90'+2' Cartellino giallo per Pellegrini che commette un fallo ingenuo vicino alla propria bandierina ai danni di Gudmundsson. Seconda ammonizione per la Lazio.22:41

90'+1' Luis Alberto prova a scavalcare la difesa servendo in profondità Castellanos ma il lancio è lungo e la palla termina tra le braccia di Martinez.22:40

90' Segnalati 5 minuti di recupero.22:39

89' Ekuban non chiude la partita! Ottima giocata di Gudmundsson che verticalizza per Ekuban il quale, al limite dell'area, rientra sul sinistro e calcia, mandando però la palla fuori alla sinistra del palo.22:38

85' Entra Aarón Martín, esce Stefano Sabelli. Quarta sostituzione per il Genoa.22:34

85' Castellanos di testa a lato! Zaccagni riceve ancora una volta sulla trequarti di sinistra, crossa con il destro a rientrare per Castellanos che la spizza di testa verso l'angolo lontano ma non trova il palo per poco. Palla sul fondo.22:34

83' Cross dalla destra di Lazzari per lo stacco di Vecino che non riesce a schiacciarla di testa e manda alto.22:32

81' Zaccagni converge verso il centro dalla sinistra poi serve Vecino sulla trequarti che conclude con il destro dalla distanza: tiro debole e presa facile per Martinez.22:29

80' Ora Sarri prova il tutto per tutto con quattro giocatori offensivi: Isaksen e Zaccagni sugli esterni, con Immobile e Castellanos punte centrali.22:28

79' Entra José Castellanos, esce Danilo Cataldi. Quarta sostituzione per la Lazio.22:27

77' Ekuban prova a sfruttare un contropiede entrando in area palla al piede, ma deve vedersela con Casale e con il raddoppio di Luis Alberto, con quest'ultimo che gli scippa il pallone.22:25

74' Ennesimo corner battuto corto dalla Lazio con la palla che viaggia al limite dell'area fino alla conclusione di Lazzari, che colpisce male e manda sul fondo.22:23

70' Entra Silvan Hefti, esce Ruslan Malinovskyi. Terza sostituzione per il Genoa.22:20

70' Entra Caleb Ekuban, esce Mateo Retegui. Seconda sostituzione per il Genoa,22:19

70' Entra Morten Thorsby, esce Kevin Strootman. Prima sostituzione per il Genoa.22:19

67' Cross pericoloso di Gudmundsson dalla sinistra verso il secondo palo dove Malinovskyi stoppa con il braccio e spreca una possibile occasione d'attacco.22:18

66' Entra Gustav Isaksen, esce Felipe Anderson. Terza sostituzione per la Lazio.22:15

66' Entra Matías Vecino, esce Daichi Kamada. Seconda sostituzione per la Lazio.22:15

66' Entra Luca Pellegrini, esce Adam Marušić. Prima sostituzione per la Lazio.22:15

65' Traversa di Immobile! Il capitano della Lazio raccoglie in area una respinta corta di Dragusin e con la punta conclude con una sorta di pallonetto che supera Martinez ma si stampa sulla traversa.22:14

64' Frendrup entra in area, finta la conclusione prova a servire Retegui con una palla a mezz'aria ma Provedel allunga la mano e allontana.22:13

62' Salva ancora Bani! Schema della Lazio con Luis Alberto che tocca per Zaccagni, il quale conclude forte verso il secondo palo: il difensore del Genoa tocca di testa e alza in angolo.22:11

61' Cartellino giallo per Malinovskyi, che prima stende Marusic poi protesta con il direttore di gara. Secondo ammonito per il Genoa.22:10

59' Casale porta palla da centrocampo fino alla zona di trequarti e, in assenza di pressione, prova la conclusione dalla lunga distanza, che però non impensierisce minimamente Martinez e termina ampiamente sul fondo.22:08

57' Sugli sviluppi di un corner, Lazzari chiude l'azione con un destro da fuori area ma sbaglia completamente le misure della conclusione. Palla sul fondo e rinvio per Martinez.22:05

51' Martinez dice no a Luis Alberto! Palla in area di Lazzari per Zaccagni che vicino al palo di destra salta un avversario poi crossa verso il secondo palo dove Luis Alberto stoppa e prova una magia con un destro a giro da fermo verso il secondo palo. Martinez ci mette una pezza ed allunga in calcio d'angolo.22:01

