Grazie per aver seguito la diretta scritta di Udinese-Inter 2-3 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:05

90'+4' Triplice fischio di Sacchi. Udinese-Inter finisce 2-3.16:55

90'+4' Taremi si presenta a tu per tu con Okoye e lo batte con uno scavetto. Sacchi annulla però per un fallo precedente dell'iraniano su Touré.16:55

90'+2' MIRACOLO DI OKOYE! Contropiede dell'Inter condotto da Correa, l'argentino prova l'assist a Taremi ma c'è la copertura perfetta della difesa bianconera, arriva Mkhitaryan a rimorchio che tocca di nuovo per il compagno il cui destro a giro viene deviato in corner da Okoye con la punta delle dita.16:54

90'+2' Zielinski prova a far correre Taremi sulla fascia sinistra ma sbaglia il dosaggio dell'assist e manda la palla a fondo campo.16:52

90' Proteste del giocatori e del pubblico di casa per un tocco di braccio di Mkhitaryan. La palla finisce a fondo campo e Sacchi non concede nemmeno corner ai bianconeri.16:51

90' Quattro minuti di recupero.16:50

88' Ehizibue fa ponte su Bisseck, Sacchi fischia fallo e torna a respirare l'Inter che guadagna anche secondi preziosi.16:49

88' Sembra scottare ora il pallone tra i piedi dei giocatori nerazzurri che si sono un po' disuniti dopo la rete di Lucca che ha ravvivato le speranze bianconere.16:48

86' Sostituzione Inter: fuori anche Lautaro Martinez, dentro Joaquin Correa.16:48

86' Runjaic prova il tutto per tutto inserendo anche Iker Bravo, Inzaghi invece non cambia nulla nel proprio schieramento.16:48

86' Sostituzione Udinese: fuori Oier Zarraga, dentro Iker Bravo.16:47

85' Sostituzione Inter: fuori Davide Frattesi, dentro Piotr Zielinski.16:46

83' GOL! UDINESE-Inter 2-3! Rete di Lucca. L'attaccante bianconero scatta sul filo del fuorigioco su un filtrante di Brenner, resiste al tackle di Calhanoglu e batte Sommer con un rasoterra preciso a incrociare. La riapre l'Udinese!



82' Stop di petto orientato di Lautaro che libera Darmian al cross, Ehizibue respinge corto, poi l'azione prosegue e viene chiusa dal destro alle stelle di Mkhitaryan.16:43

81' Possesso prolungato dell'Udinese che non sta però riuscendo a trovare il cambio di passo per mettere in difficoltà gli avversari.16:41

79' Ehizibue al cross dalla destra, Acerbi libera l'area in allungo col sinistro.16:39

77' OCCASIONE INTER! Lautaro ha spazio al limite e prova l'assist rasoterra sul secondo palo, Carlos Augusto ci prova in scivolata ma non trova la porta.16:38

77' Inter che prova ad abbassare ulteriormente il ritmo della gara e a chiamare l'Udinese all'aggressione alta per colpire in contropiede.16:37

75' Sostituzione Inter: esce anche Alessandro Bastoni, al suo posto entra Stefan de Vrij.16:36

75' Sostituzione Inter: fuori Marcus Thuram, dentro Mehdi Taremi.16:35

74' Sostituzione Udinese: fuori anche Florian Thauvin, al suo posto entra Brenner.16:35

73' Sostituzione Udinese: esce Jesper Karlstrom, entra Arthur Atta.21:34

73' Altra respinta della difesa nerazzurra, stavolta di Bisseck, su un cross dei padroni di casa che stanno tentando continuamente a mettere in difficoltà i campioni d'Italia con palloni alti in mezzo all'area.16:34

72' Zemura costringe Bisseck a concedere un corner ai bianconeri, poi Ekkelenkamp lo calcia male consentendo il rinvio alla difesa ospite.16:33

71' OCCASIONE INTER! Percussione centrale di Frattesi che alza poi la testa e serve Lautaro al limite. Il capitano dell'Inter aggancia perfettamente, vede Okoye fuori dai pali e prova a saltarlo con un lob ma il portiere di casa è reattivo nel rimanere in piedi e nell'allungarsi per bloccare la sfera.17:02

70' Lancio completamente sballato di Bijol per Ehizibue, palla a fondo campo.16:30

68' Ritmo basso che favorisce l'Inter, l'Udinese sembra quasi voler rifiatare dopo una buona decina di minuti in cui aveva ottenuto calci d'angolo in serie.16:29

65' Azione meravigliosa e tutta di prima dell'Inter, chiusa dal tacco di Lautaro che libera Frattesi al limite. L'ex Sassuolo spreca però tutto non calciando di destro per rientrare sul mancino. Si chiude la difesa bianconera ma si riparte col possesso sempre a favore degli ospiti.16:27

