Per la diretta di Parma-Torino è tutto, buon proseguimento di giornata. 17:01

Nel prossimo turno, Atalanta-Parma e Torino-Verona. 17:01

Vittoria netta e pesante del Torino che espugna il ''Tardini'' grazie ai gol di Singo, Izzo e Gojak. Balzo in classifica per i granata che agganciano il quartultimo posto, a un solo punto dai ducali. 16:59

90'+6' E' FINITA! PARMA-TORINO 0-3! Reti di Singo, Izzo e Gojak. 16:57

90'+5' GOL! Parma-TORINO 0-3! Rete di Gojak. Tris ospite con Gojak, servito da Belotti, che batte l'incolpevole Sepe.



90'+3' Gojak conquista fallo da Bruno Alves. 16:53

90'+1' Si gioca il primo dei cinque minuti di recupero. 16:52

90' COLPO DI TESTA DI INGLESE! Stacco imperioso, devia Sirigu in calcio d'angolo. 16:51

89' PILLOLA STATISTICA: per la prima volta in carriera Armando Izzo é andato a segno in due presenze di fila di Serie A.16:51

89' AMMONITO IZZO: eccesso di esultanza. 16:50

88' GOL! Parma-TORINO 0-2! Rete di Izzo. Raddoppio degli ospiti: corner di Gojak, incornata vincente di Izzo.



88' SINISTRO DI RINCON! Conclusione deviata da Bruno Alves in calcio d'angolo. 16:48

87' Corner per il Torino. 16:47

86' AMMONITO BRUNO ALVES: trattenuta ai danni di Belotti. 16:46

86' SECONDO CAMBIO NEL TORINO: entra Segre, esce Linetty. 16:46

85' ULTIMO CAMBIO NEL PARMA: entra Cyprien, esce Kucka. 16:45

84' Pallone fuori per consentire i soccorsi a Belotti, che ha preso un colpo nel contrasto con Busi. 16:45

82' KUCKA! Inglese spizza, la sfera arriva a Kucka che di testa chiama Sirigu alla parata. 16:42

81' Corner per il Parma. 16:41

80' Linetty dribbla Busi e poi va al tiro: conclusione centrale, nessun problema per Sepe. 16:41

78' Belotti conquista un fallo importante, che fa guadagnare tempo e spazio ai granata. 16:39

76' Conclusione mancina di Singo sul fondo. 16:36

75' QUARTO CAMBIO NEL PARMA: entra Mihaila, esce Karamoh. 16:35

74' TIRO DI KARAMOH! Sinistro a giro sul secondo palo, vola Sirigu in corner. 16:34

73' BELOTTI! Sinistro centrale, Sepe blocca! 16:33

71' Belotti conquista e batte una punizione da oltre 25 metri: destro altissimo sopra la barriera. 16:31

70' PRIMO CAMBIO NEL TORINO: entra Gojak, esce Verdi. 16:30

69' Svetta su tutti Cornelius sul cross di Gagliolo, pallone alto. 16:29

68' INGLESE! Gran destro dalla distanza, Sirigu devia in calcio d'angolo. 16:28

66' Entrata fallosa di Iacoponi ai danni di Linetty. 16:26

64' Buona chiusura di Izzo in recupero su Sohm. 16:24

62' Padroni di casa ridisegnati con la tripla sostituzione: si passa a due punte, con Inglese al fianco di Cornelius. 16:24

61' TERZO CAMBIO NEL PARMA: entra Busi, esce Osorio. 16:22

60' SECONDO CAMBIO NEL PARMA: entra Sohm, esce Hernani. 16:21

60' PRIMO CAMBIO NEL PARMA: entra Inglese, esce Brunetta. 16:21

58' VERDI SI DIVORA IL RADDOPPIO! Grande azione di Belotti che lancia il compagno, il cui destro esce di un soffio! 16:18

56' Destro potente di Verdi: botta centrale alta, controlla Sepe. 16:16

55' Difesa del pallone di Belotti e Kucka interviene fallosamente sul lato corto dell'area di rigore. 16:15

53' SINISTRO DI GAGLIOLO! Discesa palla al piede del terzino che entra in area e tira sull'esterno della rete. 16:14

52' Batte Brunetta, sponda di Bruno Alves che rimette verso Cornelius, il quale però non aggancia la sfera. 16:12

51' Fallo di Lukic in ripiegamento. 16:12

49' Azione pericolosa del Torino: tiro-cross di Rodriguez deviato in campanile, Gagliolo allontana appostato vicino alla linea di porta. 16:10

48' Batte Brunetta a mezza altezza, Kucka colpisce male, pallone sul fondo. 16:08

48' Impreciso Bremer, primo corner della ripresa in favore degli uomini di Liverani. 16:08

46' Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 16:06

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI PARMA-TORINO! Si riparte dal risultato di 0-1. 16:05

Squadre negli spogliatoi: Liverani e Giampaolo studiano le mosse in vista della ripresa. 15:51

Gli ospiti conducono all'intervallo grazie al gol in apertura di Singo, su assist di Belotti. Un paio di occasione per i padroni di casa, che però non hanno inquadrato la porta. 15:51

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! PARMA-TORINO 0-1! Rete di Singo all'8'. 15:49