50' Ci prova Zaccagni! Cross dalla destra di Lazzari, la palla arriva sui piedi di Zaccagni che si accentra e tenta la conclusione con il destro: la palla viene leggermente deviata e si allontana dalla porta. Corner per la Lazio.21:59

49' Retegui protegge palla in mezzo al campo e viene steso da Felipe Anderson, guadagnando un calcio di punizione.21:57

46' Via al secondo tempo. Possesso per il Genoa.21:54

Un po' di scintille nel primo tempo con i padroni di casa che hanno chiesto per due volte un calcio di rigore, ma Marinelli e il VAR hanno valutato gli episodi come non sanzionabili.21:42

Il match si sblocca al 16esimo minuto grazie a Retegui: Gudmundsson va via sulla sinistra e crossa al centro ma la palla viene allontanata di testa da Romagnoli: sulla sfera arriva Frendrup che stoppa con il petto e conclude con il destro, trovando la respinta di Provedel. Il portiere biancoceleste però allontana male centralmente dove arriva Retegui che di testa anticipa tutti e sigla la rete del vantaggio, nonché la sua prima rete in Serie A. Nella seconda metà del primo tempo la Lazio fa sua la metà campo avversaria con un lungo possesso palla e con una serie di cross dalla destra e dalla sinistra, senza trovare mai la giusta giocata.21:41

45'+7' Finisce qui il primo tempo. Lazio-Genoa 0-1.21:37

45'+5' Luis Alberto prova direttamente da calcio d'angolo! Il fantasista della Lazio prova a beccare impreparato Martinez tirando direttamente da calcio d'angolo, con il portiere rossoblù che smanaccia in angolo.21:37

45'+2' Bani salva su Kamada! Altra sgasata di Lazzari sulla destra, cross basso al centro per Kamada che conclude con il destro ma a pochi passi da lui è Bani a deviare in corner e a salvare i suoi.21:33

45'+1' Lazzari si inserisce senza palla sulla destra e viene premiato da Felipe Anderson, poi crossa teso al centro: allontana con un pugno Martinez.21:32

45' Segnalati 6 minuti di recupero.21:31

45' Check con il VAR che conferma la decisione di campo.21:31

43' Rimane a terra Zaccagni in area di rigore dopo un contatto con Bani. Marinelli dice di continuare e i giocatori biancocelesti protestano.21:30

39' Cartellino giallo per Frendrup che ha trattenuto con veemenza Felipe Anderson. Primo ammonito anche per il Genoa.21:25

39' Malinovskyi prova a scaldare il mancino dopo un uno-due al limite dell'area con Gudmundsson: mura la difesa biancoceleste.21:26

38' Cartellino giallo per Cataldi dopo aver travolto Badelj che era scappato palla al piede. Primo ammonito del match.21:24

37' Zaccagni trova spazio sulla trequarti e prova il destro dalla distanza, ma la conclusione è completamente imprecisa e termina distante dallo specchio.21:23

36' Lazio che in questi minuti sta schiacciando il Genoa nella propria trequarti.21:22

34' Tocco delizioso di Luis Alberto per Immobile che all'interno dell'area viene chiuso in angolo.21:20

33' Sugli sviluppi di un corner per la Lazio, la palla arriva al limite per Kamada che se la sistema sul sinistro e prova la conclusione, ma colpisce un difensore avversario e la palla viene allontanata.21:19

31' Dopo un breve check con il VAR, Marinelli conferma la decisione di campo e non assegna calcio di rigore.21:17

30' Resta a terra Immobile dopo un contatto in area con Dragusin. I biancocelesti reclamano un calcio di rigore.21:16

26' Ci sarà un colling break: squadre a bordo campo.21:12

22' Lancio profondo di Luis Alberto per Felipe Anderson: è bravo Martinez a leggere la situazione e ad allontanare in uscita con i pugni.21:13

21' Continua a spingere il Genoa, questa volta con Sabelli che dalla trequarti di destra crossa basso al centro dove arriva Romagnoli che spazza e allontana il pericolo.21:07

16' GOL! Lazio-GENOA 0-1! Rete di Retegui! Gudmundsson scappa alle spalle della difesa sulla sinistra, crossa al centro dove Romagnoli allontana di testa verso il limite dell'area. Sulla palla arriva Frendrup che stoppa di petto e colpisce con il destro: Provedel allontana con i pugni centralmente dove si avventa Retegui che di testa porta in vantaggio i rossoblù.



