Grazie per aver seguito la diretta di Juventus-Lecce e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:12

Match ricco di emozioni, soprattutto nel primo tempo, all'Allianz Stadium, dove il Lecce troverebbe la rete del vantaggio dopo appena 3 minuti con Ceesay, ma Fourneau annulla per fuorigioco. La Juventus si sveglia e segna l'1-0 al 15' con un bel calcio di punizione di Paredes, battuto forte sul primo palo. I bianconeri continuano ad attaccare e al 27' troverebbero anche il raddoppio con Miretti, ma, dopo il check del VAR, Fourneau non convalida il gol per fuorigioco. Al 37', allora, i salentini trovano il modo di arrivare il pareggio, trasformando con Ceesay un calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Danilo. Tre minuti più tardi, però, la squadra di Allegri rimette la testa avanti con il ritorno al gol di Vlahovic, che gira alla grande un cross dalla sinistra di Kostic. Nella ripresa tante occasioni sia per la Juventus, che sfiora il terzo gol prima con Miretti e poi con il palo di Danilo, che per il Lecce, con Ceesay che spreca una grande opportunità per il pareggio, facendosi parare un colpo di testa da ottima posizione da Szczesny.20:13

La Juventus ritrova i tre punti in campionato dopo quattro turni senza successi e si difende dall'Atalanta, vittoriosa in casa sullo Spezia e ora quarta a 58 punti. I bianconeri scavalcano momentaneamente la Lazio, in campo alle 21 contro il Sassuolo, portandosi al secondo posto in classifica e allungando a +6 su Inter, Milan e Roma, che giocheranno stasera. Il Lecce incassa l'ottavo ko nelle ultime dieci giornate ma, in virtù della sconfitta dello Spezia, resta comunque a +4 sulla zona retrocessione.20:08

90'+6' FISCHIO FINALE: JUVENTUS-LECCE 2-1. I bianconeri tornano a vincere in campionato dopo oltre un mese.19:57

90'+4' Vlahovic difende un pallone sull'esterno, guadagnando un prezioso calcio di punizione.19:55

90'+1' Baroni si gioca il tutto per tutto in questo finale: 4-2-4 con Colombo e Persson al centro dell'attacco.19:52

90' Segnalati cinque minuti di recupero.19:51

89' Quinta sostituzione per il Lecce. Richiamato in panchina Morten Hjulmand, minuti per Joel Voelkerling Persson.19:51

89' Quarta sostituzione per il Lecce. Assan Ceesay lascia spazio a Lorenzo Colombo.19:50

87' Quinta sostituzione per il Lecce. Finisce la partita di Gleison Bremer, al suo posto Federico Gatti.19:49

87' Quarta sostituzione per la Juventus. Esce Leandro Paredes, entra Manuel Locatelli.19:48

86' Pronti altri due cambi nella Juventus.19:47

83' KOSTIC DA LONTANO! Il serbo controlla e calcia con il sinistro a incrociare dai 25 metri. Szczesny si allunga e respinge in corner.19:44

81' Altro tentativo su punizione di Paredes, che cerca il palo di Falcone, ma stavolta non trova la porta.19:42

79' DOPPIA PARATA DI SZCZESNY! Corner a uscire di Oudin e colpo di testa di Ceesay, che conclude indisturbato, ma si fa parare il tentativo. Sulla ribattuta il pallone arriva a Baschirotto, che prova anche lui a trovare il gol di testa, ma Szczesny risponde ancora presente.19:41

78' Cuadrado va via sulla destra e scarica all'indietro per Paredes, che calcia di prima dal limite, ma allarga troppo la conclusione, non trovando la porta.19:39

77' Calcio di punizione battuto direttamente verso la porta da Oudin. Szczesny non si fa sorprendere e blocca.19:38

76' AMMONITO Gleison Bremer, per una trattenuta ai danni di Banda.19:37

74' CHE CHIUSURA DI BONUCCI! Gran palla in verticale di Hjulmand, Oudin vela per Ceesay, fermato prima di calciare a tu per tu con Szczesny dal grande intervento in scivolata del capitano bianconero.19:36

