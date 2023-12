Grazie per aver seguito con noi la diretta di Sassuolo-Roma, arrivederci al prossimo turno di Serie A.19:55

Match scoppiettante e spettacolare quello andato in scena quest'oggi al Mapei Stadium tra Sassuolo e Roma. Le due compagini si sono affrontate a viso aperto, creando diverse occasioni pericolose e dando vita a continui ribaltamenti di fronte. Dopo una prima frazione conclusasi con il vantaggio neroverde firmato Henrique, nel secondo tempo è uscita fuori la concretezza della Roma: prima l'espulsione di Boloca che ha spianato la strada, poi le reti di Dybala e Kristensen a suggellare una vittoria importantissima.19:55

Doppia occasione per la Roma che arriva al tiro prima con El Shaarawy e poi con Pellegrini nel giro di pochi secondi. Si salva però Consigli, protagonista dell'ennesimo ottimo intervento.19:52

Cartellino giallo per Martin Erlić.19:51

Grandissima occasione per il Sassuolo con Racic che arriva alla conclusione dalla distanza. La palla esce però di poco alta sopra la traversa.19:43

Cartellino giallo per Matheus Henrique.19:40

GOL! Sassuolo-ROMA 1-2! Rete di Rasmus KRISTENSEN! Ben servito da Dybala, l'esterno giallorosso conclude di sinistro e trova una deviazione decisiva per battere Consigli e siglare il vantaggio. Guarda la scheda del giocatore Rasmus Kristensen 19:39

Cartellino giallo per Rasmus Kristensen.19:35

GOL! Sassuolo-ROMA 1-1! Rete di Paulo DYBALA! L'attaccante argentino conclude in maniera fredda dal dischetto e supera Consigli con un tiro preciso e angolato. Guarda la scheda del giocatore Paulo Dybala 19:35

Calcio di rigore assegnato alla Roma: bravissimo Kristensen a rientrare sul sinistro e a spingere Erlic all'intervento scomposto. Nessun dubbio per il direttore di gara che assegna il tiro dal dischetto.19:32

Cartellino giallo per Domenico Berardi.19:26

Cartellino rosso per Daniel Boloca. Dopo la revisione al Var, il direttore di gara decide di espellere il centrocampista neroverde per un fallo scomposto su Paredes. 19:20

Cartellino giallo per Kristian Thorstvedt.19:14

Clamorosa occasione per la Roma: contropiede fulmineo dei giallorossi con Azmoun che riesce a servire Lukaku. Il belga, tutto solo dinanzi a consigli, conclude in maniera imprecisa di destro favorendo l'intervento sicuro di Consigli.19:11

Atteggiamente decisamente più aggressivo quello della Roma, spinta da un tridente molto offensivo. Il Sassuolo continua a difendersi in maniera diligente.19:07

Serve una scintilla tra le fila della Roma e in tal senso potrebbero rivelarsi utili El Shaarawy e Azmoun, oltre a Pellegrini e Aouar. Nel Sassuolo scalpitano invece Castillejo e Bajrami, pronti ad offrire una soluzione importante in contropiede.18:55

Partita divertente tra Sassuolo e Roma. Dopo 25 minuti, al primo tiro in porta, i neroverdi trovano il vantaggio con Matheus Henrique, servito in maniera precisa da Domenico Berardi. La reazione della Roma è affidata a Dybala e Spinazzola, ma il Sassuolo si difende con ordine e si salva grazie a due ottime parate di Consigli.18:53

Reazione del Sassuolo con Thorstvedt, ben imbeccato in contropiede da Laurientè: il centrocampista norvegese arriva al tiro, ma la sua conclusione si rivela centrale e facilmente controllabile da Rui Patricio.18:44

Roma pericolosa ancora una volta con Dybala: sponda di Lukaku per l'argentino che di prima intenzione conclude con uno splendido mancino a giro. Super l'intervento di Consigli che evita un gol praticamente già fatto.18:41

Trama offensiva ben costruita dal Sassuolo: passaggio filtrante splendido per Laurienté che di prima intenzione crossa in area, bravo però Llorente ad intervenire prima di tutti e ad evitare ulteriori pericoli.18:37

Dopo più di mezz'ora il conto dei corner è di 2-0 in favore della Roma.18:35

30'

Continua ad essere uno dei più attivi Spinazzola: diversi cross per gli attaccanti che non arrivano però a destinazione. Il Sassuolo si difende in maniera compatta e ordinata.18:34