Grazie per aver seguito con noi la diretta di ATALANTA-BOLOGNA, arrivederci al prossimo turno di Serie A.21:47

Nel prossimo turno di campionato l'Atalanta affronterà la Juventus, mentre il Bologna ospiterà l'Inter.19:57

Anche nella seconda frazione la partita si rivela splendida, in questo caso però soprattutto per merito del Bologna. Dopo i primi 45 minuti targati Atalanta con un Lookman straripante, il Bologna esce fuori nella ripresa grazie al solito, splendido Zirkzee. L'olandese prima illumina per Saelemaekers che guadagna il rigore e poi sigla il penalty con freddezza. Pochi minuti dopo un altro leader di questo gruppo timbra dalla distanza: Ferguson la decide con un gol splendido. L'Atalanta, scossa non poco, reagisce in maniera troppo timida e non riesce a pareggiare. La squadra di Motta sbanca il Gewiss.19:56

90'+5' Fine partita: ATALANTA-BOLOGNA 1-2 (28' Lookman, 58' Zirkzee, 61' Ferguson)19:52

90'+4' Cartellino giallo per Jens Odgaard.19:50

90' Sono stati concessi 4 minuti di recupero!19:47

89' Sostituzione Atalanta: esce Matteo Ruggeri, entra Isak Hien.19:44

86' Sostituzione Bologna: esce Dan Ndoye, entra Michel Aebischer.19:43

81' Sostituzione Bologna: esce Joshua Zirkzee, entra Jens Odgaard.19:39

78' Dopo quasi 80 minuti digioco, la statistica dei tiri in porta vede il Bologna avanti per 5 a 2.19:36

74' Grandissima occasione per l'Atalanta con Miranchuk che si mette in proprio e dalla lunga distanza lascia partire un tiro a giro di sinistro ben parato da Skorupski che devia in calcio d'angolo.19:33

69' Cartellino giallo per Éderson.19:25

66' Sostituzione Atalanta: esce Giorgio Scalvini, entra Aleksey Miranchuk.19:25

66' Sostituzione Atalanta: esce Charles De Ketelaere, entra Gianluca Scamacca.19:25

64' Cartellino giallo per Emil Holm.19:20

62' Sostituzione Atalanta: esce Davide Zappacosta, entra Emil Alfons Holm.19:20

61' GOL! Atalanta-BOLOGNA 1-2! Rete di Lewis FERGUSON! Il centrocampista scozzese si fa trovare prontissimo sulla respinta della difesa nerazzurra: conclusione precisa che si infila nell'angolino basso alla destra di Carnesecchi.



58' GOL! Atalanta-BOLOGNA 1-1! Rete di Joshua ZIRKZEE! L'attaccante olandese risulta chirurgico dagli undici metri spiazzando un incolpevole Carnesecchi.



57' Calcio di rigore assegnato al Bologna: splendida giocata di Zirkzee per Saelemaekers, bravo ad anticipare Koopmeiners che lo stende in area. E' rigore per il Bologna.19:13

56' Sostituzione Bologna: esce Giovanni Fabbian, entra Kacper Urbański.19:17

55' Grandissima occasione per il Bologna con Calafiori che anticipa Kolasinac e conclude a botta quasi sicura da distanza ravvicinata: sulla propria strada trova però un intervento fantastico di Carnesecchi.19:10

52' Trama offensiva prolungata dell'Atalanta che non riesce però ad arrivare alla conclusione. Ottimo atteggiamento della difesa del Bologna, compatta e attenta.19:09

47' Inizia il secondo tempo di ATALANTA-BOLOGNA!19:02

46' Sostituzione Bologna: esce Stefan Posch, entra Jhon Lucumí.19:01

46' Sostituzione Bologna: esce Riccardo Orsolini, entra Alexis Saelemaekers.19:01

Potrebbe cambiare qualcosa nel secondo tempo in termini di uomini, da una parte e dall'altra: in casa Atalanta scalpitano Miranchuk e Scamacca, mentre nel Bologna potrebbero tornare utili Saelemaekers e Odgaard.18:50

Prima frazione divertentissima al Gewiss, giocata su ritmi alti e con continui ribaltamenti di fronte. Le due squadre si sfidano a viso aperto, senza esclusione di colpi: il Bologna ha il pallino del gioco, l'Atalanta si adegua e si scatena in contropiede. A sbloccare il risultato sono proprio gli orobici, con un Lookman lesto nel tapin vincente dopo una respinta non proprio eccelsa di Skorupski. La reazione del Bologna è timida, mentre l'Atalanta sfiora il raddoppio in più di un'occasione. Il primo tempo termina però 1-0.18:48

