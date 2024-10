Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori20:26 Fonte: Gettyimages

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Milan-Napoli, gara valida per la 10^ giornata di Serie A.20:26

Dopo il riposo forzato nel weekend per il rinvio della partita contro il Bologna, il Milan torna in campo, reduce da due vittorie consecutive tra campionato e Champions League contro Udinese e Club Brugge. La squadra di Paulo Fonseca cerca i tre punti per avvicinarsi proprio al Napoli capolista, che in caso di vittoria rossonera sarebbe distante cinque punti, con una partita da recuperare.20:28

Vuole continuare la propria marcia solitaria in testa alla classifica, invece, il Napoli, che si presenta a San Siro dopo aver ottenuto cinque successi di fila tra Serie A e Coppa Italia, con un solo gol subito. Vincendo stasera, la squadra di Antonio Conte si porterebbe momentaneamente a +7 sull'Inter seconda in classifica, impegnata domani sul campo dell'Empoli.20:31

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Milan si schiera in campo con il 4-2-3-1: Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Bartesaghi, Tomori, Jimenez, Pulisic, Zeroli, Liberali, Leao, Camarda.20:32

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Napoli si schiera in campo con il 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. A disposizione: Turi, Caprile, Juan Jesus, Neres, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori, Folorunsho.20:33

Tantissime assenze per Fonseca, che deve rinunciare agli squalificati Theo Hernandez e Reijnders, agli infortunati Abraham, Gabbia e Jovic, oltre ai lungodegenti Florenzi e Bennacer. A questi nomi si aggiunge la parziale indisponibilità del febbricitante Pulisic, che siederà inizialmente in panchina. Nonostante questo, l'allenatore portoghese sceglie comunque di rinunciare anche a Leao, che parte fuori per lasciare spazio a Okafor. Thiaw e Pavlovic vincono il ballottaggio a tre con Tomori, mentre Emerson Royal viene ancora una volta preferito a Calabria.20:37

Ne manca solo uno, ma pesante, ad Antonio Conte, che anche stasera deve fare a meno di Lobotka, sostituito in cabina di regia da Gilmour. Dopo la panchina contro il Lecce, tornano titolari Politano e Kvaratskhelia, mentre partono dalla panchina Neres e Ngonge. Olivera vince il ballottaggio sulla sinistra con Spinazzola.20:39

Quasi tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Tra pochi minuti l'arbitro Andrea Colombo darà il via al match.20:40

CALCIO D'INIZIO! Comincia Milan-Napoli. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.20:46

3' OCCASIONE PER IL NAPOLI! Punizione battuta veloce da Politano, che offre a Di Lorenzo, il quale, dal fondo, scarica all'indietro per Kvaratskhelia. Il georgiano conclude a botta sicura, ma il suo tiro viene involontariamente respinto da Lukaku, che salva il Milan.20:50

5' GOL! Milan-NAPOLI 0-1! Rete di Romelu Lukaku! Anguissa riceve tra le linee e verticalizza per il belga, che controlla, resiste al rientro di Pavlovic e batte Maignan sul primo palo.



8' Rossoneri chiamati a reagire dopo lo svantaggio. La squadra di Fonseca prova a muovere il pallone.20:54

11' Chukwueze rientra sul destro e va via a McTominay, che lo stende sulla trequarti. Calcio di punizione per il Milan.20:57

14' Verticalizzazione improvvisa per McTominay, che viene però anticipato da Emerson Royal, il quale scarica di testa a Maignan.21:00

17' Buona azione offensiva del Milan, vanificata da un passaggio sbagliato di Musah, impreciso nel servire Okafor. Rimessa dal fondo per Meret.21:03

18' MUSAH A UN PASSO DAL PAREGGIO! Morata allarga per il numero 80, che rientra sul destro e calcia sul secondo palo dall'interno dell'area. Conclusione larga di centimetri.21:04

20' CI PROVA CHUKWUEZE! Azione personale del nigeriano, che parte dall'esterno, rientra sul destro andando via a Olivera e calcia forte dai 25 metri. Meret respinge lateralmente.21:06

23' Emerson Royal porta palla fino al limite dell'area e calcia a incrociare, ma non trova la porta.21:09

26' PILLOLA STATISTICA: Romelu Lukaku è uno dei soli due giocatori, insieme ad Ademola Lookman, ad aver segnato almeno quattro gol e servito almeno quattro assist in questa Serie A.21:12

27' CHE RISCHIO CORSO DAL NAPOLI! Errore in impostazione della squadra di Conte, che perde palla nella sua area cedendola di fatto a Musah, il quale sbaglia però il controllo e consente a Meret di uscire e respingere la sua conclusione.21:14

30' Buon momento per il Milan, che sta gestendo il pallone e provando a chiudere il Napoli nella propria metà campo.21:16

31' SALVATAGGIO FANTASTICO DI OLIVERA! Okafor verticalizza per il movimento in area di Morata, che di tacco serve splendidamente Musah, anticipato dal grande intervento difensivo del difensore azzurro.21:17

33' Azione insistita del Milan, che arriva al cross dalla destra con Chukwueze. Colpo di testa di Loftus-Cheek, che non riesce però a dare forza alla sua conclusione, bloccata a terra da Meret.21:19

36' DOPPIA OCCASIONE PER IL NAPOLI! Tiro-cross pericoloso di Di Lorenzo, che per poco non sorprende Maignan, il quale riesce comunque a respingere. Il pallone finisce tra i piedi di Musah, che lo riconsegna però a Politano: controllo e sinistro sul primo palo del numero 21, sul fondo di poco.21:22

38' McTominay riceve sulla trequarti da Olivera, controlla e calcia con l'interno sul secondo palo. Maignan si distende e blocca.21:24

41' Loftus-Cheek controlla un pallone difficile al limite dell'area e cerca l'imbucata per Emerson Royal, ma sbaglia la misura del tocco, che si perde sul fondo.21:29

43' GOL! Milan-NAPOLI 0-2! Rete di Khvicha Kvaratskhelia! Splendida azione personale del numero 77, che parte dalla sinistra, rientra sul destro andando via a Emerson Royal e Fofana e calcia forte sul secondo palo, dove Maignan non riesce ad arrivare. Raddoppio azzurro.