65' Sostituzione Inter: esce proprio Dimarco, al suo posto entra Carlos Augusto.16:25

64' Tocco in profondità di Dimarco per Bastoni, troppo lungo e rimessa dal fondo per l'Udinese.16:25

63' Apprensione in area interista dopo un corner messo in mezzo da Thauvin. I bianconeri stanno cercando di far pesare la maggior stazza fisica sui calci piazzati ma l'Inter per ora tiene botta.16:24

62' Pressione dell'Udinese che sta provando a mettere l'Inter alle corde. Sembra vicino il momento delle prime mosse di Inzaghi.16:23

62' Lautaro Martinez arriva per primo sul cross messo in mezzo da Thauvin, palla in corner.16:22

61' Bisseck anticipa tutti di testa spedendo lontano il corner battuto da Thauvin, poi arriva il fallo di Dimarco su Ehizibue che consegna un calcio piazzato in zona offensiva ai padroni di casa.16:22

61' Altro corner bianconero dopo una carambola in area interista.16:21

60' Lucca subito protagonista con la difesa della palla sull'attacco di Bisseck e l'appoggio per Zarraga. Il destro dello spagnolo viene però deviato in corner.16:21

59' Due cambi uomo su uomo per Runjaic che cerca nelle energie fresche dalla panchina la chiave per riaprire il match.16:20

59' Sostituzione Udinese: fuori Keinan Davis, dentro Lorenzo Lucca.16:19

59' Sostituzione Udinese: fuori Sandi Lovric, dentro Jurgen Peter Ekkelenkamp.16:19

58' Udinese che ci prova portando tanti uomini a ridosso dell'area nerazzurra, regge però senza troppi patemi il muro eretto dalla difesa di Inzaghi.16:19

55' Thuram serve Calhanoglu centralmente, il turco prova il destro che sbatte però contro il muro bianconero. L'azione prosegue ma sui cross di Dimarco e Mkhitaryan non ci sono nerazzurri pronti alla deviazione in area.16:16

55' Destro dalla lunga distanza di Lovric, Sommer blocca a terra senza problemi.16:17

54' Gran lavoro di Zemura, forse il migliore dei suoi finora, sulla sinistra ma Darmian tiene botta nell'uno contro uno e recupera palla.16:15

53' Fallo in attacco di Davis su Bisseck. Udinese che non riesce a costruire qualcosa di buono in zona offensiva in questo avvio di seconda frazione.16:13

52' Ripartenza dell'Inter dopo un pallone perso malamente da Ehizibue, Calhanoglu vede e serve Thuram sul secondo palo ma il francese perde palla nel tentativo di saltare Touré.16:13

49' Inter ancora rabbiosamente in avanti con due recuperi palla consecutivi al limite dell'area avversaria, l'azione si chiude col sinistro di Dimarco deviato in corner.16:10

47' GOL! Udinese-INTER 1-3! Rete di Lautaro Martinez. Bastoni cerca e trova Thuram alle spalle di Bijol, il francese sterza al limite dell'area e serve l'accorrente Lautaro che fredda Okoye col destro secco da dentro l'area.



46' Lancio lungo di Zemura a cercare Davis, Acerbi lo anticipa spizzando di testa la palla per Sommer alle proprie spalle.16:06

46' Si ricomincia!16:06

Runjaic è chiamato a scuotere i suoi dopo un primo tempo che ha visto l'Inter produrre tanto oltre che tenere maggiormente il possesso palla. Probabili dunque gli ingressi di Lucca, Brenner ed Ekkelenkamp. Inzaghi invece dovrà tenere alta la concentrazione in casa Inter per cercare di portare a casa tre punti fondamentali e, contestualmente, non sprecare troppe energie in vista dell'impegno di Champions League.16:01

Sembrava una partita stregata per l'Inter che, dopo il vantaggio lampo ottenuto grazie al gol di Frattesi aveva sprecato almeno quattro palle gol nitide prima di venire beffata dal colpo di testa perfetto di Kabasele al 35'. All'ultimo respiro del primo tempo arriva però l'attesissimo gol di Lautaro Martinez, fortunato nel rimpallo su Bijol, che manda i nerazzurri negli spogliatoi di nuovo avanti. Partita quasi a senso unico con l'unica altra occasione da gol friulana capitata a Lovric una manciata di secondi prima della rete del pareggio. Per i nerazzurri in precedenza erano andati vicini al gol Lautaro, Thuram, Frattesi e Darmian.15:55

45'+5' Fine primo tempo. Udinese-Inter 1-2 al riposo, reti di Frattesi, Kabasele e Martinez.15:51

45'+3' GOL! Udinese-INTER 1-2! Rete di Lautaro Martinez. Cross di Dimarco dalla sinistra dopo un recupero palla di Mkhitaryan, Lautaro prima liscia col sinistro, poi si ritrova la palla sul piede dopo un tocco di Bijol. La palla carambola in porta e beffa Okoye. Si sblocca il capitano dell'Inter che non segnava in campionato da marzo.