45' Finisce il primo tempo di ATALANTA-BOLOGNA: in rete Lookman!18:45

40' Dopo 40 minuti di gioco il possesso palla è a favore del Bologna con il 53%.18:40

37' Altra occasione in contropiede per l'Atalanta, sempre con Lookman che a tratti risulta imprendibile: il nigeriano conclude da fuori area, ma Beukema riesce a respingere in calcio d'angolo.18:37

32' Ci prova Posch con una conclusione dalla lunga distanza, ribattuta però senza problemi dalla difesa dell'Atalanta.18:37

28' GOL! ATALANTA-Bologna 1-0! Rete di Ademola LOOKMAN! Ottimo movimento di De Ketelaere che libera Zappacosta, il laterale nerazzurro incrocia di destro e trova una respinta imprecisa di Skorupski su cui interviene Lookman, lesto nel tapin vincente.



24' Zirkzee prova il tiro dalla distanza, ma viene murato in maniera efficace da Scalvini e Kolasinac.18:25

20' Il Bologna prova a prendere in mano il pallino del gioco, l'Atalanta si adegua e impone il proprio ritmo in contropiede, scatenando ripartenze spesso complicate da disinnescare. La partita è divertente, ma il risultato è ancora di 0-0.18:23

16' Ancora Atalanta pericolosa, questa volta con Lookman che da posizione defilata va alla conclusione di sinistro: bravo Skorupski a respingere, non preciso invece Zappacosta sul tapin di testa che si infrange sul corpo di Calafiori ben posizionato.18:16

14' Cartellino giallo per Teun Koopmeiners.18:13

13' Partita divertentissima con ritmi molto alti. Continui ribaltamenti di fronte con un Ruggeri ispiratissimo: proprio il laterale mancino dei nerazzurri arriva alla conclusione di prima intenzione dopo un assist intelligente di Lookman.18:12

12' Rezione del Bologna con Fabbian che colpisce di testa all'interno dell'area piccola dell'Atalanta: la palla termina però alta sopra la traversa.18:12

10' Ancora pericolosa l'Atalanta che arriva al cross sempre da sinistra con Ruggeri: questa volta però la difesa del Bologna riesce a liberare tempestivamente.18:10

6' Cartellino giallo per Stefan Posch.18:06

2' Subito Atalanta pericolosa con De Ketelaere, innescato benissimo da Ruggeri: il belga però spara alto da posizione ravvicinata.18:03

1' Inizia il primo tempo di ATALANTA-BOLOGNA!18:01

Il Bologna ha vinto le ultime due partite di campionato contro l’Atalanta senza subire gol, gli emiliani potrebbero ottenere tre successi di fila contro la Dea in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1962 e il 1963 con Fulvio Bernardini allenatore; l’ultima volta che invece i rossoblù hanno registrato almeno tre clean sheet di fila contro i nerazzurri nel massimo campionato risale al periodo tra il 1977 e il 1979 (quattro in quel caso).17:21

L’Atalanta ha vinto 38 delle 105 sfide contro il Bologna in Serie A (28N, 39P), contro nessuna squadra la Dea ha ottenuto più successi nel torneo (38 anche contro la Lazio).17:21

Le scelte di Thiago Motta: sesta da titolare consecutiva per Fabbian, mentre torna dal 1' Ndoye. In difesa c'è Calafiori al fianco di Beukema e non Lucumì.17:20

Le scelte di Gasperini: torna Lookman dal 1', ancora panchina per Scamacca. In mediana c'è Pasalic dal 1' al posto di Ederson, mentre sulla corsia laterale di destra è stato preferito Zappacosta a Holm.17:19

Panchina Bologna: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Karlsson, Corazza, El Azzouzi, Castro, Aebischer, Odgaard, Lykogiannis, Lucumì, De Silvestri, Saelemaekers, Urbanski.17:19

Panchina Atalanta: Musso, Vismara, Toloi, Holm, Hien, Palomino, Touré, Ederson, Bakker, Adopo, Hateboer, MIranchuk, Scamacca.17:18

Formazione BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski - Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen - Freuler - Orsolini, Fabbian, Ferguson, Ndoye - Zirkzee. 17:18

Formazione ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Pasalic, Ruggeri - Koopmeiners - De Ketelaere, Lookman.17:17

L'Atalanta è reduce dalla sconfitta esterna per 4-0 con l'Inter, mentre il Bologna arriva dalla vittoria interna maturata per 2-0 sul Verona,17:16

Benvenuti alla diretta della partita della 27^ giornata di Serie A, si affrontano Atalanta e Bologna.17:16