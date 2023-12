La Roma arriva dalla vittoria casalinga sull'Udinese maturata per 3-1, mentre è il Sassuolo è reduce dalla vittoria rocambolesca sull'Empoli con il risultato di 3-4.16:16

Le scelte di Dionisi: confermato il 4-2-3-1 per il tecnico dei neroverdi con Thorstvedt che agirà da trequartista alle spalle di Pinamonti, affiancato ovviamente da Laurientè e Berardi. In difesa c'è Tressoldi.17:00

Le scelte di Mourinho: a sorpresa il tecnico portoghese esclude sia Pellegrini che Aouar dai titolari, con Bove che affiancherà Paredes e Cristante in mediana. In attacco spazio ovviamente alla coppia Dybala-Lukaku.16:43

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei degli ultimi sette incontri di Serie A contro la Roma (2V, 4N), dopo che aveva perso otto volte nei 12 precedenti (4N).16:23

Si fa vivo il Sassuolo per la prima volta nel match: cross di Boloca e stacco di testa di Pinamonti. Il tiro dell'attaccante neroverde è però impreciso e termina di parecchio fuori a lato.18:14

Problemi fisici al ginocchio per Matheus Henrique che necessita dell'ingresso in campo dello staff sanitario della Roma per le cure mediche del caso.18:18