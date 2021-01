Dallo stadio Olimpico è tutto, un augurio di buon anno ai nostri lettori. Alla prossima.17:02

Subito in campo per la sedicesima giornata durante la Befana: i ragazzi di Paulo Fonseca faranno visita al Crotone mentre la squadra di Ranieri affronterà l'Inter.17:01

Basta una zampata di Dzeko ai giallorossi per ricominciare il 2021 da dove avevano finito il 2020: tre punti, vittoria interna e terzo posto consolidato. Gara giocata ai limiti della praticabilità, soprattutto nella seconda frazione, traversa di Smalling, diversi interventi di Audero, poco peso offensivo per i blucerchiati.16:59

90'+3' FINITA! Roma-Sampdoria 1-0, triplice fischio di Chiffi.16:55

90'+3' Ibanez sfonda centralmente, Tonelli s'immola sul destro del difensore.16:55

90'+2' Chiffi si trova in mezzo tra Damsgaard e Cristante, cade e ferma il gioco ridando palla ai blucerchiati.16:53

90'+1' Cross di Mkhitaryan, Tonelli mura le conclusioni di Bruno Peres e Perez.16:52

90' Tre minuti di recupero.16:51

89' Punizione di Candreva, Mancini anticipa Colley.16:50

87' SOSTITUZIONE ROMA. Esce Dzeko, scampoli per Borja Majoral.16:50

85' Thorsby apre per Candreva, colpo di testa di Jankto, Veretout libera.16:46

84' Scintille tra Jankto e Karsdorp, Chiffi riporta la calma.16:45

82' SOSTITUZIONE ROMA. Finisce la gara di Pellegrini, spezzone per Perez.16:44

82' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. Yoshida lascia il campo a favore di Leris.16:44

81' AMMONITO Jankto per bestemmie.16:44

80' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. Ranieri non si sbilancia: staffetta in attacco tra Quagliarella e La Gumina.16:41

79' Mkhitaryan apre per Karsdorp, cross basso allontanato da Audero che subisce la carica di Bruno Peres.16:41

78' Karsdorp lungo linea per Mkhitaryan, cross immediato, Veretout è in ritardo a centroarea.16:40

77' PILLOLA STATISTICA: Era dallo scorso giugno che Dzeko non segnava in due presenze consecutive in Serie A allo stadio Olimpico.16:39

75' OCCASIONE ROMA! Mancini in percussione offensiva, puntata di Mkhitaryan, Audero rischia il pasticcio ma riesce a bloccare in due tempi.16:36

74' AMMONITO Tonelli, intervento rude su Dzeko.16:35

72' GOL! ROMA-Sampdoria 1-0! Rete di Dzeko. Karsdorp centra basso per Dzeko, punta del piede davanti a Colley, girata alle spalle di Audero.



71' OCCASIONE SAMPDORIA! Damsgaard tocca dietro per Candreva, cross per Thorsby che colpisce in tuffo, Pau Lopez respinge a mano aperta.16:32

70' Traversone di Bruno Peres, Karsdorp al volo, palla sull'esterno della rete.16:31

68' SOSTITUZIONE ROMA. Cristante prende il posto di Villar.16:30

67' OCCASIONE ROMA! Da corner, Audero smanaccia il cross a rientrare di Pellegrini ed è reattivo sul successivo colpo di testa di Dzeko.16:29

67' OCCASIONE ROMA! Torre di Dzeko per Pellegrini, tiro sporcato da Colley a fil di palo.16:28

66' AMMONITO Ekdal, fallo tattico su Mkhitaryan.16:27

65' Da corner, Dzeko rimette in mezzo, destro di Mancini centrale, facile preda di Audero.16:26

64' Mkhitaryan si porta a spasso la difesa blucerchiata, Augello lo chiude in angolo.16:25

63' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. Ranieri richiama Verre e inserisce Damsgaard.16:24

63' AMMONITO Villar, fallo tattico su Quagliarella.16:24

62' TRAVERSA ROMA! Punizione di Pellegrini, incornata di Smalling, la palla sbatte sul montante.16:23

61' AMMONITO Augello, fuori tempo su Villar.16:22

58' Veretout calibra dalla destra, Pellegrini liscia a centroarea, Audero ringrazia.16:19

57' Il terreno di gioco sta tenendo, la pioggia non accenna a diminuire, qualche pozzanghera inizia a formarsi sulla mediana.16:18

55' AMMONITO Bruno Peres, gioco pericoloso su Candreva.16:16

53' Candreva cambia gioco per Jankto che non riesce a crossare prima che la palla esca.16:14

51' OCCASIONE ROMA! Bruno Peres crossa da sinistra, Dzeko salta più in alto di Colley, la palla sfila fuori di poco.16:13

50' Mkhitaryan lascia sul posto Tonelli, Ekdal lo raddoppia in copertura.16:12

48' Dzeko serve l'incursione di Veretout, ottima diagonale di Colley.16:10

46' COMINCIA LA RIPRESA. Roma-Sampdoria 0-0, nessun cambio durante l'intervallo.16:06