73' Terza sostituzione per la Juventus. Fuori Ángel Di María, dentro Federico Chiesa.19:34

73' Seconda sostituzione per la Juventus. Richiamato in panchina Fabio Miretti, minuti per Paul Pogba.19:34

71' Terza sostituzione per il Lecce. Giuseppe Pezzella lascia spazio a Pietro Ceccaroni.19:32

70' Forcing del Lecce in questa fase. La squadra di Baroni, però, fatica a trovare spazi.19:32

67' Rientra in campo Bonucci. Tutto ok per il capitano della Juventus.19:28

65' Bonucci resta a terra dopo aver subito un colpo al volto durante uno scontro aereo con Banda.19:26

64' Grande azione personale di Banda, che va via a Cuadrado, prende il fondo e mette palla forte in mezzo. Kostic è ben piazzato e chiude in corner.19:25

63' PALO DI DANILO! Corner a uscire di Paredes e colpo di testa a botta sicura del difensore brasiliano, che colpisce fortissimo, trovando il legno.19:24

61' AMMONITO Giuseppe Pezzella per una trattenuta ai danni di Fagioli.19:23

61' Il Lecce si risistema con Oudin che scala in mezzo al campo e Di Francesco largo sulla fascia destra.19:22

60' Seconda sostituzione per il Lecce. Esce Joan Gonzàlez, entra Federico Di Francesco.19:22

60' Prima sostituzione per il Lecce. Fuori Youssef Maleh, dentro Alexis Blin.19:21

57' OCCASIONE PER CEESAY! Corner a rientrare di Oudin e colpo di testa del numero 77, che prende il tempo a tutti, ma di testa non trova la porta.19:19

55' AMMONITO Leandro Paredes per un fallo ai danni di Baschirotto. Era diffidato e salterà Atalanta-Juventus.19:16

53' BASCHIROTTO DA FUORI! Doppiopasso e mancino dal limite del numero 6 del Lecce, Szczesny respinge lateralmente.19:16

52' PILLOLA STATISTICA: Dusan Vlahovic ha ritrovato il gol dopo 773 minuti di digiuno in Serie A: il serbo ha messo a segno 12 gol nelle sue ultime 13 partite contro squadre neopromosse in campionato.19:13

49' COS'HA SBAGLIATO MIRETTI! Di Maria batte un calcio di punizione in area per la sponda aerea di Bremer. Il pallone finisce nella zona di Miretti, che da due passi non trova la porta con il sinistro.19:10

48' AMMONITO Samuel Umtiti, in ritardo su Miretti.19:09

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Juventus-Lecce. Nessun cambio per i due allenatori.19:07

Non mancano le soluzioni in panchina ad Allegri, che ha però dovuto rinunciare a De Sciglio, uscito dal campo in barella per un infortunio al ginocchio nel corso del primo tempo e sostituito da Cuadrado. La Juventus dovrà stare attenta alle ripartenze del Lecce, soprattutto sul lato di Banda, e poi essere brava a sfruttare gli spazi che inevitabilmente si apriranno nella difesa salentina. Baroni, invece, potrebbe puntare su Gendrey, rimettendo Baschirotto al centro della difesa, per aumentare la spinta sulle fasce, o magari arretrare Oudin nel terzetto di centrocampo, inserendo Di Francesco nel tridente.18:59

Quarantacinque minuti densi di emozioni all'Allianz Stadium, dove il Lecce troverebbe la rete del vantaggio dopo appena 3 minuti con la spaccata di Ceesay su assist di Oudin, ma Fourneau annulla per fuorigioco. Lo scampato pericolo sveglia la Juventus, che trova la rete dell'1-0 al 15' con il bel calcio di punizione di Paredes, battuto forte sul primo palo. I bianconeri continuano ad attaccare e al 27' troverebbero anche il raddoppio con Miretti che insacca al volo su assist splendido si Fagioli, ma, dopo il check del VAR, Fourneau non convalida il gol per fuorigioco del numero 20 bianconero. Al 37', allora, i salentini trovano il modo di arrivare il pareggio, trasformando con Ceesay un calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Danilo. Tre minuti più tardi, però, la squadra di Allegri rimette la testa avanti con il ritorno al gol di Vlahovic, che gira alla grande un cross dalla sinistra di Kostic.18:55

