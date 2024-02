Aggiorna Diretta-Live

Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Città: Reggio Emilia

Capienza: 23717 spettatori14:06 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Sassuolo-Napoli, gara valida per il recupero della 21' giornata dal campionato di Serie A!14:06

Al Mapei si affrontano due tra le squadre più deludenti di questo campionato: partiamo dal Sassuolo, che ha perso l'importantissimo scontro diretto di sabato scorso contro l'Empoli, sconfitta che è costata la panchina a Dionisi e che ha relegato i neroverdi al terzultimo posto insieme al Verona. Stasera ci sarà quindi l'esordio di Bigica, tecnico promosso dalla Primavera, che cercherà di spezzare il filotto di sei gare senza vittoria e di muovere la classifica in vista della gara salvezza di domenica al Bentegodi proprio contro l'Hellas.14:11

Situazione tutt'altro che serena anche in casa Napoli, con gli azzurri raggiunti all'ultimo secondo domenica a Cagliari e ancorati al nono posto in classifica. La squadra del neo tecnico Calzona, alla sua seconda gara in campionato dopo l'esordio di fuoco in Champions con il Barcellona, ha portato a casa solamente sei punti nelle ultime cinque gare, bottino troppo magro per i campioni in carica che puntano quanto meno ad un piazzamento europeo.14:15

Dirigerà l'incontro Daniele Chiffi della sezione di Padova, con l'ausilio degli assistenti Imperiale e Peretti e il quarto ufficiale Di Marco. Dalla sala Var di Lissone opereranno Sozza e Mazzoleni14:17

FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO: per la sua prima apparizione in neroverde, Bigica sceglie un 4-3-3: Consigli - Pedersen, Ferrari, Ruan, Doig - Racic, Henrique, Thorstvedt - Laurientè, Pinamonti, Bajrami17:03

FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: gli ospiti di Calzona replicano con il consueto 4-3-3: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui - Anguissà, Lobotka, Traorè - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia17:06

Le scelte di Bigica: la nuova guida tecnica del Sassuolo opta per un 4-3-3. Senza l'infortuanto Erlic, spazio a Ruan Tressoldi in difesa in coppia con Ferrari, mentre a centrocampo pesa la squalifica di Boloca, rimpiazzato da Racic che completa la mediana con M. Henrique e Thorstvedt. Davanti torna Berardi ma solo dalla panchina, al suo posto Bajrami con Laurientè e Pinamonti17:05

Le scelte di Calzona: out per infortunio Ngonge e Cajuste, a centrocampo confermati allora Anguissà e Lobotka con la novità Traorè al posto di Zielinski. In difesa, davanti a Meret, c'è Ostigard con Rrhamani, mentre riecco Mario Rui a sinistra e il rientrato Di Lorenzo, assente a Cagliari per squalifica, a destra. In attacco Kvara e Politano insieme all'insostituibile Osimhen17:08

SI PARTE! Il Napoli tocca il primo pallone del match!18:00

3' Cross di Di Lorenzo a cercare Osimhen, blocca Consigli. Avvio aggressivo del Napoli18:03

4' Destro di Lobotka da lontano, Consigli osserva la sfera sfilare innocua sul fondo18:04

6' Pinamonti lotta spalle alla porta al limite dell'area, Ostigard e Rrahmani lo scippano del pallone18:06

7' Cross di Bajrami sporcato pericolosamente da Mario Rui, Meret in uscita anticipa Pinamonti18:07

10' Suggerimento di prima di Politano a cercare in profondità Osimhen, Consigli attento ad intercettare il pallone prima dell'arrivo del centravanti nigeriano18:10

13' TRAORÈ! L'ex di turno ci prova al volo dal limite dell'area dopo un cross di Di Lorenzo respinto dalla difesa neroverde, tiro che sfiora il palo!18:13

14' CHIUSURA MIRACOLOSA DI FERRARI! Kvaratskhelia innesca Mario Rui che mette in mezzo sul secondo palo dove il capitano neroverde compie un intervento provvidenziale su Osimhen!18:15

17' GOL! SASSUOLO-Napoli 1-0! Gol di Racic! Cross di Pedersen dalla destra, Pinamonti prova la mezza rovesciata ma viene anticipato da Traorè che respinge al limite dell'area dove arriva la conclusione di prima intenzione di Racic e palla all'angolino basso!