Paulo Fonseca ha bisogno di alzare i ritmi e la qualità negli ultimi passaggi, Dzeko servito poco e male; Ranieri può dirsi soddisfatto della prestazione in fase difensiva, squadra corta, stretta e attenta, serve maggiore personalità nel riproporsi in avanti.16:03

Ritmi blandi sotto una pioggia torrenziale, poche occasioni, Audero attento su Mkhitaryan, pareggio finora giusto.16:03

45' FINE PRIMO TEMPO. Roma-Sampdoria 0-0, reti bianche all'intervallo.15:46

44' Augello scatta in campo aperto ma viene fermato per un fallo in precedenza su Mancini.15:46

42' Candreva perde palla in uscita, Yoshida spazza in angolo.15:44

40' Accelerazione di Bruno Peres, Tonelli intercetta, Audero raccoglie la sfera.15:41

38' Pellegrini sfonda sulla destra, Yoshida in scivolata salva su Mkhitaryan.15:40

37' AMMONITO Yoshida, fallo tattico su Mkhitaryan.15:41

37' OCCASIONE SAMPDORIA! Candreva si accentra ed esplode il destro, Pau Lopez la sfiora oltre la traversa.15:38

35' Azione prolungata dei giallorossi, Tonelli allontana di testa.15:36

33' Sugli sviluppi del corner, cross basso di Karsdorp, Thorsby decisivo in anticipo su Dzeko.15:34

32' Mkhitaryan ruba palla a Jankto, Augello rimedia in angolo.15:33

31' Piove a dirotto sulla Capitale, ritmi non particolarmente elevati.15:32

29' Cross di Karsdorp, Audero domina l'area.15:30

27' Mkhitaryan in area per Dzeko, fermato in angolo da Colley.15:28

25' Traversone di Candreva, Smalling di testa si rifugia in angolo.15:26

24' Ekdal verticalizza per Quagliarella, Pau Lopez esce dalla propria area per anticiparlo.15:26

23' Errore di Candreva, i giallorossi non trovano lo spazio per concludere.15:24

22' Lancio di Candreva per Jankto, pescato in offside.15:23

20' Quagliarella prima di destro poi di sinistro, la palla non supera la barriera.15:21

19' Candreva si guadagna una punizione da posizione favorevole, fallo di Veretout.15:20

17' Mkhitaryan centra dalla sinistra, Pellegrini impatta malamente di testa, sul fondo.15:18

15' OCCASIONE ROMA! Pellegrini riceve da Karsdorp, sinistro dai 20 metri, Audero si distende e respinge.15:16

14' Quagliarella cerca il taglio in area di Jankto, Villar è ben posizionato.15:15

12' OCCASIONE ROMA! Cross profondo di Karsdorp, Mkhitaryan prende il tempo a Tonelli e devia di petto, Audero salva d'istinto.15:13

11' Da corner, colpo di testa di Smalling, a lato.15:12

10' Batte lo stesso Pellegrini, punizione alzata in angolo dalla barriera.15:11

10' L'azione prosegue, Ekdal stende Pellegrini, punizione dal limite per i giallorossi.15:11

9' Pellegrini dalla distanza, destro ribattuto da Colley.15:10

8' AMMONITO Smalling, in ritardo su Verre.15:09

8' Ripartenza di Candreva, altra rifinitura imprecisa.15:08

7' Candreva in verticale per Quagliarella, suggerimento troppo profondo.15:08

5' Lancio per Mkhitaryan che cade in area sulla pressione di Tonelli, Chiffi fa proseguire.15:06

4' Possesso dei giallorossi, i blucerchiati attendono nella propria metà campo.15:05

2' Bruno Peres scende sulla sinistra, Augello concede il primo angolo della gara.15:03

1' INIZIA Roma-Sampdoria, palla ai blucerchiati.15:01

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Chiffi.14:40

L'ex Ranieri si affida all'ex Verre in coppia con Quagliarella; Candreva ritrova la fascia in una gara dal profumo di derby.14:14

Out Mirante, gioca Pau Lopez; Paulo Fonseca ridisegna la difesa con Smalling e Ibanez; in avanti, Pellegrini-Mkhitaryan a supporto di Dzeko.14:12

4-4-2 per la Sampdoria: Audero - Yoshida, Tonelli, Colley, Augello - Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto - Verre, Quagliarella. A disp.: Ravaglia, Leris, Bereszynski, Rocha, Letica, La Gumina, Regini, Damsgaard, Silva, Askildsen, Ramirez.14:16

Ecco le formazioni. Roma con il 3-4-2-1: Pau Lopez - Mancini, Smalling, Ibanez - Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres - Pellegrini, Mkhitaryan - Dzeko. A disp.: Boer, Farelli, Kumbulla, Juan Jesus, Santon, Providence, Diawara, Podgoreanu, Cristante, Darboe, Perez, Borja Mayoral.14:15

Dopo 10 giorni di sosta natalizia, si torna in campo nel nuovo anno: i giallorossi, terzi e ancora imbattuti in casa, affrontano i blucerchiati, reduci dalla sconfitta contro il Sassuolo.14:07

Allo stadio Olimpico tutto pronto per Roma-Sampdoria, quindicesima giornata di Serie A.14:03