12' Palo di Vasquez! Il difensore rossoblù riceve sulla sinistra dell'area da Gudmundsson e prova il cross: la traiettoria diventa un tiro che scavalca Provedel e si stampa sul palo, vicino all'incrocio dei pali. Sulla ribattuta allontana la difesa biancoceleste. Brivido per la Lazio.20:59

11' Corner della Lazio che porta ad un nulla di fatto. Palla tra le mani di Martinez.20:57

10' Fraseggio della Lazio sulla destra dell'area di rigore dove Kamada grazie ad un rimpallo guadagna un angolo.20:56

7' Zaccagni sulla trequarti va via a Sabelli ma viene steso dal genoano. Punizione per la Lazio.20:53

3' Retegui di testa! Lungo possesso palla del Genoa che si conclude sulla destra dove Gudmundsson crossa al centro per Retegui che stacca tutto solo in mezzo all'area ma colpisce di testa centralmente: blocca Provedel.20:50

Sabelli avanza sulla destra e guadagna un calcio d'angolo sul rientro di Zaccagni.20:47

Inizia il match! Primo possesso per la Lazio.20:46

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Livio Marinelli, della sezione di Tivoli. Gli assistenti saranno Rossi e Affiato. Il quarto uomo Cosso. Al Var e Avar spazio alla coppia Mazzoleni-Meraviglia.19:57

Gilardino conferma Martinez tra i pali e la difesa a tre formata da Vasquez, Bani e Dragusin. In mediana ci saranno Badelj e Strootman, con Sabelli e Frendrup ad agire sulle fasce laterali. Esordio dal primo minuto di Malinovski di fianco a Gudmundsson sulla trequarti, alle spalle dell’unica punta Retegui.19:56

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa risponde con un 3-4-2-1: Martinez – Vasquez, Bani, Dragusin – Sabelli, Badelj, Strootman, Frendrup – Malinovskyi, Gudmundsson – Retegui.19:56

Sarri conferma la difesa a quattro formata da Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic, davanti a Provedel. A centrocampo ci saranno ancora una volta Kamada e Luis Alberto di fianco a Cataldi. Davanti ci sarà Ciro Immobile e ai suoi fianchi Felipe Anderson e Zaccagni.19:56

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio si dispone con un 4-3-3: Provedel – Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic – Kamada, Cataldi, Luis Alberto – Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.19:56

Per quanto riguarda i precedenti, si tratta della prima sfida tra Sarri e Gilardino. L’allenatore dei biancocelesti, però, ha affrontato il Genoa ben 13 volte senza alcuna sconfitta, grazie a 8 vittorie e 5 pareggi. Vedremo inoltre se quest’oggi ci sarà spazio per il giovane Nicolò Rovella, che avrebbe l’occasione di scendere in campo per la prima volta contro la sua ex squadra, colei che lo ha fatto esordire in Serie A.19:56

Il Genoa, invece, ha subito una pesante sconfitta interna contro la Fiorentina, con il match conclusosi con il risultato di 1-4. In settimana è arrivato però un altro innesto importante a rinforzare la squadra, ovvero Ruslan Malinovskyj, che andrà a completare un importante reparto offensivo insieme a Gudmundsson, Retegui e Messias (quest’ultimo attualmente indisponibile).19:56

I padroni di casa nella gara d’esordio hanno subito una sconfitta a sorpresa contro il Lecce, con i biancocelesti che hanno subito una rimonta nei minuti finali. Le reti della squadra giallorossa sono infatti arrivate al minuto 85, con Alqvist, e due minuti più tardi, con il gol vittoria siglato da Di Francesco. La Lazio è comunque ancora attiva sul mercato e in queste ore sta cercando l’intesa con Guendouzi, per provare a sopperire all’assenza di Milinkovic-Savic, ceduto qualche settimana fa all’Al-Hilal.19:55

Allo Stadio Olimpico di Roma si sfidano la Lazio di Maurizio Sarri, all’esordio annuale in casa, e il Genoa di Alberto Gilardino. Entrambe le squadre hanno perso la prima sfida di campionato e sono in cerca di riscatto.19:55

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Lazio-Genoa, gara valida per la 2a giornata del campionato di Serie A.19:55