45'+2' Fuorigioco di Lautaro che aveva guadagnato un corner dopo un taglio alle spalle della difesa bianconera. Si riparte con una punizione per i padroni di casa.15:47

45'+1' Riprende il gioco dopo i soccorsi a Thauvin. Il recupero è dunque destinato ad allungarsi.15:46

45' Due minuti di recupero.15:45

44' Thauvin calcia fuori da dentro l'area nerazzurra dopo una percussione centrale, poi rimane a terra dolorante dopo uno scontro con Darmian.15:45

44' OCCASIONE INTER! Thuram apre in modo geniale per Darmian al limite dell'area, l'esterno nerazzurro calcia forte col destro ma non trova la porta.15:44

43' Giropalla abbastanza lento dei nerazzurri, poi Bastoni perde palla malamente regalandola a Davis. L'inglese si invola verso la porta ma viene accompagnato perfettamente sull'esterno da Acerbi e perde palla.15:43

41' Cross morbido in area da parte di Thauvin, Bastoni libera l'area interista.15:41

40' Corpo a corpo tra Davis e Acerbi vinto dal primo, Darmian spazza in fallo laterale senza troppi complimenti per evitare guai.15:40

39' Altro lancio di Calhanoglu per Dimarco, la palla rimbazal sul terreno e finisce però tra le braccia di Okoye, ben appostato al limite della propria area.15:39

37' Apertura fenomenale di collo-esterno da parte di Calhanoglu che fa correre Dimarco sulla sinistra. L'esterno nerazzurro sbaglia però il servizio al centro, poi errore anche di Bastoni nel tentativo di controllo sulla trequarti e palla in rimessa laterale per l'Udinese.15:38

35' GOL! UDINESE-Inter 1-1! Rete di Kabasele. Cross dalla destra col mancino da parte di Zemura, Kabasele sale in terzo tempo toccando la palla quel tanto che basta per beffare Sommer sul secondo palo. Pareggio bianconero.



34' OCCASIONE UDINESE! Cross dalla sinistra di Zemura, Lovric calcia a botta sicura col destro dal limite dell'area piccola ma trova sulla sua strada un Dimarco monumentale che arriva con la punta a deviare la palla in corner.15:35

32' Darmian cerca Frattesi alle spalle di Touré, stavolta il difensore francese ci arriva in tackle e spedisce la palla in fallo laterale.15:32

30' Si alza il baricentro dell'Udinese che ora prova a costruire qualcosa in zona offensiva dopo aver subito l'Inter per tutta la prima mezz'ora di gioco.15:30

28' OCCASIONE INTER! Cross di Dimarco dalla sinistra, Lautaro la rimette in mezzo per Frattesi che colpisce di stinco col destro e sfiora il palo alla destra di Okoye. Inter ancora vicinissima al raddoppio.15:28

26' Cartellino giallo per Karlstrom che trattiene vistosamente Frattesi nel cerchio di centrocampo.15:27

25' Nulla di fatto sul calcio d'angolo successivo, la difesa interista sale alla perfezione e costringe i bianconeri a perdere palla.15:26

25' SQUILLO UDINESE! Lovric difende palla in area e si gira per il destro a incrocire, palla che finisce a fondo campo dopo una deviazione.15:25

24' Chiusura perfetta di Bastoni che non abbocca alle finte di Davis in area nerazzurra e gli sradica il pallone dai piedi.15:24

23' Altra azione pericolosa dell'Inter con Mkhitaryan che viene pescato sulla sinistra da Acerbi, il tocco centrale dell'armeno trova Dimarco che poi cerca Lautaro in area piccola anziché calciare da posizione defilata. La palla finisce fuori dall'area dalla parte opposta.15:23

21' OCCASIONE INTER! Thuram prende posizione su Kabasele in area e riesce a trovare la coordinazione per il destro. Okoye è bravo nell'accorciare sul francese e respinge col petto il destro ravvicinato dell'avversario.15:21

19' Altro fuorigioco nerazzurro, stavolta viene fischiato a Thuram. E' sempre l'Inter la più propositiva tra le due squadre in campo.15:19

18' Splende il sole a Udine ma sta anche piovendo copiosamente, situazione metereologica surreale in questo momento.15:18

17' Darmian viene pescato in fuorigioco, Sacchi lascia comunque proseguire dopo che il pallone era finito tra le braccia di Okoye.15:17