45'+1' Fallo in attacco fischiato a Belotti. 15:49

45' Un minuto di recupero. 15:48

45' Punizione battuta in mezzo all'area di Verdi, Cornelius intercetta e mette in calcio d'angolo. 15:47

43' COLPO DI TESTA DI KURTIC! Cross di Kucka, stacco imperioso del centrocampista sloveno che non inquadra la porta di poco. 15:46

42' CHE OCCASIONE PER IL TORINO! Singo pesca Belotti, tutto solo sul secondo palo: controllo impreciso dell'attaccante che si fa anticipare da Sepe in uscita. 15:45

40' Belotti in versione trequartista, pallone filtrante in profondità intercettato da Osorio. 15:43

38' Si lotta nei pressi della bandierina del calcio d'angolo degli ospiti. 15:40

36' Sirigu tocca piano per Bremer, Karamoh si avventa sul pallone ma viene chiuso dal ritorno del difensore, che chiude in corner. 15:38

34' Azione palla a terra del Parma, Lyanco interrompe la trama condotta da Iacoponi. 15:37

32' AMMONITO VERDI: trattenuta fallosa su Hernani. 15:34

31' Punizione diretta verso la porta, il sinistro di Verdi termina alto sotto il controllo di Sepe. 15:33

30' AMMONITO GAGLIOLO: fallo ai danni di Singo. 15:32

29' Gioco fermo: tocco dell'arbitro Doveri sul passaggio di Verdi. 15:31

27' Altro pallone pericoloso perso dal Torino nei pressi dell'area di rigore, Kucka sbuccia la sfera al momento della conclusione. 15:30

26' Svetta Cornelius in mischia, l'attaccante scandinavo non inquadra lo specchio. 15:29

25' Punizione per il Parma nella metà campo granata. 15:28

23' Metà primo tempo: parziale di 0-1 al ''Tardini''. 15:26

22' Karamoh vede l'inserimento di Kucka, colpo di testa alto dello slovacco. 15:25

22' Verdi spizza per Belotti, controllo con un braccio e gioco fermo. 15:24

20' Entrata fallosa di Bruno Alves su Verdi, richiamo verbale dell'arbitro. 15:23

18' Buon inserimento di Kucka che però poi pecca di precisione sull'assist per Cornelius. 15:21

17' Fraseggio palla rischioso del Torino, poi Sirigu riesce a rinviare. 15:20

15' Tiro di Hernani, muro granata che respinge la sfera. 15:18

14' Rimessa laterale che si appresta a giocare Singo. 15:17

12' CORNELIUS! Parma vicino al pareggio con il sinistro dell'attaccante largo di poco. 15:14

10' Corner per i padroni di casa, la sfera arriva a Gagliolo, chiuso dal raddoppio granata. 15:13

9' PILLOLA STATISTICA: Wilfried Stephane Singo é il difensore più giovane ad aver trovato il gol nella Serie A in corso.15:14

8' GOL! Parma-TORINO 0-1! Rete di Singo. Ospiti in vantaggio. Singo scambia con Belotti e arriva solo davanti a Sepe, battuto con il destro. 15:12

7' Uscita palla al piede di Lukic, subito raddoppiato dalla linea mediana parmense. 15:10

6' Palla persa a centrocampo, Kucka riparte e serve Karamoh, chiuso in corner da Bremer. 15:08

4' Cross di Kucka ribattuto da Linetty in fallo laterale. 15:06

2' Il Torino si porta subito all'attacco, con la punizione di Verdi allontanata da Cornelius, in ripiegamento difensivo. 15:04

1' INIZIA PARMA-TORINO! Primo pallone giocato da Verdi. 15:03

Squadre in campo agli ordini di Doveri: padroni di casa in casacca crociata bianconera, ospiti in maglia granata. 15:02

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:41

Liverani è senza Gervinho e lancia Brunetta nel tridente con Cornelius e Karamoh; Kucka in mediana. Giampaolo conferma Sirigu e Izzo e ritrova Lynco al rientro dalla squalifica; in attacco Verdi affiancherà Belotti. 14:40

FORMAZIONE TORINO (3-5-2): Sirigu - Izzo, Lyanco, Bremer - Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez - Verdi, Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Rosati, Nkoulou, Gojak, Edera, Zaza, Segre, Baselli, Meité, Vojvoda, Murru, Bonazzoli. 14:36

FORMAZIONE PARMA (4-3-3): Sepe - Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo - Hernani, Kucka, Kurtic - Brunetta, Cornelius, Karamoh. A disposizione: Colombi, Balogh, Laurini, Cyprien, Sohm, Brugman, Mihaila, Valenti, Ricci, Camara, Busi, Inglese. 14:32

Nell'ultimo turno del 2020 gli emiliani hanno perso a Crotone mentre i piemontesi hanno ottenuto un buon pari a Napoli. 13:31

Arbitra l'incontro il signor Doveri della sezione di Roma. Al Var Valeri. 13:29

Il match del ''Tardini'' propone una sfida salvezza: padroni di casa a quota 12 punti, ospiti in fondo alla classifica con 8 punti all'attivo. 13:27

Benvenuti alla diretta di Parma-Torino, gara valida per il 15° turno di Serie A. 13:25