45'+4' FINE PRIMO TEMPO: JUVENTUS-LECCE 2-1. Bianconeri in vantaggio grazie al gol di Vlahovic.18:50

45'+3' Calcio d'angolo battuto sul secondo palo da Oudin. Ceesay arriva sul pallone, ma colpisce male.18:48

45' Concessi quattro minuti di recupero.18:45

45' OCCASIONE PER DANILO! Corner a uscire sul secondo palo di Paredes e colpo di testa del brasiliano, la cui conclusione finisce sul fondo di poco.18:46

43' Bella uscita dal basso della Juventus, con Danilo che si spinge in avanti cercando l'inserimento di Miretti. Baschirotto riesce a chiudere in fallo laterale.18:44

40' GOL! JUVENTUS-Lecce 2-1! Rete di Dušan Vlahović! Il cross di Kostic viene leggermente deviato da Hjulmand e finisce nella zona del numero 9 bianconero, che gira di prima il pallone con il sinistro, battendo Falcone sul secondo palo.



40' Miretti raccoglie un pallone vagante al limite dell'area e calcia di prima cercando il secondo palo. Il tiro è deviato e finisce in corner.18:40

37' GOL! Juventus-LECCE 1-1! Rete di Assan Ceesay! Il numero 77 giallorosso trasforma il rigore incrociando la conclusione con il sinistro. Szczesny intuisce, ma non riesce ad arrivare sul pallone.



36' CALCIO DI RIGORE PER IL LECCE! Contrasto aereo tra Gonzalez e Danilo. Il difensore bianconero colpisce il pallone con la mano e Fourneau assegna il penalty agli ospiti.18:36

33' Prima sostituzione per la Juventus. Mattia De Sciglio lascia il campo in barella per un infortunio al ginocchio, al suo posto Juan Cuadrado.18:33

30' Problema fisico per De Sciglio, rimasto a terra dopo un contrasto con Banda.18:30

27' GOL ANNULLATO ALLA JUVENTUS! Splendido assist di Fagioli, che scucchiaia alle spalle di Baschirotto per l'inserimento di Miretti, il quale colpisce al volo mandando il pallone sotto la traversa. Dopo il check del VAR, però, Fourneau annulla per fuorigioco del numero 20 bianconero.18:28

24' Cross basso molto insidioso di Ceesay dalla fascia sinistra, Danilo chiude in scivolata e Szczesny blocca a terra.18:24

23' PILLOLA STATISTICA: La Juventus è la squadra che ha segnato più gol su punizione diretta nei top-5 campionati europei 22/23 (quattro) e una delle due (insieme al Lorient) che conta tre giocatori differenti con almeno una punizione trasformata.18:23

20' Miretti spreca una buona occasione calciando dall'interno dell'area e facendosi parare la conclusione da Falcone. Fourneau, però, ferma tutto per fuorigioco del numero 20 bianconero.18:21

17' CHE INTERVENTO DI GONZALEZ! De Sciglio crossa basso in mezzo per Miretti, che arriva a calciare a botta sicura, ma viene anticipato da una grandissima scivolata difensiva del centrocampista giallorosso.18:18

16' Tentativo estemporaneo di Oudin, che raccoglie un pallone vagante a centrocampo calciando di controbalzo da lontanissimo, senza trovare la porta.18:17

15' GOL! JUVENTUS-Lecce 1-0! Rete di Leandro Paredes! Gran calcio di punizione dell'argentino, che calcia forte sul primo palo, battendo Falcone.



