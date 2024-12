GOL! Juventus-FIORENTINA 2-2! Rete di Riccardo SOTTIL! Carambola in area e palla che schizza buona per Sottil che, al volo di sinistro, fulmina letteralmente Di Gregorio. Guarda la scheda del giocatore Riccardo Sottil 19:57

Grandissima occasione per la Juventus con Vlahovic, bravo a sfruttare il buco di Comuzzo e a concludere in semi rovesciata: De Gea però evita il gol con una parata sensazionale.18:42

Ennesimo spunto della Fiorentina: Gudmundsson imbuca in maniera perfetta per Dodò che sbaglia però il dosaggio del cross.18:32

Ancora la Fiorentina in avanti, questa volta con Gudmundsson che va al tiro dal limite dell'area, decisivo l'Intervento di Locatelli in scivolata.18:32

La Fiorentina ha subito al massimo un gol in ciascuna delle ultime otto partite di Serie A contro la Juventus (media di 0.75 reti incassate a incontro); tuttavia i viola hanno registrato appena due successi in questo parziale (2N, 4P).14:27

La Juventus ha vinto tutte le ultime tre gare di campionato contro la Fiorentina, tutte le con il punteggio di 1-0: i bianconeri non hanno mai registrato una serie più lunga di successi consecutivi tenedo la porta inviolata contro i viola nella loro storia in Serie A.14:27

Le scelte di Palladino: c'è Gudmundsson titolare sulla trequarti con Colpani e Sottil sulle corsie laterali, Kean in avanti. In difesa gioca Parisi a sinistra.17:15

Le scelte di Thiago Motta: panchina sia per Yildiz che per Nico in attacco, giocano Conceicao e Mbangula sulle fasce con Koopmeiners nel mezzo a sostegno di Vlahovic. Confermato McKennie terzino sinistro, out Cambiaso.17:08