16' Inter ancora in gestione del possesso palla, l'Udinese prova ad abbozzare un pressing a tutto campo per strappare il pallone agli uomini di Inzaghi ma finisce col commettere fallo. Bijol entra ruvidamente su Lautaro sotto gli occhi di Sacchi che fischia immediatamente.15:17

14' PERICOLO PER L'UDINESE! Tiro dalla bandierina di Dimarco, flipper in area di rigore e palla fuori di pochissimo alla destra di Okoye dopo una deviazione bianconera.Il portiere udinese non ci sarebbe mai arrivato.15:14

13' Strappo centrale di Frattesi, tocco di mano involontario di un giocatore bianconero in area, poi l'azione continua e Dimarco guadagna un corner dalla sinistra.15:13

11' Zemura crossa dalla sinistra, Bastoni anticipa tutti con un intervento perfetto di testa a centro area.15:11

10' Bisseck sbaglia una facile apertura per Darmian a destra, l'Udinese guadagna una rimessa laterale e recupera così il possesso dopo una lunga fase a tinte nerazzurre.15:11

9' OCCASIONE INTER! Lautaro si divora il 2-0! Cross dalla sinistra di Dimarco, il capitano dell'Inter sbuca sul secondo palo ma manda fuori di testa da due passi. Continua il momento no per il numero 10 nerazzurro.15:09

8' Entrata molto dura di Dimarco su Lovric, Sacchi fischia fallo al giocatore dell'Inter che rimane a terra infortunato per un attimo ma si rialza prontamente.15:09

7' Bastoni al cross dalla sinistra, Lautaro prova a domare la sfera sul secondo palo ma la tocca col braccio sinistro e viene fermato dal direttore di gara.15:07

6' Prova a reagire l'Udinese che si affida per due volte alla corsia di destra per scardinare la difesa nerazzurra ma gli uomini di Runjaic vengono respinti in entrambe le occasioni.15:06

4' Inter che continua a premere in zona offensiva, dopo una serie di palloni recuperati al limite dell'area bianconera, Darmian crossa in area per Bastoni che ci arriva di testa ma colpisce debolmente.15:04

1' GOL! Udinese-INTER 0-1! Rete di Frattesi. Inter subito in vantaggio con la verticalizzazione perfetta di Darmian a trovare il movimento perfetto di Frattesi alle spalle della difesa bianconera. Il tiro sporco dell'ex Sassuolo beffa Okoye, che rimane fermo e non riesce a intervenire, e porta avanti i nerazzurri dopo soli 43 secondi.



Si comincia!15:01

Cambi anche per Inzaghi che, oltre all'infortunato Barella, tiene fuori anche Pavard preferendogli Bisseck nel trio con Acerbi e Bastoni a difesa di Sommer. Sulla destra parte dal 1' Darmian mentre è Frattesi il prescelto per sostituire il numero 23 a centrocampo. Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco completano il reparto. In attacco confermati ancora una volta Thuram e Lautaro con Taremi e Arnautovic pronti al subentro a gara in corso.14:51

Runjaic ne cambia ben cinque rispetto all'ultimo turno di campionato. I difesa c'è Touré che, dopo la buona prova di Coppa Italia, prende il posto dell'assente Kristensen, con Bijol e Kabasele a completare il reparto. A centrocampo, insieme ai confermati Ehizibue e Karlstrom, dentro Lovric, Zemura e Zarraga per Ekkelenkamp, Brenner e Kamara. Le due punte saranno Thauvin e Davis, Lucca parte dalla panchina.14:48

FORMAZIONE UFFICIALE INTER: consueto 3-5-2 anche per Inzaghi. Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro Martinez, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Pavard, Palacios, Dumfries, Zielinski, Asllani, Carlos Augusto, Arnautovic, Correa, Taremi.14:43

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE: 3-5-2 per i bianconeri. Okoye - Kabasele, Bijol, Touré - Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura - Thauvin, Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Abankwah, Palma, Ebosse, Atta, Ekkelenkamp, Rui Modesto, Lucca, Iker Bravo, Brenner.14:41

Dirige il match Sacchi con Rossi e Capaldo assistenti. Il quarto ufficiale è Massimi. In sala VAR ci sono La Penna e Marini.14:39

Il sabato di Serie A si apre al Bluenergy Stadium dove l'Udinese, reduce dalla brutta sconfitta di Roma che è costata la testa della classifica, ospita l'Inter, che arriva in Friuli per rialzare subito la testa dopo il passo falso nel derby che ha spento un po' gli entusiasmi in casa nerazzurra dopo l'ottima prestazione di Manchester contro il City. Entrambe puntano dunque al bottino pieno e potrebbe quindi venirne fuori una partita senza esclusione di colpi. Fischio d'inizio alle ore 15.15:19