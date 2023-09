Grazie per averci seguito! Vi diamo appuntamento ai prossimi impegni di Serie A!22:46

Per la squadra di Mourinho è il terzo ko in campionato.22:46

Prima vittoria casalinga del campionato per il Genoa, che batte la Roma 4-1 grazie a una prestazione di assoluto livello. Nel primo tempo i liguri si impongono 2-1, in rete Gudmundsson e Retegui (per i giallorossi in gol Cristante); nella seconda frazione di gioco la squadra di Mourinho ha un buon approccio ma i ragazzi di Gilardino confermano di essere in giornata: rete di Thorsby e Messias e gara archiviata.22:45

90'+5' Finisce qui: il Genoa si impone con un netto 4-1 sulla Roma.22:43

90'+1' Ancora Messias (Genoa), para Rui Patricio.22:39

90'+1' Cinque i minuti di recupero.22:38

89' Cartellino giallo ai danni di Aouar (Roma).22:38

88' Sinistro a giro di Dybala (Roma), la sfera esce di poco.22:36

86' Bellotti (Roma) crossa in mezzo, Messias spazza.22:33

85' La Roma continua a crederci e attacca: attentissima la retroguardia genovese.22:33

81' GOL! Genoa 4-1 Roma! Rete di Messias! Frendrup la mette dentro per l'ex Milan che di prima intenzione desposita in rete.



Guarda la scheda del giocatore Junior Messias22:31

78' Sostituzione Roma: esce Pellegrini per El Shaarawy.22:26

78' Sostituzione Roma: esce Spinazzola per Aouar.22:26

78' Sostituzione Roma: esce Paredes per Azmoun.22:25

76' Sostituzione Genoa: esce Matturro per Messias.22:24

75' Cartellino giallo per Bani (Genoa).22:23

75' Cartellino giallo per Paredes (Roma).22:22

74' GOL! Genoa 3-1 Roma! Rete di Thorsby che insacca di testa su appoggio di Dragusin che riceve palla da Gudmundsson bravo dalla bandierina.



Guarda la scheda del giocatore Morten Thorsby22:24

73' Si difende con attenzione il Genoa che conquista fallo in difesa e riavvia la manovra.22:20

70' Continua a spingere la squadra di Mourinho alla ricerca del pari.22:18

68' Gran bel cross di Spinazzola (Roma), Vasquez allontana. Il pallone arriva sui piedi di Dybala che va di mancino ma manda fuori.22:19

66' Pellegrini (Roma) ci prova, para Martinez.22:14

65' Cartellino giallo per Retegui (Genoa).22:13

63' Lukaku manca il tap-in a due passi dalla porta, poi Cristante libera il destro da fuori: conclusione al lato.22:11

60' Pellegrini (Roma) dalla bandierina, troppo lungo. 22:08

57' Rilancia in avanti Martinez (Genoa), riconquista palla la formazione giallorossa.22:04

53' LUKAKU (ROMA) va al tiro dal limite e la piazza in porta: il direttore di gara fischia il fuorigioco. Tutto da rifare.22:02

53' Tentativo da lontanissimo della Roma, palla al Genoa. 22:01

51' Tenta la spinta sulla destra il Genoa.21:59

49' Fallo in attacco di Belotti, respira il Genoa.21:57

48' Prova a spingere subito la Roma.21:55

46' Sostituzione Roma: esce Mancini per Belotti.21:53

46' Sostituzione Genoa: esce Sabelli per De Winter.21:53

46' Si ricomincia!21:53

Già tre le sostituzioni: infortuni muscolari per Badelj e Strootman nel Genoa e per Llorente nella Roma.21:41

Finisce con il vantaggio dei padroni di casa il primo tempo di Genoa-Roma. I liguri partono subito forte e sbloccano il match al 5' con Gudmundsson, che di precisione batte Rui Patricio. La Roma però reagisce e trova il pari con un ottimo colpo di testa di Cristante. Allo scadere, i ragazzi di Gilardini si fanno sentire ancora: questa volta è Retegui a far esplodere il Marassi; bravissimo Thorsby nell'appoggio, ancor di più Gudmundsson a costruire l'occasione.21:40

45'+7' Termina il primo tempo: Genoa in vantaggio per 2-1.21:37

45'+1' Sono cinque i minuti di recupero.21:34

45' GOL! Genoa 1-2 Roma! Rete di Retegui! Gudmundsson si accentra dalla sinistra e apre per Thorsby che fa la sponda a Retegui che è poi bravissimo nel controllare la sfera e battere Rui Patricio.