14' Buon calcio di punizione guadagnato da Fagioli ai 25 metri per un fallo su di lui da parte di Maleh.18:14

11' Possesso palla lento della Juventus, che cerca spazi nella difesa salentina senza affrettare la giocata.18:12

8' Idea ambiziosa di Kostic, che riceve un lancio di Bonucci alle spalle di Baschirotto e cerca il pallonetto di controbalzo, sbagliando però la misura della conclusione.18:08

5' Pressione di Di Maria su Falcone, costretto a rifugiarsi in fallo laterale.18:05

4' Confermata, dopo il check del VAR, la posizione irregolare di Ceesay.18:04

3' GOL ANNULLATO AL LECCE! Oudin scappa sulla destra saltando un paio di avversari e crossa basso sul secondo palo per Ceesay, che in scivolata anticipa tutti e batte Szczesny. Fourneau, però, annulla tutto per fuorigioco del centravanti giallorosso.18:04

CALCIO D'INIZIO! Comincia Juventus-Lecce. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.18:00

Quasi tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino. Tra pochi minuti l'arbitro Francesco Fourneau darà il via al match.17:58

Un'indisponibilità importante anche per Baroni, che deve fare a meno dello squalificato Strefezza. Out, ma per infortunio, anche Pongracic, Gallo e Askildsen. La novità è rappresentata dalla difesa, dove Gendrey finisce in panchina, con Romagnoli titolare e Baschirotto che scala a destra. Cambiamenti anche a centrocampo, dove tornano a giocare dall'inizio sia Gonzalez che Maleh, con Blin in panchina e Oudin che avanza nel tridente offensivo, al fianco di Ceesay e Banda. Parte inizialmente fuori Di Francesco.17:57

Un'assenza pesante per Allegri, che deve rinunciare a Rabiot, oltre al lungodegente Kaio Jorge. Il tecnico livornese rispolvera Bonucci al centro della difesa, preferendolo a Gatti e Rugani, e concede un turno di riposo a sia a Cuadrado che ad Alex Sandro, schierando De Sciglio dall'inizio. Centrocampo inedito con Fagioli e Miretti ai lati di Paredes, Locatelli in panchina così come Pobga. In attacco Di Maria torna ad affiancare Vlahovic, con Chiesa e Milik pronti a subentrare.17:52

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Lecce si schiera in campo con un 4-3-3: Falcone; Baschirotto, Romagnoli, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Banda, Ceesay, Oudin. A disposizione: Bleve, Brancolini, Colombo, Di Francesco, Tuia, Helgason, Gendrey, Ceccaroni, Blin, Voelkerling, Cassandro.17:49

FORMAZIONI UFFICIALI - La Juventus si schiera in campo con un 3-5-1-1: Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic; Di Maria; Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Locatelli, Pogba, Cuadrado, Chiesa, Milik, Kean, Soulé, Iling-Junior.17:47

Momento difficile anche per i salentini, che sono tornati a vincere venerdì contro l'Udinese, ma in trasferta non collezionano un successo dal 19 febbraio, quando batterono l'Atalanta al Gewiss Stadium. Negli otto turni successivi, la squadra di Marco Baroni ha incassato sette sconfitte e un solo pareggio, in casa contro la Sampdoria. Per questo motivo, i giallorossi si sono ritrovati pienamente coinvolti nella lotta per non retrocedere, anche se al momento mantengono quattro punti di vantaggio sul Verona terzultimo.17:58

La squadra di Massimiliano Allegri vuole ritrovare una vittoria che le manca da quattro giornate, nelle quali sono arrivate tre sconfitte e un pareggio, nello scorso turno, in casa del Bologna. Nonostante il trend negativo dell'ultimo mese, i bianconeri sono riusciti a mantenere la terza posizione in classifica, con tre punti di vantaggio sul gruppone al quarto posto formato da Inter, Milan e Roma.17:43

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Lecce, gara valida per la 33esima giornata di Serie A.17:39