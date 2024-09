Benvenuti alla diretta di Roma-Venezia, gara valida per il 6° turno di Serie A. 19:13

Il match dell'Olimpico oppone i padroni di casa, 6 punti in classifica, agli ospiti, a quota 4 in graduatoria. 19:21

Nell'ultimo turno primo successo in campionato per entrambe le compagini: giallorossi contro l'Udinese, arancioneroverdi contro il Genoa. 19:26

Juric recupera Celik e Pellegrini, il quale affianca Soulé alle spalle di Dovbyk, terminale d'attacco; Dybala in panchina, El Shaarawy sulla corsia sinistra, Angelino in difesa. Di Francesco ritrova Nicolussi Caviglia ma perde Duncan, tandem offensivo Oristanio-Pohjanpalo, gioca Ellertsson. 14:24

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:43

Squadre in campo agli ordini di Abisso: padroni di casa in completo rosso, ospiti in casacca bianca con bordi arancioneroverdi. 15:00