Guarda la scheda del giocatore Mateo Retegui21:34

42' Cartellino giallo per Mancini (Roma) che commette fallo su Kutlu.21:28

42' Ancora giropalla dei giallorossi.21:27

39' Retegui (Genoa) prova a sorprendere Rui Patricio senza riuscirsi. Possesso Roma.21:26

37' Cartellino giallo per Sabelli (Genoa).21:22

37' Riprende la gara.21:21

34' Gioco ancora fermo: Sabelli a terra, staff medico del Genoa in campo.21:20

30' Non ce la fa Strootman. Altra sostituzione per il Genoa: entra Berkan Kutlu.21:17

29' Problemi per Strootman, gioco fermo e staff medico della formazione ligure in campo.21:15

28' Paredes tenta il cross dentro da palla inattiva, allontana la difesa del Genoa.21:13

26' Cartellino giallo ai danni di Strootman (Genoa) che commette un duro fallo su Mancini.21:12

24' Sostituzione Roma: esce Llorente per Bove.21:09

22' GOL! Genoa 1-1 Roma! Rete di Cristante, che si inserisce in area e manda in porta di testa su cross dalla sinistra di Spinazzola.



Guarda la scheda del giocatore Bryan Cristante21:08

21' Altra conclusione da lontano di Paredes (Roma), alto sopra la traversa.21:07

18' Si lotta a centrocampo. Prova a impostare la formazione capitolina.21:04

15' Va via il primo quarto d'ora: Genoa avanti 1-0.21:01

14' Giropalla impreciso della Roma: riparte la formazione di casa.20:59

11' Sostituzione Genoa: esce Badelj ed entra Thorsby.20:58

11' Badelj (Genoa) deve fermarsi, Genoa in 10. Prepara il cambio Gilardino.20:56

10' Strootman cerca Frendrup (Genoa) in area, quest'ultimo tenta il tap-in ma non arriva sul pallone. La sfera termina dunque sul fondo.20:55

8' Paredes (Roma) si coordina e calcia dalla distanza, conclusione da dimenticare.20:53

5' GOL! Genoa 1-0 Roma! Rete di Gudmundsson che riceve da Strootman, entra in area e con un sinistro chirurgico la piazza all'angolino dove nulla può Rui Patricio.



Guarda la scheda del giocatore Albert Gudmundsson20:52

4' Retegui (Genova) riceve palla in area, intervento puntuale di Llorente che sventa il pericolo.20:50

3' Dybala si abbassa e conquista fallo: riparte la Roma con il giropalla da dietro.20:49

1' Si parte: batte la Roma!21:53

Solo contro l'Udinese Dybala ha segnato più gol (10) che contro il Genoa (9).20:32

FORMAZIONE ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio - Mancini, Llorente, Ndicka - Kristensen, Cristante, Paredes, Spinazzola - Dybala, Pellegrini - Lukaku.20:29

FORMAZIONE GENOA (3-5-2): Martinez - Bani, Dragusin, Vasquez - Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Matturro - Gudmundsson, Retegui.20:28

Altro dato interessante valutando i confronti precedenti tra le due squadre è che la Roma in trasferta ha vinto gli ultimi tre incontri con il Genoa e stasera potrebbe battere il Grifone per quattro vole consecutive per la prima volta nel massimo campionato.20:23

Inoltre, la squadra ligure non ha segnato in nessuna delle ultime tre sfide contro la Roma in massima serie. 20:21

Considerando i precedenti la formazione giallorossa è imbattuta da 16 gare consecutive contro il Genoa in Serie A, in virtù di 12 vittorie e quattro pareggi.20:19

Benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Roma, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A.20:17