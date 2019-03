LIVE UDINESE - BOLOGNA 1-1 SERIE A 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Intervento provvidenziale di Nuytinck su Orsolini, entrato in area di rigore.

Pussetto commette fallo su Lyanco: calcio di punizione per il Bologna. Salgono Danilo e lo stesso Lyanco a saltare.

Santander commette fallo: tutto da rifare per il Bologna.

RIGORE PER L’UDINESE!

DE PAUL NON SBAGLIA! 1-0 UDINESE!

PALACIO! Tiro insidioso che Musso riesce a respingere in qualche modo!

Intervento duro di De Paul ai danni di Palacio: calcio di punizione ma nessuna sanzione per l’argentino.

Fallo in attacco di Soriano: calcio di punizione per i padroni di casa.

Cartellino giallo per Mandragora.

El Trenza mette in rete un passaggio delizioso di Orsolini: la partita torna in parità!

Okaka commette fallo su Poli: si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Bologna.

Cartellino giallo per Zeegelaar.

53'

DIJKS! Un cross che diventa un tiro per Dijks: Musso non si fa sorprendere e devia il pallone in calcio d’angolo.