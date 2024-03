L'Atalanta è reduce dalla sconfitta esterna per 4-0 con l'Inter, mentre il Bologna arriva dalla vittoria interna maturata per 2-0 sul Verona,17:16

Le scelte di Gasperini: torna Lookman dal 1', ancora panchina per Scamacca. In mediana c'è Pasalic dal 1' al posto di Ederson, mentre sulla corsia laterale di destra è stato preferito Zappacosta a Holm.17:19

Le scelte di Thiago Motta: sesta da titolare consecutiva per Fabbian, mentre torna dal 1' Ndoye. In difesa c'è Calafiori al fianco di Beukema e non Lucumì.17:20